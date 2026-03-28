Esta aerolínea lanza una opción de asientos cama para la clase turista: ¿cómo funcionará?

Darse cuenta de que te ha tocado una fila entera para ti solo es una de esas pequeñas alegrías de volar, pero United Airlines ha ido un paso más allá

Existen una serie de circunstancias afortunadas que pueden hacer que los vuelos pesados sean un poco más cómodos: que tu maleta no supere el límite de peso, que haya pocas colas en el control de seguridad y, cómo no, conseguir un asiento sin otros pasajeros reservados a tu lado.

Sin embargo, United Airlines ha ido un paso más allá en esa experiencia particular con el próximo lanzamiento de su "Relax Row" (Fila Relax), un espacio libre de desconocidos que se podrá reservar con antelación.

Así es como funcionará: según euronews, los pasajeros podrán reservar tres asientos contiguos en clase turista, que podrán ser utilizados por una sola persona, una pareja o un grupo de tres. Pero, ¿en qué se diferencia esto de simplemente comprar tres asientos para uno mismo?

Pues bien, cada uno de estos asientos cuenta con un reposapiés elevable y, además, se entregará un colchón, una manta y dos almohadas para transformar adecuadamente la zona en una cama. ¿Viajas con niños? También hay peluches disponibles.

Es probable que esta opción esté a la venta a partir de 2027, con doce filas por avión dedicadas a esta oferta; no obstante, el despliegue a largo plazo supondrá que esté disponible en más de 200 aviones para el año 2030.

¿Es United Airlines la primera en hacer esto?

En realidad, United no es la primera; ya en 2011, Air New Zealand lanzó el "Skycouch" con fundas y ropa de cama especiales. Por otro lado, Lufthansa ofrece la "Sleeper’s Row", aunque lamentablemente esta no incluye reposapiés.

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