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Barcelona

Cosas para hacer julio
Foto: Cosas para hacer julio
Foto: Cosas para hacer julio

Cosas para hacer en Barcelona en julio

Festivales, cine al aire libre, exposiciones, fiestas... Julio llega cargado de actividades interesantes

María José Gómez
Editado por María José Gómez
Directora, Time Out Barcelona
Escrito por: Andreu Gomila, Pere Andreu Jariod, Borja Duñó, Àlex Montoya, Rita Roig y Sofia Alonso Wilson
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Julio es ese momento del año en que Barcelona parece decir: “Venga, sal a la calle, que no te vas a aburrir”. El calor se lleva mejor con cerveza fría, una sombra bien elegida y un plan tras otro. El Festival Grec se adueña de salas y otros rincones con teatro, danza y música; la Sala Montjuïc que este año lleva su cine al aire libre a las Tres Chimeneas de Sant Adrià y hay grandes conciertos para todos los gustos: Aitana y Kendrick Lamar con SZA en el Estadi Olímpic, Robert Plant en el Liceu, y Jennifer Lopez y Carlos Santana en el Palau Sant Jordi. Todo suena a verano, y todo invita a vivir la ciudad un poco más hacia fuera, con ropa ligera y agenda llena.

Pero no todo son grandes nombres. También están las fiestas del Raval, con comida, cultura y ritmos para todos los gustos; los mercados de verano como La Canya, en el Moll de la Fusta, con moda local y ambiente relajado; o los ciclos de música al atardecer en lugares como el jardín de la UB. Incluso las terrazas parecen ponerse más guapas en julio, con sesiones de DJ, vistas y mojitos que saben mejor con la puesta de sol. Si estás en Barcelona este mes, prepárate: aquí te dejamos una selección con algunos de los mejores planes para que aproveches julio como se merece.

NO TE LO PIERDAS: Las mejores cosas para hacer gratis en Barcelona

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Las mejores planes del mes

1. Fiesta del Tour

  • Qué hacer
Fiesta del Tour
Fiesta del Tour
Foto: shutterstock

Si sois unos fanáticos de las carreras ciclistas, este año estáis de suerte porque el Grand Départ del Tour de Francia se celebra en nuestra ciudad. Para celebrarlo, la Fiesta del Tour organiza actividades para todas las edades del 26 de junio al 5 de julio: desde actividades deportivas hasta talleres o conciertos, todo ello con conciencia de barrio. Barcelona y el Tour comparten una misma forma de entender el deporte: popular, abierta y de calle.

Entre algunas propuestas interesantes, hay talleres para personalizar el maillot o la bicicleta y recibir el Tour más fashion que nunca; sesiones de spinning con DJ; cine al aire libre con películas relacionadas con el mundo de la bici; talleres de danza o actividades deportivas variadas, como una clase dirigida de Body Combat; mercados y un largo etcétera

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3. 'Hamlet' en el Parc de l’Estació del Nord

  • Teatro y Artes Escénicas
'Hamlet' en el Parc de l’Estació del Nord
'Hamlet' en el Parc de l’Estació del Nord
Foto: Parking Shakespeare

lPara disfrutar de este gran clásico de la literatura universal de manera totalmente gratuita, solo hay que acercarse al Parc de l'Estació del Nord del 9 de julio hasta el 3 de agosto (excepto los martes y los miércoles) a las 19 h.

Esta nueva adaptación se nutre de la oscuridad y la ironía de Hamlet para reflexionar sobre qué significa actuar cuando todo el sistema está podrido. El espectáculo condensa los grandes temas del autor a través de una historia llena de sospechas, espectros, juegos de poder y venganza aplazada.

Tal como anuncia Parking Shakespeare, el público se encontrará con una galería de personajes memorables y complejos: un príncipe inteligente paralizado por la duda, un rey usurpador de apariencia impecable, una reina atrapada entre el deseo y la culpa, una joven frágil empujada al silencio y amigos convertidos en espías dentro de un mundo donde la corrupción lo impregna todo.

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4. Poesia i +

  • Qué hacer
Poesia i +
Poesia i +
Poesia i +

La poesía lo encabeza todo, decía el poeta barcelonés Josep Palau i Fabre. Partiendo de esta premisa, el Festival Poesia i + reúne a artistas de la palabra y de las artes que la rodean del 1 al 12 de julio en distintos escenarios del Maresme, incluyendo Caldes d’Estrac, Arenys de Mar, Teià, Dosrius, Alella y Mataró. Organizado por la Fundación Palau, el festival ofrece un espacio de poesía viva, transversal y experimental, combinando literatura con música, artes escénicas, cine y mucho más.

En cuanto a la música, tendréis la oportunidad de ver a artistas como Júlia Colom y su particular mezcla de folk-pop y electrónica; Ouineta, dejándose llevar al ritmo de la palabra; o el refinamiento de las letras y el Sucre del compositor y cantante franco-catalán Lecocq. La coreografía también tiene su espacio, con una mesa redonda con Marcos Morau y dirección de La Veronal, o el teatro de claroscuros de Cia. Les Salvatges. Y, cómo no, habrá espacio para la palabra pura, con recitales de poesía en boca de Miriam Reyes, Joan Deusa y Eduard Marco.

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5. Festival Tangent

  • Qué hacer
  • Ciudad
Festival Tangent
Festival Tangent
Festival Tangent

Un patio interior que se convierte en sala de conciertos, una plaza en una pieza de danza colectiva y una calle en un teatro. El Eixample se convierte en el patio de recreo de las artes escénicas del 30 de junio al 23 de julio con el Festival Tangent, que desplegará 16 espectáculos gratuitos entre plazas, calles, jardines y patios interiores del distrito.

