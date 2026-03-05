El rapero Pitbull actuará en Barcelona en 2026 (fecha, recinto y entradas)

El rapero de origen cubano Pitbull, conocido por temas de música dance tan populares como Give me everything (con Ne‑Yo, Afrojack i Nayer) y Timber (con Kesha), actuará en Barcelona en el marco de su gran gira I'm Back, con una serie de fechas europeas que incluye países como Portugal, Suiza, Italia, Francia, Serbia, Eslovaquia, Alemania, Austria, República Checa, Hungría, Polonia, Lituania, Finlandia y, por supuesto, España, con dos fechas, en Madrid y Barcelona.

Mr. Worldwide actuará el 4 de noviembre de 2026 en el Palau Sant Jordi y el 5 del mismo mes en el Movistar Arena, después de un movimiento viral en el que los fans se presentan a los conciertos con pelucas calvas, emulando el aspecto del cantante. Veremos si Barcelona se convertirá también en un mar de calvas, como ya ha pasado en conciertos anteriores; de momento, Pitbull intentará batir el récord Guiness de mayor concentración de pelucas calvas durante la actuación del BST Hyde Park del 10 de julio.

And when I say that Pitbull concerts are the closest thing we’ve achieved to world peace? pic.twitter.com/9Uoj51ytwo — Em (@EmilyJBashforth) June 9, 2025

¿Cómo conseguir las entradas?

Las entradas, que costarán a partir de los 60 euros (más gastos de distribución) saldrán a la venta el viernes 13 de marzo a las 10 h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Habrá preventas para los clientes de Live Nation-S.SMusic a partir del miércoles 11 de marzo a las 10 h y en Live Nation a partir del jueves 12 de marzo a las 10 h.