Noticias

El rapero Pitbull actuará en Barcelona en 2026 (fecha, recinto y entradas)

El cantante de Miami, conocido por hits de música de baile como 'Timber', hará solo dos paradas en España en su nueva gira europea

Borja Duñó
Escrito por
Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
Promotional image for Pitbull at BST Hyde Park
Photograph: Outside Organisation
El rapero de origen cubano Pitbull, conocido por temas de música dance tan populares como Give me everything (con Ne‑Yo, Afrojack i Nayer) y Timber (con Kesha), actuará en Barcelona en el marco de su gran gira I'm Back, con una serie de fechas europeas que incluye países como Portugal, Suiza, Italia, Francia, Serbia, Eslovaquia, Alemania, Austria, República Checa, Hungría, Polonia, Lituania, Finlandia y, por supuesto, España, con dos fechas, en Madrid y Barcelona.  

Mr. Worldwide actuará el 4 de noviembre de 2026 en el Palau Sant Jordi y el 5 del mismo mes en el Movistar Arena, después de un movimiento viral en el que los fans se presentan a los conciertos con pelucas calvas, emulando el aspecto del cantante. Veremos si Barcelona se convertirá también en un mar de calvas, como ya ha pasado en conciertos anteriores; de momento, Pitbull intentará batir el récord Guiness de mayor concentración de pelucas calvas durante la actuación del BST Hyde Park del 10 de julio.

¿Cómo conseguir las entradas? 

Las entradas, que costarán a partir de los 60 euros (más gastos de distribución) saldrán a la venta el viernes 13 de marzo a las 10 h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Habrá preventas para los clientes de Live Nation-S.SMusic a partir del miércoles 11 de marzo a las 10 h y en Live Nation a partir del jueves 12 de marzo a las 10 h.

¡No te pierdas el Time Out Fest 2026, ¡una celebración de la mejor comida callejera de Barcelona!

