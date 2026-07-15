Esta pequeña y exquisita librería del centro de Barcelona vende libros a 1 euro solo este viernes

La mayoría son de segunda mano y de literatura clásica, ensayos y poesía, aunque también hay algunos completamente nuevos

Este viernes 17 de julio, solo durante un día, la librería On the Road monta un mercadillo exprés con libros de segunda mano al reducio precio de 1 euro. Aunque su catálogo habitual destaca por novedades y libros nuevos, el espacio ha acumulado una gran cantidad de libros de segunda mano y ha decidido darles una nueva oportunidad.

Eso sí: los libros de Underdog serán nuevos y también costarán tan solo un euro. Entre las mesas del mercadillo podrás rebuscar y encontrar desde grandes clásicos hasta ensayos y libros de poesía.

¿Cuándo podrás visitar el mercadillo de libros a un euro?

La cita literaria tendrá lugar este 17 de julio en dos turnos: de 11 a 14 h y de 17 a 20 h, en su local, que se ubica en la calle Verdaguer i Callís, 14,

Si tienes pensado gastar solo un euro, recuerda llevar dinero en efectivo para ahorrarle las comisiones de tarjeta al negocio, y si decides llevarte un buen cargamento a casa, podrás pagar con tarjeta sin problemas.

Te recomendamos que vayas lo antes posible, ya que los mejores libros seguro que vuelan al inicio de esta jornada literaria.

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