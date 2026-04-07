El regalo definitivo de Sant Jordi: La nueva Guía Time Out con los 500 mejores bares y restaurantes de Barcelona

La Guía Time Out Barcelona de Restaurantes y Bares 2026-2027 ya está a la venta, y la podréis encontrar en diversos quioscos de la ciudad y en la Llibreria Sant Jordi (Ferran, 41). Para quienes buscan la inmediatez digital, se puede adquirir online y recibirla directamente en casa o pasar a recogerla al Time Out Market Barcelona y a la Fábrica Moritz.

No es una simple recopilación, sino un mapa exhaustivo que incluye más de 500 restaurantes y bares de Barcelona, reseñados por periodistas independientes y especializados, y que este año incorpora toda la potencia gastronómica de l'Hospitalet, con un apartado dedicado a la segunda ciudad de Cataluña. La guía se ha diseñado para ser una herramienta de supervivencia urbana que permite elegir dónde comer bien en cualquier lugar de la ciudad, clasificada por barrios y con un índice detallado por tipo de cocina. Cada ficha está pensada para ahorrarte sorpresas: encontrarás el precio medio, si el local dispone de terraza o si ofrecen menú de mediodía o degustación.

Detrás de estas páginas hay un propósito firme: salvaros de la dictadura del algoritmo y del autoengaño del scroll infinito. En una Barcelona donde abren y cierran miles de locales cada año, esta guía quiere ser un ancla de rigor que rehúye la venta de humo y la crítica encorsetada. Creemos que tiene la misma dignidad un bar de barrio que cocina un gran fricandó que una estrella Michelin: se trata de valorar cada propuesta en su escala.

Un 30% de la guía son novedades absolutas, aperturas que hemos probado hasta pocos días antes de entrar en imprenta, para ofreceros la foto más fiel de cómo se come hoy en día en Barcelona. Reivindicamos la figura del cronista con ojo clínico, capaz de separar el grano de la paja en un ecosistema voraz, y lo hacemos con la convicción de que el papel sigue siendo el mejor soporte para la prescripción de calidad. También opina así la D.O. Penedès, patrocinadora de una guía que, por 9,95 euros, es el regalo ideal de Sant Jordi para quienes aman la buena mesa.