Programación

  • Aleta — Cia. Marc Fernández (30 de junio, 20 h · Plaça del Fort Pienc)
  • Mudanzas Portas — Joan Tomàs Martínez y Lluki Portas (2 de julio, 17 h, 18.45 h y 20.30 h · Centre Cívic Casa Golferichs)
  • Guillem Roma — Ritual d'expropiació (3 de julio, 20 h · Centre Cívic Urgell)
  • Triplette — LABÚ (6 de julio, 21 h · Mercat de Sant Antoni)
  • FRAGILE — Humancía (7 de julio, 22 h · Centre Cívic Urgell)
  • Lima Negra — Peligros (8 de julio, 22 h · La Casa Elizalde)
  • UALA!!! — Cía. El Flaco Circus (9 de julio, 20 h · Interior d'Illa de les Treballadores de la Numax)
  • Laaza — Por el camino verde (10 de julio, 22 h · Carrer del Consell de Cent)
  • Lorena Álvarez — El poder sobre una misma (13 de julio, 22 h · Plaça del Fort Pienc)
  • EMPAQUE — Chicharrón Circo Flamenco (14 de julio, 22 h · Centre Cívic Urgell)
  • I trust you — Vivian Friedrich / DiffractionArt (15 de julio, 21 h · La Casa Elizalde)
  • Caída libre para personas con vértigo — Cia. Bragacadavra (16 de julio, 20 h · Casa Golferichs)
  • Pol Jiménez — Cafè de Copla (17 de julio, 20 h · Cotxeres Borrell)
  • Extraño Weys Orquestra — Les abelles palmen però els pàjarus encara canten (21 de julio, 20 h · Mercat de Sant Antoni)
  • NO (Pieza Corta) — La Venidera (22 de julio, 20 h · La Casa Elizalde)
  • Renaldo & Clara — L'Encant (23 de julio, 20.30 h · Plaça de la Sagrada Família)
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6. El Tardet x Time Out Market

  • Música
  • El Gòtic
El Tardet x Time Out Market
El Tardet x Time Out Market
Time Out Barcelona

El Tardet se instala con el buen tiempo en el Time Out Market. Esta fiesta tiene el ambiente perfecto para conocer gente nueva o pasarlo genial con tu grupo, entre copas y música y, lo mejor de todo, ¡sin tener que sacrificar una madrugada entera!

La tarde empieza con un pequeño show de Las Pájaras, un dúo de cómicas que hará el warm–up a las 19.30 h, vestidas al estilo vintage y preparadas para seduciros con todo su descaro. La actuación dará paso al DJ a partir de las 21 h, y los platos seguirán rodando hasta el final de la noche.

El espíritu de El Tardet –conocido por organizar los tardeos más picantes de la ciudad– se respirará por todo el Market, con un concierto de rumba y una tómbola muy divertida que repartirá premios entre los asistentes conducida por Las Pájaras.

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7. Noches de Verano de CaixaForum

  • Qué hacer
Noches de Verano de CaixaForum
Noches de Verano de CaixaForum
CaixaForum

¿Queréis vivir un verano lleno de aventuras trepidantes y culturales? Un año más, CaixaForum se transforma en un espacio nocturno para todos los públicos y edades y os invita a perderos en una programación especial llena de arte, música e imaginación. Una experiencia inclusiva y participativa en la que la voz y el ritmo, el circo y el juego, la magia y el rock’n’roll serán los protagonistas.

Cuatro noches únicas con talleres experimentales, espectáculos, conciertos y propuestas que invitan a dejarse llevar y a mirar la cultura desde otra perspectiva. Una propuesta que se repite desde hace años y que se ha convertido en todo un 'hit' veraniego en CaixaForum.

¿Algunas de ellas? Fascinarse con el juego entre la luz y las sombras, convertir el cuerpo en un instrumento, descubrir cómo el circo también puede contar historias o acabar la noche bailando al ritmo del rock 'n' roll y su universo. Además, podréis visitar todas las exposiciones gratis a partir de las 18.30 h, y algunas vendrán con una sorpresa extra para la ocasión. Y, cómo no, para acabar (o empezar) la experiencia, se ha diseñado una propuesta gastronómica de lo más apetecible para las noches de verano que seguro que os encantará.

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8. Terrasts en cultura

  • Qué hacer
  • Ciudad
Terrasts en cultura
Terrasts en cultura
Foto: Terrats en Cultura

Además de los rooftops, las alturas de la ciudad ofrecen actividades durante el año que no te puedes perder. Una de las iniciativas que destaca es Terrats en Cultura: un festival de espectáculos en terrazas que tendrá lugar del 12 de junio al 24 de julio en varias azoteas de Barcelona y Hospitalet de Llobregat.

El festival ofrecerá 13 espectáculos de teatro, danza, música y comedia en siete terrazas poco conocidas del área metropolitana, con ubicaciones secretas que el público no descubre hasta unas horas antes de cada función. 

  • 3 de julio - Alicia Reyero (JOLGORIO): Obra dirigida por Lali Álvarez que convierte la terraza en un espacio de celebración y ritual donde el tiempo, el cuerpo, la memoria y el deseo son los protagonistas.

  • 9 de julio - Pablo Macho Otero (A fuego): Monólogo satírico inspirado en la fascinación del autor por la figura de Heróstrato.

  • 10 de julio - Oye Sherman y Esther López (Se abre el telón): Propuesta de stand-up que revisita el humor popular, acompañada de una cata de vinos de la DO Catalunya.

  • 15 de julio - Daniel Lumbreras: Proyecto musical experimental centrado en el uso de la voz como instrumento y la improvisación fonética.

  • 16 de julio - Carmen Aciar: Actuación musical en el marco de la programación de las terrazas.

  • 17 de julio - Acaracan: La banda de Nou Barris interpreta los temas de su disco La búsqueda en un formato de rumba adaptado a la terraza.

