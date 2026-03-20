El tiramisú más grande de España se repartirá gratuitamente en Barcelona el sábado 21 de marzo

Un local de Ciutat Vella repartirá 500 raciones de este dulce de 16 h a 18 h, o hasta que se agoten

El día del Tiramisú no es una fiesta nacional con grandes celebraciones (de momento), pero hay una pastelería de Barcelona que celebra esta jornada especial, el 21 de marzo, con un gran reto: hacer el tiramisú más grande de España, que después repartirán entre el público de forma gratuita.

Se trata de la pastelería especializada en este postre de café que se ubica en el carrer dels Carders, 44: Demartini Tiramisú. Esta experiencia gastronómica tendrá lugar en el local, de 16 h a 18 h (o hasta que se acaben las porciones).

Así será el tiramisú más grande de España

Este postre mastodóntico medirá tres metros de largo, y se podrá cortar en 500 piezas.

De Martini Tiramisù De Martini Tiramisù

Si te quedas sin probar el tiramisú gigante, puedes volver otro día a degustar las especialidades de esta pastelería de Ciutat Vella (aunque también puedes elegir entre todos estos locales para una buena merienda). Cada tarrina de tiramisú cuesta entre 5 y 6 euros, así que si no sabes dónde ir a comer cuando pasees por el Born, ya conoces una nueva opción.

Y después del tiramisú… ¿qué? Pues puedes ir a celebrar el Cap Butaca Buida, la gran fiesta del teatro en uno de estos espectáculos que cuestan menos de 20 euros.