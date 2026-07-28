El Recinto Modernista de Sant Pau acoge un festival con música de Bach, Debussy, Schubert y Max Richter, entre otros

Durante seis jornadas, músicos procedentes de las principales orquestas europeas y algunos de los solistas más reconocidos del panorama internacional compartirán escenario en Barcelona

El Recinto Modernista de Sant Pau se convierte entre el 15 y el 23 de septiembre en un referente mundial de la música con la segunda edición del Sant Pau International Chamber Music Festival. Como novedad de este año, se incorporarán piezas de Max Richter, una de las personas más influyentes en el mundo de la música del siglo XXI.

Aunque la mayoría de actuaciones serán en Sant Pau, el festival también acogerá conciertos en el Petit Palau de la Música. Durante seis jornadas, músicos procedentes de las principales orquestas europeas y algunos de los solistas más reconocidos del panorama internacional compartirán escenario en una serie de conciertos concebidos como un único recorrido musical.

Recinto Modernista de Sant Pau Recinto Modernista de Sant Pau

El festival combina grandes obras del repertorio de cámara con la creación contemporánea, estableciendo un diálogo entre compositores como Bach, Brahms, Debussy, Ravel, Poulenc, Schubert, Txaikovski, Prokófiev, Shostakóvich, Toldrà, Karl Jenkins, y este año se le prestará especial atención a Max Richter.

Algunos de los músicos más prestigiosos del mundo, en el festival

El violinista George Tudorache, el violinista y director de orquesta Michael Guttmann con su Guttman Tango Quintet, la violinista Maria Florea, el violonchelista Sebastian Klinger, el pianista Giuliano Mazzoccante, la violista Diemut Poppen, el violista Joaquín Riquelme, el flautista Albert Mora, el violinista Miguel Colom, el compositor y pianista Albert Guinovart o los músicos de la Franz Schubert Filharmonia forman parte de una edición que vuelve a reunir a artistas de primer nivel, que han recorrido el mundo con su música.

© Petit Palau Petit Palau

De hecho, el festival trata de reunir a músicos excepcionales para que trabajen juntos durante varios días, compartan ensayos, intercambien ideas y construyan una experiencia artística compartida. Este espíritu de residencia artística es el que da identidad al festival: los artistas no coinciden únicamente sobre el escenario, sino que conviven, preparan conjuntamente los programas y crean una complicidad musical que el público percibe desde el primer momento.

¿Cómo conseguir entradas?

Las entradas del festival se pueden conseguir a través de este enlace, con un precio de 30 euros para los conciertos en la Sala Pau Gil y de 45 euros para los del Petit Palau. Además, se ofrecen diferentes opciones de abono con descuentos progresivos según el número de conciertos que se quieran disfrutar: un 10% de descuento para el abono de 2 conciertos, un 15% para el de 3 conciertos, un 20% para el de 4 conciertos y hasta un 25% de descuento si se compra el Abono Sant Pau Festival completo.

En Barcelona hay conciertos durante todo el año y muchos de ellos son gratuitos; en esta lista te recomendamos la mejor música que puedes ver gratis en la ciudad.