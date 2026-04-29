El Liceu pone a la venta entradas a 20 euros para ver 'Le nozze di Figaro' de Mozart en el último Under 35 de la temporada

La representación especial para menores de 35 años de este clásico de la 'commedia per musica' tendrá lugar el 4 de junio

Llega el último Under 35 –representación a precio reducido para espectadores de 18 a 35 años– de la temporada en el Gran teatre del Liceu, esta vez con la ópera bufa de Mozart Le nozze di Figaro, una de sus partituras más famosas. Bajo dirección de Marta Pazos y con escenografía de Max Glaenzel, este clásico de la commedia per musica con libreto de Lorenzo da Ponte basado en la obra de Beaumarchais vuelve al coliseo de la Rambla después de que se estrenara por primera vez en Barcelona en 1916.

La obra sumerge al espectador en la agitada vida del palacio del sádico y abusador conde de Almaviva, interpretado por Andrè Schuen y Samuel Hasselhorn, por donde desfila una variada galería de personajes atrapados en sus pasiones y en numerosos equívocos. Adriana González y Anett Fritsch interpretan a la condesa, Sara Blanch y Anna Prohaska hacen de Susanna, mientras que Konstantin Krimmel y Alejandro Baliñas se reparten el papel de Fígaro, y Julia Lezhneva y Mercedes Gancedo el de Cherubino.

Le nozze di Figaro se representa en el Liceu del 4 al 21 de junio y precisamente el jueves 4 de junio a las 19.30 h, es cuando se celebra la nueva sesión Liceu Under 35 a un precio reducido de 20 euros, solo para personas que tengan entre 18 y 35 años.

¿Cómo conseguir las entradas?

Las entradas para esta nueva sesión de Liceu Under 35 se ponen a la venta el lunes 4 de mayo a las 15 h a través de este enlace. Esta vez, la función vuelve a costar los 20 euros habituales, como en el caso de Werther, después de que La Gioconda con baile de máscaras de la última edición del Liceu Under 35 costara 30.

Le nozze di Figaro (Liceu Under 35)

Gran Teatre del Liceu.

Jueves 4 de junio, 19.30 h.

20 euros (solo menores de 35 años).