El Pride Barcelona 2026 pone el foco en la diversidad del colectivo LGBTQIA+

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La ciudad acogerá actos reivindicativos entre el 27 de junio y el 19 de julio, y se postula como candidata al WorldPride 2030
El Pride llega a Barcelona este mes de junio con una decena de actividades gratuitas. Cabe decir, sin embargo, que el Orgullo es fiesta, pero no hay que olvidar que también es reivindicación, y este 2026, bajo el lema Totes les realitats, un sol orgull y con el concepto Mirada interseccional: la fórmula per entendre totes les realitats, la campaña pone en el centro la necesidad de entender la diversidad LGBTQIA+ desde diferentes perspectivas.
La agenda de visibilidad es una programación de carácter social y cultural que llenará los calendarios entre el 27 de junio y el 19 de julio. Por ejemplo, la proyección del documental Cashing Out, que será el 30 de junio; la actividad artística sobre chemsex Hablemos de Chuches, el 3 de julio; la competición deportiva inclusiva Queers League, el 5 de julio, o la mesa redonda Diásporas Asiátiques Queer, el 8 de julio, entre otras citas que incluyen todo tipo de disciplinas para todos los gustos.
Y siguiendo con la tradición de cada año, el día 16 de julio el pregón de la fiesta en la plaza Universitat. Los días 17 y 18 de julio habrá programación festiva y cultural en los escenarios situados en la misma plaza y en el paseo Lluís Companys, y se cerrará con la manifestación reivindicativa el sábado 18 de julio, con un recorrido que comenzará en plaza Universitat, avanzará por la Gran Via hasta Tetuan y bajará por el paseo de Lluís Companys hasta Arc de Triomf.
A faldas de la decena de actos que se han organizado para esta edición, Barcelona tiene la mirada puesta en el futuro, ya que está trabajando para acoger el WorldPride 2030. En caso de conseguir este hito, se proyectaría como una ciudad abierta, valiente y comprometida con las libertades ante el mundo entero con un evento que es reconocido a escala global.
Dado que ninguna persona está definida por un solo elemento, y que influyen factores como la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el origen, la etnia, la edad, la discapacidad, la clase social, la cultura, la nacionalidad o la situación administrativa, el cartel de este año se inspira en la tabla periódica para representar todas las realidades que componen la comunidad.
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