El MACBA abre gratis tres tardes a la semana durante todo el verano

Si eres de los que esperan el primer domingo de mes cuando los museos son gratis, pero, cuando llega la fecha, te das cuenta de que no puedes ir: no te preocupes. A partir de ahora y coincidiendo con el horario de verano, el MACBA pone en marcha los Vespres MACBA (Tardes MACBA), una iniciativa que permitirá visitar las exposiciones de manera gratuita todos los jueves, viernes y sábados de 18 h a 20 h (sin perder la gratuidad del primer domingo de cada mes).

Durante esta franja, el público podrá visitar las exposiciones actuales del museo, como Com una dansa d'estornells. Col·lecció MACBA: trenta anys i infinites formes de ser la exposición con la que el museo conmemora sus tres décadas de historia como referente cultural.

También se pueden visitar las exposiciones Basel Abbas i Ruanne Abou-Rahme. Presoners de l'amor. Fins al sol de la llibertat y Anna Moreno. La tercera torsió, así como las instalaciones Espiral del temps, de Edwin van der Heide, y Els ocells-estels, de Aurèlia Muñoz, situadas en el atrio del edificio Meier. Y, a partir del 9 de julio, se añadirá la nueva propuesta El gest de filmar. El vídeo a la Col·lecció MACBA.

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Los sábados, además, la franja gratuita coincide con las visitas comentadas a la exposición Com una dansa d'estornells, que tienen lugar a las 18 h y son gratuitas con la entrada al museo. Las visitas, conducidas por el colectivo Avalancha, ofrecen una aproximación participativa a la Colección MACBA y requieren inscripción previa.

¿Cómo conseguir la entrada gratuita?

Aunque no es obligatorio reservar entrada para acceder al museo durante los Vespres MACBA, el museo recomienda hacer la reserva anticipadamente a través de su web, especialmente los sábados, para garantizar la disponibilidad de plazas en las visitas comentadas y facilitar el acceso.

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