  • 23 de julio - Enric Nolla (La culpa no es de la estaca si el sapo salta y se ensarta): Pieza de urgencia sobre el exilio y la identidad interpretada por la actriz venezolana Dailyn Valdivieso.

  • 24 de julio - Mar Garcia y Javi Soler (Un paso adelante): Espectáculo de danza que reflexiona sobre el fracaso y su potencial creativo a partir de la experiencia de las audiciones.

  • Septiembre - Caryl Churchill (Siete niñas judías. Una obra para Gaza): Dentro del OFF-Terrats, una pieza que sitúa la infancia en el centro para mostrar cómo los adultos construyen los relatos ante la guerra.

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9. Òh!pera, microóperas de nueva creación

Òh!pera, microóperas de nueva creación
Òh!pera, microóperas de nueva creación
Gran Teatre del Liceu

Las óperas podrían convertirse en una nueva moda en cualquier momento: un arte total que abarca la danza, la interpretación y la música. ¿Queréis disfrutarla en un formato más corto y en clave contemporánea? Del 2 al 5 de julio, dentro del Grec Festival de Barcelona, el proyecto Òh!pera vuelve a convertir espacios no convencionales en laboratorios escénicos donde la ópera abandona el gran formato para explorar nuevas formas de narrar. Impulsada por el Gran Teatre del Liceu y el Disseny Hub Barcelona, esta iniciativa apuesta por la microópera contemporánea: piezas breves, experimentales e interdisciplinarias creadas por artistas emergentes en diálogo con profesionales consolidados. Y este año estrena escenario: la Fabra i Coats: Fàbrica de creació de Barcelona.

La edición de este año reúne varias microóperas desarrolladas por equipos creativos vinculados también a instituciones formativas y culturales del territorio. Jo, núvol, con composición de Sergi Puig Serna, libreto de Imma Ávalos (Alicia Kopf) y dirección escénica de Lucia del Greco, explora el desamor en la era de la IA a través de una mujer que decide editar los recuerdos de su memoria digitalizada. La vida por los cuernos, con música de Anna Colom y libreto de Pablo Macho Otero, fusiona ópera y flamenco para reinterpretar el mito de Fedra, Teseo e Hipólito y cuestionar los imaginarios de masculinidad y poder. Finalmente, Opereta, creada por Pol Guasch, Arnau Brichs, Marc Salicrú y Marcel Ortega, plantea una fantasía musical urbana situada entre la realidad y el sueño tras el accidente de un hombre durante un ensayo amateur. 

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10. Churros con Chocolate

  • Clubs
  • El Poble-sec
Churros con Chocolate
Churros con Chocolate
FOTO: Sala Apolo

¿Quién dice que no se puede celebrar que acaba el fin de semana? Churros con chocolate se trata de una mezcla de todos los estilos musicales que puedas imaginar. Además, en verano, el espíritu del domingo se contagia a cualquier día de la semana y, por eso, Churros triplica la frecuencia y se sirve más de una vez por semana. ¡No os las perdáis! Os dejamos una lista con las temáticas y las invitadas especiales.

Open Air

Del 5 de julio al 13 de septiembre. Los domingos de verano se viven al aire libre con Open Air, la versión más veraniega de Churros con Chocolate. La Terrrazza vuelve a ser el escenario de tardes de música, atardeceres y una pista que se alarga hasta la noche.

Fechas: 5, 12 y 26 de julio; 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto; 6 y 13 de septiembre.

Rumore Nights

Los martes tienen nombre propio. Rumore Nights vuelve a Sala Apolo con una nueva sesión cada semana: DJs, drag shows y una temática diferente para convertir cualquier martes de verano en una noche de fiesta.

Fechas: 30 de junio; 7, 14, 21 y 28 de julio; 4, 11, 18 y 25 de agosto; 1 y 8 de septiembre.

Divas

Nueve jueves, nueve homenajes a grandes iconos del pop. Divas by Churros vuelve a Sala Apolo con nueve fiestas temáticas dedicadas a artistas que han marcado generaciones, entre himnos, drag shows y muchas ganas de cantar.

Programación: Rihanna (2 de julio), Britney Spears (9 de julio), Lola Índigo (16 de julio), Karol G (23 de julio), Beyoncé (30 de julio), Charli XCX (6 de agosto), Aitana (13 de agosto), Lady Gaga (20 de agosto) y Shakira (27 de agosto).

Churros Pride

El Pride también se baila con el sello Churros. Tres citas especiales entre Sala Apolo y La Terrrazza para celebrar el fin de semana del Orgullo con música, espectáculos y una pista llena de color.

Fechas: 17 y 18 de julio en Sala Apolo y 19 de julio en La Terrrazza.

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Los conciertos más esperados de julio

1. Clotilde Fest

  • Música
Clotilde Fest
Clotilde Fest
Foto: Liam D

El Clotilde Fest regresa un año más con conciertos gratuitos en el Palau Robert durante el verano; con esta edición, ya serán ocho de música al aire libre en este edificio de Barcelona que cuenta con un jardín y exposiciones que merece la pena visitar.

Concretamente, las actuaciones tendrán lugar entre el 18 de junio y el 9 de julio, y están dirigidas principalmente a un público juvenil. En total, se harán cuatro noches de conciertos con artistas como Maria Jaume, Els Amics de les Arts y Suu, entre otros. 

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2. Talents Jazz

  • Música
  • Jazz
  • Dreta de l'Eixample
Talents Jazz
Talents Jazz
Foto: Fundació Catalunya La Pedrera

Las noches de los viernes en La Pedrera se llenan de jazz con una nueva edición del Talents Jazz, el ciclo que da visibilidad a las nuevas generaciones de músicos de la escena local. Del 29 de mayo al 31 de julio, la azotea del emblemático edificio de Gaudí acoge once conciertos protagonizados por artistas del Conservatori del Liceu, el Taller de Músics Escola Superior d'Estudis Musicals (ESEM) y la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

El festival se ha consolidado como una plataforma para descubrir proyectos emergentes, conectar a jóvenes músicos con profesionales consolidados y dar impulso a las futuras voces del jazz, en un formato de proximidad que combina música en directo y una vista espectacular de Barcelona. Este año, además, llega con una novedad destacada: la creación de la Big Band Talents Jazz, formada por alumnado de los tres centros participantes.

