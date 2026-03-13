Suscríbete
Noticias

El famoso 'outlet' gigante con descuentos de hasta el 80% vuelve a Barcelona este marzo

La edición de este año tendrá rebajas en marcas como Calvin Klein, Ray-Ban, Nike o Adidas

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Botiga Humana
Foto: Humana
Barcelona cuenta con mercados de segunda mano y todo tipo de tiendas para comprar al mejor precio e, incluso, intercambios de ropa. Sin embargo, otra opción para renovar el armario de arriba abajo con primeras marcas y grandes descuentos es el Radical Market.

Este paraíso de las compras llega el 27, 28 y 29 de marzo a la Fira Cornellà, un espacio que abrirá sus puertas a firmas como Calvin Klein, Ray-Ban, Nike o Adidas. Aparte de moda y calzado, el festival también cuenta con accesorios, ropa de deporte, cosmética y una sección dedicada al descanso y el hogar. Las grandes marcas tendrán hasta un 80% de descuento

Más allá de la ropa

Entre compra y compra, también se puede hacer una pausa para picar algo en la Food Zone, donde podrás encontrar ofertas gastronómicas variadas para recuperar fuerzas.

Aunque hay grandes rebajas, cabe mencionar que las entradas tienen un precio de 2 euros, y se pueden comprar directamente en el recinto.

