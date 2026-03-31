El lugar más bonito del mundo se encuentra en España, según Time Out

Se trata de una cordillera al norte del país que ha superado a grandes iconos como el Himalaya o los Alpes

El mundo es muy grande (y a veces es pequeño como un pañuelo). Aun así, de todos los lugares del planeta, el más bonito está en España. Gigantes como los Alpes, las Rocosas, los Andes o el Himalaya tienen una belleza imponente, pero han quedado relegados por una colección de cumbres mucho más pequeña al norte del país.

Se trata de los Picos de Europa, que forman parte de la cordillera Cantábrica y recorren Asturias, Cantabria y Castilla y León, con un pico que alcanza los 2.650 metros de altura: la Torre de Cerredo.

Shutterstock Naranjo de Bulnes, Picos de Europa

¿Por qué es el lugar más bonito del mundo?

Al ser una de las cordilleras más compactas de la Tierra, sus picos se elevan a solo 20 kilómetros de la costa. Esta proximidad al mar crea escenarios de una belleza extraordinaria donde las vistas incluyen franjas de playa brillantes y el revoltoso mar Cantábrico, digno de pintura de museo.

Dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa se pueden encontrar espacios singulares y difíciles de ver en el resto del mundo, como el pico Naranjo de Bulnes o los pueblos de montaña de Sotres y Caín. Otros lugares imprescindibles son los lagos glaciales de Covadonga y el santuario homónimo, un centro de peregrinación excavado en la misma roca que se mantiene en equilibrio sobre una cascada.

Shutterstock Picos de Europa

Para aquellos que decidan visitar la zona, la recomendación de los expertos es recorrer la Ruta del Cares.: un camino de 23 kilómetros de ida y vuelta que sigue un cañón con pasarelas talladas en el acantilado entre picos y cascadas.

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