La entrada general, de 42 euros, incluye el acceso al desván del edificio, el concierto y una copa de cava.

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3. Australian Music Showcase

  • Música
  • Gràcia
Australian Music Showcase
Australian Music Showcase
Foto promocional

Seguro que cuando pensáis en música australiana os vienen a la cabeza nombres como Nick Cave, INXS, The Church, The Go-Betweens y Kylie Minogue, pero tal como pasa aquí, el país de los canguros también cuenta con una escena independiente rica, variada y vibrante. Con el objetivo de darla a conocer, la sala Heliogàbal de Barcelona acoge el 27 de junio un triple concierto con artistas de Australia que tienen vínculos con Catalunya: John Kennedy y los Nuevos Originales, Murray and The Movers y Peter Loveday.

John Kennedy, que actualmente vive en Sitges, inició su trayectoria musical entre Brisbane y Sydney al frente de formaciones como JFK and the Cuban Crisis y John Kennedy’s Love Gone Wrong. Después de años de girar por todo el mundo defendiendo un estilo propio que él mismo bautiza como urban and western, actúa bajo el nombre de John Kennedy y Los Nuevos Originales acompañado de Paco Peñaranda.

Desde Sydney, Lizzie Mack y Murray Cook fusionan el carácter australiano con el Americana: un viaje sonoro que transita por el country, el blues pantanoso y los sonidos de raíz. Como curiosidad histórica, Cook es conocido por haber sido uno de los miembros fundadores del famoso grupo de música infantil The Wiggles.

Cierra el cartel Peter Loveday, un cantautor que dio sus primeros pasos con la banda de Brisbane Birds Of Tin antes de instalarse en Londres para fundar Tiny Town. Su vínculo con Barcelona es de largo recorrido, ya que la ciudad es ahora su residencia actual y el centro de su actividad artística. Su último trabajo discográfico, The man who loved flowers (2026), cuenta con la colaboración de David McClymont, exmiembro de la mítica banda escocesa Orange Juice.

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4. Grand Départ: Sidonie + 31 FAM + Doctor Prats + Ladilla Rusa...

  • Música
Grand Départ: Sidonie + 31 FAM + Doctor Prats + Ladilla Rusa...
Grand Départ: Sidonie + 31 FAM + Doctor Prats + Ladilla Rusa...
Foto: Torres Ibarzo / Nits del Fòrum

Barcelona celebrará la Fiesta del Tour de Francia del 26 de junio al 5 de julio con más de 60 actividades. Habrá propuestas de todo tipo para vivir el Grand Départ, es decir, la salida del Tour, en todos los distritos. Y, sobre todo, habrá conciertos gratis en la plaza de la Catedral y en la plaza Margarida Xirgu (Montjuïc), con actuaciones de Doctor Prats, Suu, Sexenni, 31 FAM, Sidonie, Ladilla Rusa o Joan Garriga, entre otros.

Esta gran fiesta para dar el pistoletazo de salida del Tour de Francia 2026 incluirá la presentación de los equipos (que provocarán estas afectaciones en la ciudad), exposiciones temáticas y la instalación de 10 maillots gigantes en los distritos.

La celebración terminará con las primeras etapas del Tour: la contrarreloj por equipos del 4 de julio por las calles de Barcelona y la llegada de la segunda etapa a Montjuïc el 5 de julio.

Así que, para que no te pierdas ningún concierto, a continuación te dejamos una lista donde los puedes consultar. La entrada es completamente libre y gratuita, y no hace falta realizar reserva previa.

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5. Tokischa

  • Música
Tokischa
Tokischa
Tokischa

El dembow más crudo y sin filtros de Tokischa hará parada en Barcelona este verano. La dominicana actua el 1 de julio en Razzmatazz, dentro de una gira que también pasará por Madrid el día antes.

Con un estilo que desafía cualquier etiqueta, Tokischa se ha convertido en un fenómeno global gracias a la mezcla de dembow, trap latino y unas letras que oscilan entre la provocación y la crítica social. Su estilo rompe normas y juega con los límites, conectando con una generación que busca referentes más libres y sin filtros.

Diferentes colaboraciones que ha realizado con artistas reconocidas como Rosalía, Madonna y Arca han ayudado han demostrado su capacidad y han hecho crecer su trayectoria. Con su álbum debut, 'Amor & droga' (2026), ha acabado de consolidar una identidad propia.

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6. Van Morrison

  • Música
Van Morrison
Van Morrison
Foto: Festival de Jazz de Barcelona

Van Morrison volverá a rugir en Barcelona casi diez años después de su última visita. El concierto del "León de Belfast", que se celebrará el 3 de julio de 2026 en el Auditori del Fòrum, se enmarca en la nueva edición del Festival de Jazz de Barcelona, que celebra 60 años y se suma a un programa que se alarga hasta finales de noviembre, donde destacan Marco Mezquida, Andrea Motis, Pat Metheny, Marcus Miller, Michel Camilo, la Barcelona Jazz Orquestra, Branford Marsalis y el proyecto jazzístico de Ramon Mirabet.

El norirlandés, de 80 años, es famoso por discos como Astral weeks (1968) y Moondance (1970), pero no deja de publicar nueva música. Este 2026 ha lanzado Somebody tried to sell me a bridge (2026), un álbum de blues que incluye colaboraciones con Elvin Bishop, Taj Mahal y Buddy Guy. Tan esquivo con el público como serio con su música, Morrison es una leyenda viva del soul y alternará canciones de su nuevo trabajo con clásicos de su famoso cancionero.

