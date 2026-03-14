El país más feliz del mundo ofrece un viaje gratuito junto a un lago este verano: así es como puedes solicitarlo

¿Te apetece pasar una semana en la región de los lagos más grande de Europa?

Ser coronado como el país más feliz del mundo durante nada menos que ocho años consecutivos es un indicador bastante sólido de que Finlandia sabe cómo adoptar un estilo de vida lleno de alegría; y ahora, invitan a viajeros internacionales a formar parte de ello.

VisitFinland ha anunciado la tentadora oportunidad de ganar un viaje de una semana con todos los gastos pagados a la Región de los Lagos de Finlandia, para experimentar de primera mano la tradición veraniega -rodeada de naturaleza y sin prisas- de disfrutar de la slow life lejos de la ciudad.

La Región de los Lagos de Finlandia, el distrito lacustre más grande de Europa, es un destino paradisíaco para unas coolcations (vacaciones frescas, lejos del calor asfixiante de Barcelona).

Alberga cientos de islas y lagos cubiertos por frondosos bosques verdes, y sus días cálidos y noches frescas ofrecen unas condiciones magníficas para el senderismo. Aquí, podrías pasar los días pescando, practicando el cold-plunging (baños de agua fría), visitando saunas, disfrutando de la gastronomía local y, lo más importante, desconectando de verdad.

"Un número creciente de turistas internacionales viene a Finlandia buscando el secreto de la felicidad, pero la Región de los Lagos sigue siendo una joya por descubrir para muchos", afirma la Directora Senior de Marketing Internacional de Business Finland, Heli Jimenez. "Es la región a la que los propios finlandeses regresan cuando quieren relajarse de verdad, y el destino perfecto para cualquiera que busque alejarse del ruido de la vida cotidiana".

¿Cómo participar?

¿Parece idílico, verdad? Para apuntarte, primero tendrás que publicar un vídeo corto en Instagram o TikTok explicando qué significaría para ti una escapada a la Región de los Lagos, y después completar el formulario de solicitud en ChillLikeaFinn.com.

El plazo termina a las 22.59 h (hora peninsular española) del 29 de marzo de 2026, y los viajes tendrán lugar en junio de 2026.

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