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El MACBA abre gratis tres tardes a la semana durante todo el verano

A partir de esta semana se pueden visitar varias exposiciones sin pagar entrada, y algunas ofrecen visitas comentadas

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Patinadors al MACBA
FOTO: Shutterstock | MACBA
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Si eres de los que esperan el primer domingo de mes cuando los museos son gratis, pero, cuando llega la fecha, te das cuenta de que no puedes ir: no te preocupes. A partir de ahora y coincidiendo con el horario de verano, el MACBA pone en marcha los Vespres MACBA (Tardes MACBA), una iniciativa que permitirá visitar las exposiciones de manera gratuita todos los jueves, viernes y sábados de 18 h a 20 h (sin perder la gratuidad del primer domingo de cada mes).

Durante esta franja, el público podrá visitar las exposiciones actuales del museo, como Com una dansa d'estornells. Col·lecció MACBA: trenta anys i infinites formes de ser  la exposición con la que el museo conmemora sus tres décadas de historia como referente cultural.

También se pueden visitar las exposiciones Basel Abbas i Ruanne Abou-Rahme. Presoners de l'amor. Fins al sol de la llibertat y Anna Moreno. La tercera torsió, así como las instalaciones Espiral del temps, de Edwin van der Heide, y Els ocells-estels, de Aurèlia Muñoz, situadas en el atrio del edificio Meier. Y, a partir del 9 de julio, se añadirá la nueva propuesta El gest de filmar. El vídeo a la Col·lecció MACBA.

Los sábados, además, la franja gratuita coincide con las visitas comentadas a la exposición Com una dansa d'estornells, que tienen lugar a las 18 h y son gratuitas con la entrada al museo. Las visitas, conducidas por el colectivo Avalancha, ofrecen una aproximación participativa a la Colección MACBA y requieren inscripción previa.

¿Cómo conseguir la entrada gratuita?

Aunque no es obligatorio reservar entrada para acceder al museo durante los Vespres MACBA, el museo recomienda hacer la reserva anticipadamente a través de su web, especialmente los sábados, para garantizar la disponibilidad de plazas en las visitas comentadas y facilitar el acceso.

Para estar al día de las mejores exposiciones de Barcelona, podéis echar un vistazo a nuestra lista.

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