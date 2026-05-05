El Tiny Desk a la catalana se rueda en el BarBocata y así es como puedes ir de público (¡es gratis!)

De un tiempo a esta parte muchos nos hemos aficionado al formato Tiny Desk (y similares), es decir, vídeos de grupos y artistas que nos molan actuando en un formato cercano y de corta duración, una especie de concentrado que nos conecta con ellos de una manera que nos da la sensación de que estamos ahí mismo. Seguro que recordamos algunos, como los de C. Tangana, Ca7riel & Paco Amoroso, Turnstile... y recientemente el de Amaia soplando la silla-flauta.

Pues bien, una cosa muy parecida, pero a la catalana, es la que se ha empezado a hacer algunos domingos en el BarBocata (Travessera de Gràcia, 86), un establecimiento que se ha puesto de moda gracias a algunos famosos y a sus macarrones. Se llama Seran quatre cançons, lo organiza el Club Social Carme y de momento ya ha acogido Al·lèrgiques al Pol·len, Gavina.mp3 y Maria Jaume; próximamente actuarán La Ludwig Band, Ginestà y Alosa (abajo te explicamos cómo puedes ir a ver a los dos primeros gratis).

¿Cómo conseguir invitaciones?

Las próximas sesiones serán con La Ludwig Band (10 de mayo) y Ginestà (24 de mayo). Para poder ir os tenéis que registrar en este formulario y participaréis en un sorteo de invitaciones dobles. Además, puedes recuperar las sesiones que ya se han hecho con Al·lèrgiques al pol·len, Gavina.mp3 y Maria Jaume en el canal de Youtube del Club Social Carme.

Un club social con dos dimensiones El Club Social Carme lo fundaron Bernat Dausà, Pep Saula y Gerard Sancho, profesionales del ámbito creativo y audiovisual, y cuenta con un equipo de unas cinco personas. Por un lado, propone la experiencia en vivo y por otro el vídeo de la actuación, que se publica al cabo de cuatro días. Son –como bien dice el nombre– cuatro canciones en unos 15 minutos (de 18.15 a 19.30 h). El bar tiene una capacidad para unas 40-60 personas que pueden disfrutar del concierto y del rodaje de manera gratuita, con dos consumiciones ofrecidas por el patrocinador, Damm.