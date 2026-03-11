El Time Out Fest 2026 es un festival 100% sostenible

Además de traer el mejor producto de proximidad, el festival cierra el círculo ambiental en todos los aspectos

Sabemos en qué mundo vivimos. Es por eso que el Time Out Fest 2026, que se celebra del 13 al 15 de marzo en el Time Out Market, no se ha limitado a traer a 21 platos únicos preparados con el mejor producto de proximidad, DJs, bingos musicales y talleres y catas gratis: además, vehicula toda esta experiencia gastronómica a través de un festival 100% sostenible en todos los aspectos.

1. Para empezar, habrá contenedores de reciclaje orgánico en todo Time Out Market. Pero esto, aceptémoslo, es un mínimo común denominador que deberíamos reclamar en todas partes.

2. Toda la vajilla y cubertería es compostable. Esto significa que después de comer, la tiras al contenedor del orgánico y te olvidas.

3. Todos los vasos de cerveza y refrescos son ecológicos, sostenibles y reutilizables. Es de sentido común: los vasos reutilizables evitan el 80% de los desechos generados en un evento.

¡NO TE QUEDES SIN ENTRADA: COMPRA EL PACK FOODIE Y ACCEDE AL FESTIVAL SIN COLAS!