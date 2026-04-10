Desde conciertos de artistas como Joan Dausà hasta charlas y talleres, pasando por visitas al barco de Greenpeace: esta es la programación completa

Una nueva flotilla con más de setenta embarcaciones y un millar de participantes se prepara para poner rumbo a Gaza, y el puerto de Barcelona se llena de actividades para apoyar la iniciativa.

Los días 11 y 12 de abril habrá actuaciones musicales, talleres y charlas, e incluso se podrá entrar a ver el barco Arctic Sunrise de Greenpeace. Todas las actividades son gratuitas y tendrán lugar en el Moll de la Fusta.

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Sábado 11 de abril

11 - 12 h: La acción directa ante la impunidad. Estrategias para romper el viejo orden mundial. Con Mark Bray, Thiago Ávila, Maria del Mar Fernández, Urgence Palestine y Cristina Mas.

Estrategias para romper el viejo orden mundial. Con Mark Bray, Thiago Ávila, Maria del Mar Fernández, Urgence Palestine y Cristina Mas. 11 - 12 h: Presentación de la campaña Ens alcem , con Hazami Barmada.

Presentación de la campaña , con Hazami Barmada. 11 - 13 h: Teixidores per Palestina. Taller comunitario de tejidos contra el genocidio.

Taller comunitario de tejidos contra el genocidio. 12 - 12.30 h: Mi olivo. Cuentacuentos a cargo de Bellaterra Kids y Amira Khaldy (Comunidad Palestina de Cataluña).

Cuentacuentos a cargo de Bellaterra Kids y Amira Khaldy (Comunidad Palestina de Cataluña). 12 - 13 h: Descolonizar la tierra: Justicia climática y resistencia en Palestina. Con Francisco Vera, Greenpeace, Boicot ICL. Modera: Blanca Serra.

Justicia climática y resistencia en Palestina. Con Francisco Vera, Greenpeace, Boicot ICL. Modera: Blanca Serra. 12.30 - 13 h: Desde las manos al mar. Taller de pintura colectiva de impresiones con Editorial Bellaterra.

Taller de pintura colectiva de impresiones con Editorial Bellaterra. 13 - 14 h: Tumbemos el rearme: Derechos sociales contra la economía de guerra. Con Sindicat de Llogateres, La Capçalera, USTEC, CGT y Centre Delàs. Modera: Pablo Castilla.

Derechos sociales contra la economía de guerra. Con Sindicat de Llogateres, La Capçalera, USTEC, CGT y Centre Delàs. Modera: Pablo Castilla. 16 - 19 h: Colors de monstre. Instalación de juego de la Companyia Tombs Creatius.

Instalación de juego de la Companyia Tombs Creatius. 16.30 - 17.30 h: Contra la barbarie. Gran gala de Pallasos en Rebeldía.

Gran gala de Pallasos en Rebeldía. 16 - 23.30 h: Música x Global Sumud. Actuaciones de diversos artistas.

Domingo 12 de abril

10.20 - 11 h: Taller de dabke con Jafra Dabke.

con Jafra Dabke. 10.30 - 13.30 h: Espacio de juego intergeneracional con Tata Inti.

con Tata Inti. 11 - 13 h: Ven a hacer una cometa. Taller a cargo de L'Hospitalet con el pueblo palestino.

Taller a cargo de L'Hospitalet con el pueblo palestino. 11 - 13 h: Acto de lanzamiento de la Global Sumud Flotilla. Triquell DJset, G Ras, Ayah Arafat, Ariana Beltran, Refaat Alathamna, Mansour Showman, Jafra Dabke, Nerea Sanfe, Nausicaa Bonnín, Suu, Joan Dausà, Cor Al-Balad, Liam Cunningham, Thiago Ávila, Saïf Abukeshek, Masmi, Sümeyra Akdeniz Ordu, Colla Castellers de Barcelona, Ketubara Batucada.

Triquell DJset, G Ras, Ayah Arafat, Ariana Beltran, Refaat Alathamna, Mansour Showman, Jafra Dabke, Nerea Sanfe, Nausicaa Bonnín, Suu, Joan Dausà, Cor Al-Balad, Liam Cunningham, Thiago Ávila, Saïf Abukeshek, Masmi, Sümeyra Akdeniz Ordu, Colla Castellers de Barcelona, Ketubara Batucada. 11 - 11.40 h: Memoria de pez. Espectáculo de circo de la Cia Escombro.

Espectáculo de circo de la Cia Escombro. 11.45 - 13.30 h: Y, a pesar de todo, Palestina. Taller a cargo de Zoo Il·lustrat y mural colectivo por la paz con Joan Turu.

Además de estas actividades, Greenpeace abrirá las puertas del barco Arctic Sunrise, que se encontrará en el Moll d’Espanya 6 del Port Vell. Las visitas se podrán hacer desde el viernes 10 de abril, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h, y el sábado 11 de abril, de 10 a 14 h.

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