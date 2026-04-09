Todos los conciertos gratis (y los horarios) del Sant Jordi Musical en la Damm

La Pegatina, Buhos, 31 FAM, Macaco, Els Amics de les Arts, Maria Jaume, Triquell y Lildami encabezan las nueve horas de actuaciones

Como ya es tradición, el 23 de abril la Antiga Fàbrica Estrella Damm vuelve a acoger el Sant Jordi Musical. Una jornada de más de nueve horas de conciertos –de 11.30 a 21 h– con cabezas de cartel como La Pegatina, Buhos, 31 FAM, Macaco, Els Amics de les Arts, Maria Jaume, Triquell, Lildami y muchos más, hasta llegar a la veintena de actuaciones. Como siempre, la entrada será gratuita hasta completar el aforo.

También habrá nuevas voces del panorama musical catalán como Ven’nus, Ceaxe, Griso, Juls, Júlia Blum, Leyre Estruch, Eva Fort y Naina, además de proyectos de trayectoria más consolidada como Pastora –que han vuelto a los escenarios para celebrar su 25º aniversario–, Xarim Aresté, Magalí Sare, Gessamí Boada, Paula Valls y El Pony Pisador.

Foto: Liam D Maria Jaume

Además de los conciertos, también habrá firmas de discos, tanto por parte de los músicos que actúan como por algunos otros artistas invitados como La Fúmiga, Paula Mattheus y Dorian, así como Martí Melcion, que presenta el cómic Elma i els seus amics.

Todo, acompañado de una selección de food trucks locales (que incluyen opciones veganas y sin gluten) y una feria solidaria con rosas (naturales y de artesanía) y libros de segunda mano, así como una recogida de libros para la campaña Recicla Cultura destinada a proyectos educativos para jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

A continuación tenéis los horarios de los conciertos y las firmas.

Horarios de los conciertos

Moll d’Envasat

12 h Ven’nus

13 h Macaco

14 h Els Amics de les Arts

15 h Lildami

17 h La Pegatina

18 h Maria Jaume

19 h Buhos

20 h 31 FAM

Sala de Máquinas

12.30 h Triquell

13.30 h Pastora

14.30 h Xarim Aresté

16.30 h Griso

17.30 h Naina

18.30 h El Pony Pisador

19.30 h Ceaxe



Sala de Cocción

12.30 h Magalí Sare

13.30 h Gessamí Boada

14.30 h Júlia Blum

16.30 h Leyre Estruch

17.30 h Juls

18.30 h Paula Valls

19.30 h Eva Fort

Sala de Básculas

19 h DJ Trapella

Horarios de las firmas

12.30 h Ven’nus / Paula Mattheus

13 h Triquell / Magalí Sare

13:30 h Macaco

14 h Pastora / Gessamí Boada

15 h Xarim Aresté

16 h Lildami

16 h Martí Melcion / Dorian

17 h Griso / Leyre Estruch

17.30 h La Pegatina

18 h Naina / Juls / 31 FAM / La Fúmiga

18 h Maria Jaume

19 h El Pony Pisador / Paula Valls

19.30 h Buhos

20 h Ceaxe / Eva Fort