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7. Don Omar

  • Música
Don Omar
Don Omar
Doto: Cook Music Fest

Dale, Don, dale. El cantante puertorriqueño Don Omar, estrella del reggaetón conocida mundialmente por esta canción y otras como Danza kuduro, Dile, Bandoleros (con Tego Calderón) y Salió el sol actuará en Barcelona este verano en un concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys el 23 de julio, dentro del Cook Music Fest Special Edition, tras la espectacular demanda de entradas para fechas anunciadas anteriormente como las de Tenerife y de Sevilla, los días 16 e 18, respectivamente.

Omar llega tras el éxito de la gira norteamericana Back to Reggaeton en América del Norte, y promete una gran fiesta con las canciones más emblemáticas, con visuales y la presencia de otros artistas.

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8. Morrissey

  • Música
  • Sants - Montjuïc
Morrissey
Morrissey
Photograph: Morrissey/Facebook

El icono del pop británico Steven Patrick Morrissey regresa a Barcelona. El cantante actuará el 25 de julio en el Poble Espanyol dentro del ciclo Barts Festival, en un concierto que llega más de una década después de su última visita a la ciudad. Unos días más tarde, también pasará por Madrid, el 29 de julio.

El exlíder de The Smiths continúa así con la gira de presentación de su decimocuarto álbum Make-up is a Lie (2026). Pero sin dejar de lado grandes himnos que han definido su trayectoria y el pop británico, tanto con el grupo con This charming man o There is a light that never goes out; como en solitario con Everyday is like sunday o First of the gang to die. Esperemos que no haya imprevistos de última hora y pueda dormir bien para que no pase como en Valencia.

 

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9. Mas i Mas 2026

  • Música
Mas i Mas 2026
Mas i Mas 2026
Foto: Festival MasiMas

El festival Mas i Mas nació en Barcelona hace más de veinte años para llenar el mes de agosto de música en directo, un mes en el que tradicionalmente la ciudad se vaciaba de actividad cultural. Durante todo este tiempo, ha ido creciendo y ahora encara la edición más ambiciosa –la 23ª–, con una cuarentena de conciertos durante seis meses –del 1 de abril al 6 de septiembre– en varias salas de Barcelona, las 1 y 3 del Jamboree –que és la sede del festival–, el Palau de la Música, la sala 2 de Razzmatazz, La Paloma y Paral·lel 62. 

Inaugurarà el festival la vibrafonista californiana Sasha Berliner, el miércoles 1 de abril en el Jamboree, pero hay muchos otros nombres internacionales en el programa. Y el jazz es la columna vertebral del programa, por supuesto, pero hay más. Por ejemplo, el nigeriano Seun Kuti, representante del afrobeat, género del que su célebre padre Fela Kuti fue pionero, con su grupo Egypt80; esto será el 7 de mayo en Razzmatazz 2.

También estarán Ghost-Note, la banda de funk, jazz y hip-hop liderada por el batería y el percusionista de Snarky Puppy, Robert Sput Searight y Nate Werth, que llegan con un elenco de músicos que han trabajado con artistas como Prince, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Herbie Hancock y Erykah Badu, el 6 de julio en el Jamboree; y la cantante de soul y R&B brasileño-noruega Charlotte Dos Santos, el 16 de mayo también en el sótano de la plaza Reial. 

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10. Guitar BCN 2026

  • Música
Guitar BCN 2026
Guitar BCN 2026
Foto: Delaschuches

El Guitar BCN 2026 incluye tres noches en el Palau Sant Jordi, el recinto cubierto más grande de la ciudad. Los encargados de llenarlo serán Amaral, cerrando su gira Dolce Vita Tour en diciembre; el fenómeno hip-hop Hijos de la Ruina (Natos, Waor y Recycled J), que llevarán sus beats masivos en mayo; y la cantautora canaria Valeria Castro, que ha pasado del Auditori Fòrum al Sant Jordi en tiempo récord.

El festival empieza con Bebe en Razzmatazz (8 de enero), Duncan Dhu en el Palau de la Música (15 de enero) y Alcalá Norte, la banda del momento de la escena post-punk madrileña, en el Sant Jordi Club (24 de enero). El hermano pequeño del Sant Jordi también acogerá al dúo Marlena y a los granadinos La Plazuela, que presentarán su esperado segundo disco con su fusión de flamenco y electrónica. También en el Sant Jordi Club, Iván Ferreiro hará un repaso a su trayectoria, desde la época de Los Piratas hasta la actualidad.

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Los mejores estrenos de cine del mes

1. Backrooms

Backrooms
Backrooms
Elastica Films

¿De qué va? La aparición de una extraña puerta en el sótano de una sala de exposición de muebles y la desaparición del paciente de una terapeuta parecen fenómenos relacionados que llevarán a la psicòloga a penetrar en un espacio desconocido para rescatarlo.

¿Por qué tienes que verla? El debut en el largometraje del jovencíssimo Kane Parsons (cumplirá 21 años este mes de junio) conecta directamente con los perturbadores vídeos virales que el cineasta sube a YouTube desde que tenía 16 años. Todo un prodigio de creatividad que proponía una leyenda urbana basada en un laberinto de espacios liminales (lugares vacíos que sirven de transición entre dos destinos), en este caso toda una serie de oficinas con paredes amarillentas. Inmersiva y desacomplejadamente terrorífica, nos encontramos ante una de las propuestas cinematográficas más estimulantes de los últimos años.

Con la producción de dos referentes como son James Wan y Osgood Perkins y con el apoyo de la prestigiosa productora A24, Backrooms se convierte en un punto de inflexión creativo de un género como el terror, que hoy suele ser el mejor marco para experimentar con narrativas conceptuales creativas e innovadoras. En su salto del mundo digital al cine, Kane Parsons cuenta con una magnífica pareja protagonista: Renate Reinsve (Valor sentimental) y Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud).

