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El vecindario de Gràcia ha convertido un solar abandonado de la Travessera en un jardín de cactus y suculentas

El Jardí Xeròfil es un espacio para plantas adaptado al sol y a la sequía, y donde se realizan actividades como intercambio de esquejes y libros

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Racó Xeròfil
IG (@racoxerofil) | Racó Xeròfil
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Entre algunas calles estrechas de Barcelona por donde no pasa ni una gota de aire, y las grandes vías con tráfico por todas partes y ruido constante, en la ciudad también hay espacios verdes y jardines para desconectar de todo, algunos más escondidos que otros. Uno de ellos es el Jardí Xeròfil, un solar que, gracias a los vecinos y vecinas de Gràcia, se ha convertido en un espacio verde de bajo consumo especializado en cactus y suculentas.

Ubicado en la Travessera de Gràcia, 265, este lugar abandonado, que había quedado desierto en un concurso público, ha sido recuperado por la Asociación Salvem el Jardí del Silenci 2014 y la Asociación ASAC (Amics dels Cactus i Altres Suculentes). Las entidades iniciaron una llamada de voluntarios a finales de 2025 para poner en marcha el proyecto. Después de meses de trabajo desbrozando, quitando herbáceas, cavando, picando con escarpa y martillo, e incluso haciendo murales en las paredes, el Jardí Xeròfil abrió oficialmente en marzo de 2026.

Racó Xeròfil
Instagram (@racoxerofil)Racó Xeròfil

Aparte de ser un espacio urbano para explorar plantas procedentes de todo el planeta - como la Kalanchoe beharensis, una crasulácea originaria de Madagascar, o el Cleistocactus, una de las 49 variedades de esta especie de Latinoamérica -, en el jardín también se hacen actividades. Por ejemplo, en los cuatro meses que llevan abiertos, ya han organizado intercambios de esquejes de cactus y suculentas, presentaciones e intercambios de libros, y colaboraciones con institutos.

Racó Xeròfil
Instagram (@racoxerofil)Racó Xeròfil

El Jardí del Silenci: el precedente del Jardí Xeròfil

Este proyecto está arraigado en el Jardí del Silenci, un espacio verde comunitario situado en la calle de l'Encarnació que nació fruto de la movilización vecinal en el año 2012 para evitar que se edificara en él. Este pulmón de Gràcia mide aproximadamente 800 metros cuadrados y ocupa el antiguo patio interior del convento de las Misioneras del Santísimo Sacramento

Como una rama más del proyecto, el nuevo Jardín Xerófilo nace como un modelo para una zona muy soleada y plenamente adaptado al contexto climático actual. Es una iniciativa que requiere un bajo consumo de agua y energía, un mantenimiento mínimo y poca inversión, de manera que es un espacio totalmente compatible con los periodos de sequía.

Si decides visitar el Jardí Xerófil y te sobra tiempo para explorar Barcelona, aquí puedes consultar los mejores planes de la ciudad.

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