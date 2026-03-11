El Gran Casino de la Rabassada, resort de lujo de principios del siglo XX, está a la venta por 1,7 millones de euros

Este recinto, ubicado en el Parque Natural de Collserola, pasó de ser un espacio de encuentro para la alta burguesía catalana a un cuartel de la Guerra Civil

El Modernismo en Barcelona se esconde por todos los rincones; incluso en la sierra de Collserola. Actualmente, uno de los espacios más emblemáticos de la historia de la ciudad está a la venta por el módico precio de 1.7 millones de euros.

Se trata del recinto del Gran Casino de la Rabassada, situado en Sant Cugat del Vallès. La propiedad ocupa 106.783 m² de terreno forestal en pleno Parque Natural de Collserola, y fue uno de los epicentres de la burguesía catalana a principios del siglo XX.

Historia de Barcelona, a la venta

El recinto fue inaugurado como hotel en 1899 y ampliado en 1911 con un casino monumental que disponía de jardines exóticos y una montaña rusa pionera en Europa. Este espacio, donde había más "rauxa" que "seny", se convirtió rápidamente en un principal punto de encuentro de la alta sociedad catalana y europea.

Sin embargo, su declive comenzó con la prohibición del juego en 1924, bajo la dictadura de Primo de Rivera. Después de un periodo de crisis económica, el centro cerró definitivamente en 1934. Durante la Guerra Civil sirvió como cuartel militar, ya que las vistas de Barcelona de las que tanto disfrutaban los burgueses eran también una herramienta estratégica de control para las tropas franquistas. Para evitar ocupaciones o que sirviera de refugio a la resistencia, el propietario ordenó su derribo casi total en el año 1940.

Para los nuevos compradores, cabe decir que, al tratarse de una zona protegida como parque forestal, el terreno no es urbanizable. Se prohíbe el uso residencial y hotelero, pero se permite la rehabilitación de las estructuras existentes que todavía quedan en pie, como el mirador y las escalinatas.

Por este motivo, los usos autorizados se limitan a actividades culturales, artísticas, de investigación o profesionales (como estudios de grabación o talleres) que tengan un bajo impacto ambiental, o al menos, así consta en el anuncio publicado en portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa, donde también se pueden encontrar habitaciones de 10 m² sin ventilación a precios desorbitados.

