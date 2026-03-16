La ilustradora graciense, que recorrió el mundo con su arte, contará con una pieza de creación propia en el barrio donde creció

El legado de la artista Amaia Arrazola, ilustradora y artista visual reconocida en todo el mundo, seguirá presente en Barcelona tras su muerte el pasado noviembre, a los 41 años. El Ayuntamiento de Barcelona y la familia de Arrazola han acordado conservar en el nuevo edificio del mercado de la Abaceria parte de las ilustraciones que la artista pintó en las vallas de obras de este equipamiento, que se pondrá en funcionamiento después del verano.

El nuevo mercado, ubicado en el barrio de Gràcia, donde creció la artista, tendrá dos espacios dedicados a ella. El más destacado será un escaparate de vidrio que dará a la plaza y que todo el mundo podrá ver desde la calle. Allí, se instalará una parte del mural que Arrazola pintó en 2024 en las vallas de la obra para dar vida al barrio.

Victor Cabo Mural del Mercado

El segundo espacio se llamará Balcó de l’Amaia (Balcón de Amaia) e incorporará vinilos con el diseño original del mural, tal como se realizó en la valla de la Travessera de Gràcia, para que se puedan observar desde el balcón de la segunda planta del mercado. De esta manera, la actividad cotidiana del mercado entrará en contacto con la obra de la artista, llena de referencias a los productos frescos y de proximidad.

Arrazola concibió el mural de la Abacería en el año 2024 con el objetivo de embellecer y hacer más amable el entorno de las obras y, al mismo tiempo, generar expectación entre los vecinos y vecinas ante el regreso del mercado al barrio.

La artista diseñó y dibujó, con la ayuda de un grupo de grafiteros, el mural de la calle Puigmartí y posteriormente la obra se imprimió en lonas para decorar la fachada del mercado que da a la Travessera de Gràcia.

Ilustraciones que transmiten la esencia del barrio

La creación incorpora varios elementos icónicos del barrio, diferenciados según la época del año, y pone de relieve la cultura popular en relación con la alimentación de temporada y los productos frescos del mercado.

Victor Cabo Mercado Abacería Amaia Arrazola

Para el verano, dibujó los adornos de fiesta mayor y la rumba catalana; en otoño, la "castanyada" y la torre del reloj de la plaza de la Vila; en invierno, elementos navideños como el "tió" y Sant Medir, los "foguerons" y el carnaval; y en primavera, la fiesta de Sant Jordi y elementos del paisaje graciense como la plaza del Sol.

Más allá de Barcelona

Amaia Arrazola fue una artista reconocida en Barcelona, Madrid, Vitoria, Milán, Pamplona, Rabat y países como Japón. Aparte de los murales a gran escala, Arrazola también es autora de varios libros: Wabi Sabi (2018), su publicación más influyente, El Meteorito (2020) y Totoro y yo (2022).

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