El Laser Show del Tibidabo iluminará la Plaça dels Somnis cada noche de verano a partir del 1 de agosto

El Tibidabo recupera este verano el Laser Show para cerrar las noches en el parque de atracciones. A partir del 1 de agosto, el espectáculo audiovisual se realizará cada día de apertura a las 21.30 h en la Plaça dels Somnis. La propuesta, de 20 minutos de duración, combina luz, color y música para todos los públicos. Como novedad, la edición de este año cuenta con nuevas bandas sonoras, un incremento en el número de proyectores láser y una programación de efectos actualizada para ofrecer un formato completamente inmersivo.

El regreso del Laser Show forma parte de la campaña de verano del parque, y durante estos meses, el Tibidabo amplía el horario de cierre hasta las 22 h para ofrecer más tiempo de diversión a los visitantes. Dentro de la parrilla de novedades de esta temporada, además, destaca el espectáculo familiar La volta al món ballant, protagonizado por las Mascotas del Tibidabo, así como la segunda temporada de la propuesta Cabrioles de Fil de Més Cabrioles en el Marionetarium.

Tibidabo Laser Show

Otras novedades de este 2026

La oferta estival se completa con nuevas opciones pensadas para combatir el calor y disfrutar del recinto: se estrena la Platja Tibidabo, un espacio de ocio equipado con tumbonas, sombrillas, zonas de arena y espacios de descanso. Esta iniciativa se suma a la animación itinerante de Els Bombers, que recorrerán el parque refrescando a los asistentes, los encuentros con las Mascotas y la apertura de la Masia Tibidabo, el nuevo restaurante liderado por el chef Rafa Zafra en el edificio histórico de la Masia.

Tibidabo Mascotas

Este año está lleno de novedades porque se celebra el 125º aniversario del Tibidabo, y este año también se ha estrenado un mirador, obra del estudio MIAS Arquitectes, con las letras de Barcelona, construidas en acero y con iluminación propia, e incorpora elementos que funcionan como bancos para favorecer la interacción de los visitantes.

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