¿Cuándo se estrena? El 5 de junio.

Dir.: Kane Parsons (EE. UU., 2026). 105 min.

2. La luz

La luz
La luz
Buena Vista Internacional

¿De qué va? El padre Manuel ha puesto en marcha el procedimiento para colgar los hábitos y empezar una nueva vida. Pero, cuando ciertos episodios de su pasado comienzan a ver la luz, el sacerdote deberá enfrentarse a todo aquello que hizo y también a un entorno que lo protegió.

¿Por qué tienes que verla? Por el atrevimiento al abordar un tema como los abusos sexuales a menores y el encubrimiento sistemático dentro de la iglesia católica. Y por hacerlo de la manera en que lo hace. Acostumbrado a proponer historias que no suelen tocarse en la gran pantalla, en títulos como La herida (2013), Morir (2016) o La consagración de la primavera (2022), el cineasta Fernando Franco apuesta por ofrecer el punto de vista del abusador, interpretado por un excepcional Alberto San Juan, presente en todas las escenas de la película.

Con un reparto de secundarios de lujo (Luis Callejo, Ramón Barea, Pedro Casablanc, María Galiana, Miguel Rellán), La luz pone sobre la mesa un puñado de relevantes dilemas morales que inevitablemente provocarán encendidos debates en los espectadores.

¿Cuándo se estrena? El 5 de junio.

Dir.: Fernando Franco (España, 2026). 120 min.

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3. Eleonora Duse. La divina

Eleonora Duse. La divina
Eleonora Duse. La divina
Foto: BTeam / Erika Kuenka

¿De qué va? Atípico biopic sobre la legendaria actriz italiana que da título a la película, y centrada en la recta final de su vida profesional. Acabada la Primera Guerra Mundial y mientras Europa ve el inicio de los fascismos, la divina Duse ha dejado de ser la estrella que llenaba escenarios y vive inmersa en contradicciones personales que incluyen el crítico vínculo con su hija, la relación con el poeta Gabriele D'Annunzio o sus encuentros con Benito Mussolini.

¿Por qué tienes que verla? Por la siempre interesante visión del cineasta Pietro Marcello (Martin Eden), que aquí insiste con temas que suele tocar en su cine, como el vínculo entre arte y poder o el papel del artista ante tragedias como la guerra, la miseria y el dolor. En la película en concreto, plasmando la enorme agitación del periodo histórico en el que vive la Duse. Otra imbatible razón para ver este largometraje es la exhibición interpretativa de dos de las grandes damas del cine europeo: la italiana Valeria Bruni-Tedeschi (vista en 5 x 2 y La gran juventud) y la francesa Noémie Merlant (Un año, una noche y Retrato de una mujer en llamas).

¿Cuándo se estrena? El 12 de junio.

Dir.: Pietro Marcello (Italia, 2025). 125 min.

4. El día de la revelación

El día de la revelación
El día de la revelación
Universal Spain

¿De qué va? Pese a los intentos del gobierno estadounidense de ocultar a la población la existencia de una especie alienígena que ha contactado con los humanos, una meteoróloga se convierte en el inesperado canal que los recién llegados usarán para revelarse a miles de millones de personas.

¿Por qué tienes que verla? Porque cada película que estrena Steven Spielberg es un acontecimiento en sí mismo que, sí o sí, debe llevar a cualquier aficionado al cine hasta la butaca de una sala. Con El día de la revelación, además, el maestro vuelve a hablar del posible contacto entre humanos y alienígenas, poniendo el foco, como siempre le ha interesado, en la derivada emocional de sus personajes.

Es una película emparentada con la fabulosa Encuentros en la Tercera Fase (1977), con la que tiene algunos elementos en común. Con guion del propio Spielberg y de David Koepp (su colaborador en Jurassic Park y en La guerra de los mundos), se basa en un artículo del The New York Times publicado en 2017 que hablaba de la existencia de un programa secreto del Pentágono dedicado a investigar fenómenos aéreos no identificados. Es aquí, en el choque entre aquellos que abogan por hacer pública la existencia de vida extraterrestre y quienes prefieren esconderlo, donde se encuentra la esencia de una película que cuenta con Emily Blunt, Josh O'Connor y Colin Firth al frente del reparto. Imprescindible.

¿Cuándo se estrena? El 12 de junio.

Dir.: Steven Spielberg (EE. UU., 2026). 145 min.

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5. Iván & Hadoum

Iván & Hadoum
Iván & Hadoum
Avalon

¿De qué va? Iván es un chico trans que se gana la vida en una planta envasadora de frutas y verduras cultivadas en invernaderos de Almería. Haddoum, hija de marroquíes y habituada a trabajos tan precarios como efímeros que la convierten en nómada constante, entra a trabajar allí. Cuando se encuentran, inevitablemente, se enamoran. Pero se encontrarán con obstáculos familiares, laborales y, obviamente, sociales que complicarán que su relación tenga ningún futuro.

¿Por qué tienes que verla? Por la interesantísima exploración de la experiencia trans con un director y guionista, por un lado, y un protagonista, por el otro, que pueden hablar de ello mejor que nadie. Con no tantos referentes, huyendo de intenciones panfletarias y tremendismos, y con la voluntad de transformar miradas, la ópera prima de Ian de la Rosa apuesta por construir una historia de amor clásica con ramas temáticas que apuntan a la explotación laboral y la lucha de clases, a la inmigración y al machismo.

Todo un hallazgo, sobre todo para quienes no habían visto el anterior trabajo del cineasta, el cortometraje Farrucas (2021). Iván & Hadoum, además, supone una excelente carta de presentación para su pareja protagonista, Silver y Herminia Loh, intérpretes que ponen en valor la necesidad de diversidad en los castings del cine español.

