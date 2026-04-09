Todos los conciertos gratis (y los horarios) del Sant Jordi Musical en la Damm

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La Pegatina, Buhos, 31 FAM, Macaco, Els Amics de les Arts, Maria Jaume, Triquell y Lildami encabezan las nueve horas de actuaciones
Como ya es tradición, el 23 de abril la Antiga Fàbrica Estrella Damm vuelve a acoger el Sant Jordi Musical. Una jornada de más de nueve horas de conciertos –de 11.30 a 21 h– con cabezas de cartel como La Pegatina, Buhos, 31 FAM, Macaco, Els Amics de les Arts, Maria Jaume, Triquell, Lildami y muchos más, hasta llegar a la veintena de actuaciones. Como siempre, la entrada será gratuita hasta completar el aforo.
También habrá nuevas voces del panorama musical catalán como Ven’nus, Ceaxe, Griso, Juls, Júlia Blum, Leyre Estruch, Eva Fort y Naina, además de proyectos de trayectoria más consolidada como Pastora –que han vuelto a los escenarios para celebrar su 25º aniversario–, Xarim Aresté, Magalí Sare, Gessamí Boada, Paula Valls y El Pony Pisador.
Además de los conciertos, también habrá firmas de discos, tanto por parte de los músicos que actúan como por algunos otros artistas invitados como La Fúmiga, Paula Mattheus y Dorian, así como Martí Melcion, que presenta el cómic Elma i els seus amics.
Todo, acompañado de una selección de food trucks locales (que incluyen opciones veganas y sin gluten) y una feria solidaria con rosas (naturales y de artesanía) y libros de segunda mano, así como una recogida de libros para la campaña Recicla Cultura destinada a proyectos educativos para jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
A continuación tenéis los horarios de los conciertos y las firmas.
Moll d’Envasat
12 h Ven’nus
13 h Macaco
14 h Els Amics de les Arts
15 h Lildami
17 h La Pegatina
18 h Maria Jaume
19 h Buhos
20 h 31 FAM
Sala de Máquinas
12.30 h Triquell
13.30 h Pastora
14.30 h Xarim Aresté
16.30 h Griso
17.30 h Naina
18.30 h El Pony Pisador
19.30 h Ceaxe
Sala de Cocción
12.30 h Magalí Sare
13.30 h Gessamí Boada
14.30 h Júlia Blum
16.30 h Leyre Estruch
17.30 h Juls
18.30 h Paula Valls
19.30 h Eva Fort
Sala de Básculas
19 h DJ Trapella
12.30 h Ven’nus / Paula Mattheus
13 h Triquell / Magalí Sare
13:30 h Macaco
14 h Pastora / Gessamí Boada
15 h Xarim Aresté
16 h Lildami
16 h Martí Melcion / Dorian
17 h Griso / Leyre Estruch
17.30 h La Pegatina
18 h Naina / Juls / 31 FAM / La Fúmiga
18 h Maria Jaume
19 h El Pony Pisador / Paula Valls
19.30 h Buhos
20 h Ceaxe / Eva Fort
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