Barcelona acoge una exposición dedicada a Steve McCurry, uno de los fotógrafos más reconocidos del mundo

La muestra titulada 'ICONS' incluirá más de 150 obras del autor, y será la más completa jamás realizada en la ciudad

Seguro que has visto más de una vez la fotografía, pero quizás no conoces al fotógrafo. El Palau Martorell y Arthemisia presentan “ICONS”, la exposición más completa jamás realizada en Barcelona dedicada a Steve McCurry, uno de los fotógrafos más famosos y reconocidos del mundo, que tendrá lugar en el propio Palau Martorell.

A partir de un proyecto de Orion57 y comisariada por Biba Giacchetti en colaboración con el artista, la exposición con más de 150 obras maestras es un viaje entre rostros, paisajes y escenas de la vida cotidiana, con algunas de las imágenes más icónicas del autor.

¿Cuándo podrás visitar la exposición?

Del 15 de mayo al 6 de septiembre, la exposición reunirá fotografías que recorren más de cuarenta años de trabajo del autor. Entre las obras expuestas se encuentra el célebre retrato de Sharbat Gula, fotografiada en un campo de refugiados en Pakistán, cuya mirada se ha convertido en una de las más icónicas de la historia de la fotografía.

Steve McCurry ICONS

Las entradas ya están disponibles en la web del Palau Martorell.

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