¿Cuándo se estrena? El 12 de junio.

Dir.: Ian de la Rosa (España, 2026). 101 min.

6. Pioneras. Solo querían jugar

Pioneras. Solo querían jugar
Pioneras. Solo querían jugar
Filmax

¿De qué va? En la España de 1970, cuando el franquismo todavía colea, un promotor deportivo intenta sacar adelante una idea marciana en aquel momento histórico: organizar el primer partido de fútbol jugado por mujeres. Para conseguirlo, va sumando a la causa a un grupo de chicas aficionadas y con talento con el balón. Ellas acabarán plantando cara a mil y un palos en las ruedas, y formarán parte de la primera selección española femenina de fútbol.

¿Por qué tienes que verla? En pleno auge del fútbol femenino, con la cuarta Champions ganada por el Barça todavía reciente, llega una película que reivindica a las primeras mujeres que se enfrentaron a un statu quo tremendamente machista para dedicarse a su pasión y representar a España. En tono de comedia dramática, este relato reivindica a aquellas pioneras que pusieron la primera piedra de lo que hoy es una realidad cada día más consolidada. Pura memoria histórica, en tiempos que señalaban a aquellas mujeres que no aceptaban su rol de amas de casa y madres de familias numerosas.

Dirigida por Marta Díaz de Lope Díaz (buscad sus anteriores y muy reivindicables Mi querida cofradía y Los buenos modales), la película cuenta con un conjunto de jóvenes actrices que forman parte de una más que prometedora nueva generación: destacan Sofía de Iznájar (Sigue mi voz), Leire Aguiar (Todos los lados de la cama) y Bruna Lucadamo (la hija de Aitana Sánchez-Gijón).

¿Cuándo se estrena? El 12 de junio.

Dir.: Marta Díaz de Lope Díaz (España, 2026). 106 min.

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7. Toy Story 5

Toy Story 5
Toy Story 5
Pixar

¿De qué va? La llegada de una tablet digital a casa pone en alerta a Woody, Buzz, Jessie y toda la pandilla. La recién llegada Lilypad podría cambiar para siempre el espacio lúdico de la pequeña Bonnie, y nuestros juguetes favoritos no están dispuestos a caer en el baúl de los recuerdos.

¿Por qué tienes que verla? Por la evidente curiosidad que despierta una nueva entrega de una de las sagas más importantes de la historia del cine (de animación o no). Con la noticia del rodaje de cada uno de los Toy Story hemos levantado la ceja, pensando si estaría a la altura del anterior. Y, de momento, los responsables de Pixar no han errado. Veremos qué pasa con esta quinta parte, que plantea la transformación de las maneras de jugar de los niños una vez se ha abierto la puerta a la tecnología. No deja de ser paradójico que sea justamente Pixar quien lo haga, ya que Toy Story, que acaba de cumplir 30 años, fue el primer largometraje de animación completamente realizado por ordenador.

Con Andrew Stanton (director de Buscando a Nemo y Wall-E) al mando, la película plantea aquello que se vive en tantas casas: los niños están cada vez más enganchados a las pantallas, y los padres (cuyas preocupaciones se trasladan aquí a los juguetes de toda la vida) se plantean qué límites deben poner. Presuponiendo la magia habitual de la casa, Toy Story 5 también cambia el protagonismo de los juguetes, y pone el foco en la sheriff Jessie.

¿Cuándo se estrena? El 17 de junio.

Dir.: Andrew Stanton (EE. UU., 2026). 102 min.

8. Viva

Viva
Viva
Caramel Films

¿De qué va? Nora ha superado un cáncer de mama y, con el miedo presente de una posible recaída, trabaja como investigadora médica estudiando las posibilidades del cuerpo humano a la hora de alargar la vida de las células. En este contexto, la protagonista solo siente unas enormes ganas de vivir, y decide romper con su pareja de toda la vida y dejarse llevar cuando se le presenta la oportunidad de liarse con un chico veinte años más joven que ella.

¿Por qué tienes que verla? Porque mantiene todo lo que la faceta de creadora de Aina Clotet ya demostraba en la excelente serie Això no és Suècia (de la cual, por cierto, pronto rodará la segunda temporada). Con Viva, la cineasta, coproductora y guionista soluciona un complejo y radical rompecabezas: de entrada, consigue un difícil equilibrio en su singular mezcla de comedia y tragedia. Por otro lado, propone un marco distópico (pero muy verosímil) en la trama, situada en una Barcelona que vive inmersa en una sequía extrema. Y ofrece un puñado de escenas tan viscerales como divertidas o dramáticas.

Más allá de esto, Viva también demuestra el talento interpretativo de Clotet, con el aval del premio revelación que se llevó de Cannes tras presentar la película en la sección Semana de la Crítica, y la fuerza de un reparto que escapa de lugares comunes: desde la confirmación de Marc Soler a una sorprendente Lloll Bertran que cambia radicalmente de imagen.

¿Cuándo se estrena? El 19 de junio.

Dir.: Aina Clotet (España, 2026). 112 min.

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9. Los últimos días de María Antonieta

Los últimos días de María Antonieta
Los últimos días de María Antonieta
Filmax

¿De qué va? Tras el éxito de la Revolución Francesa, el rey Luis XVI, su esposa María Antonieta y sus hijos, son encarcelados en la Tour du Temple, un castillo de París donde la familia real espera un destino escrito: la guillotina. Unas últimas semanas que aíslan al monarca y a los suyos, quienes, por primera vez en sus vidas, experimentarán un trato alejado del privilegio y la riqueza.

¿Por qué tienes que verla? Ganadora de tres premios David di Donatello, esta nueva mirada a uno de los hechos más relevantes de la historia de Francia tiene una pareja protagonista formada por Mélanie Laurent y Guillaume Canet, y está dirigida por el italiano Gianluca Jodice (El poeta y el espía). El cineasta ofrece un retrato íntimo de unos personajes vulnerables que toman conciencia y ganan dignidad ante la proximidad de la muerte. Con una puesta en escena más bien austera, que huye del ostentoso "brilli-brilli" propio de la realeza (aunque cuenta con un magnífico diseño de producción), Los últimos días de María Antonieta se acerca más al drama carcelario que a la epopeya histórica.

¿Cuándo se estrena? El 26 de junio.

Dir.: Gianluca Jodice (Francia, 2026). 101 min.

10. Letras robadas

Letras robadas
Letras robadas
Diamond Films

¿De qué va? Un cantante que se gana la vida actuando en fiestas privadas conoce en una boda a un amigo de los novios, antigua estrella de una boy band en decadencia. Le hace subir al escenario, despliegan una inesperada química y se lo pasan en grande haciendo bailar a los invitados. Después continúan la fiesta en una inesperada sesión musical nocturna. Meses después, el primero se sorprende al descubrir que el segundo ha vuelto a las listas de éxitos con un tema suyo, y comenzará su batalla para que el mundo reconozca su autoría.

¿Por qué tienes que verla? Porque la trayectoria de su director y guionista, el irlandés John Carney, nos dice que sus películas son infaliblemente reconfortantes y encantadoras. Para dibujar esta nueva carta de amor a los músicos y al poder de una canción, el director de la maravillosa Once (2006) y de las estupendas Begin again (2013) y Sing Street (2016), y creador de la serie Modern love (2019-21), cuenta con una pareja tan carismática como la formada por Paul Rudd y Nick Jonas.

Además, Letras robadas tiene un mensaje punzante, al plantear el tema de la propiedad intelectual cuando la inteligencia artificial está poniendo en cuestión normas de todo tipo. Tan divertida como emotiva, Letras robadas vuelve a hacernos tener ganas de pisar Dublín, escenario de muchos de los filmes de John Carney.

¿Cuándo se estrena? El 26 de junio.

Dir.: John Carney (Irlanda, 2026). 96 min.

Las obras recomendadas de la cartelera de teatro

1. El meu germà

  • El Gòtic
  • 3 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
El meu germà
El meu germà
Foto: El Maldà

Quién diría que un espectáculo que empieza por el final tendría un inicio tan animado. Los hermanos Llorenç i Robert González comienzan el montaje con un número musical muy cabaretero donde hacen de músicos, de cantantes y de bailarines de claqué. En casa, de pequeños, debieron de armar mucho jaleo, porque se requiere mucha práctica para hacerlo todo bien a la vez.

Marc Artigau ha escrito y dirigido para los hermanos González un texto que reflexiona con alegría sobre una de las relaciones humanas más tiernas y complejas que existen: la fraternal. Y lo hace a través de escenas independientes que forman un recorrido extenso desde la infancia, con una litera con sábanas de las tortugas ninja y pósters culers, hasta la vejez, con los actores caracterizados con rebequitas y boinas de lana. Todo ello haciendo alusiones a hermanos que forman parte del imaginario popular: Hansel y Gretel, los Jackson Five, los Kennedy, Raúl y Fidel Castro o los hermanos Lumière, pero también incorporando un cuento de Quim Monzó y un poema musical de Verdaguer. Un popurrí de referencias.

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2. L'últim àtom

  • El Raval
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
L'últim àtom
L'últim àtom
Foto: César Font / Teatre Goya

El patio de butacas se convierte en una aula magna de universidad y, al ritmo frenético de un partido de frontón, los espectadores van cambiando de facultad: de la de ciencias a la de letras. Mientras el profesor de física cuàntica, Pere (Joan Carreras), nos revela que 'L’últim àtom' no existe, la de lingüística, Sara (Mia Esteve), intenta explicarnos cómo determinar un mundo indeterminado. Dos caras de una misma moneda, que harà de hilo conductor durante toda la función: la incapacidad para definir la realidad.

Los dos docentes son una pareja separada que tienen en común una hija desaparecida desde hace muchos años. Tantos, que el sistema està a punto de darla por muerta. En este juego de duda constante entre si lo que vemos es real o no, completan el reparto haciendo múltiples personajes Carles Pedragosa, Carme Milán y el regidor Ruben Ametllé. Todos ellos espléndidos, con el añadido de que este último, aparte de hacer el trabajo de regiduría (quedan al descubierto los “top” que indican cuándo tiene que entrar una luz, un sonido, un cambio de escena), también tiene que decir el texto de la actriz Lara Segur, a la que por lo que parece le sentó mal la cena, y también un par de letras del nombre y el apellido. Nos encanta la faceta más traviesa de Jordi Oriol.

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3. Mal de coraçon

  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Mal de coraçon
Mal de coraçon
Caterina Barjau

Es difícil salir del teatro cambiado, con un estado de ánimo diferente con el que has entrado, y poder decir, además, que te has divertido como hacía tiempo que no te pasaba. Que has visto tres intérpretes excelentes que se lo pasan pipa haciendo la función y que saben cómo transmitirlo al público. Que has descubierto una directora (Andrea Jiménez) que ha encajado con tres tarambanas y los ha hecho volar muy alto. Que has disfrutado de un texto irreverente (de Victoria Szpunberg), que sabe jugársela y que hace dianas todo el rato. Y que mañana, si pudieras, no dudarías en volver.

'Mal de coraçon' parece la típica obra de bar, con un hombre a quien acaba de abandonar el amor de su vida (Pau Vinyals), un filósofo borracho (Pol López) y una camarera-cuidadora que quiere ser actriz (Júlia Barceló). Nada nuevo bajo el sol. Dos payasos y un augusto. Pero la introducción de la figura de Santa Teresa, y su obra, lo trastoca todo, hace que la pieza entre en un camino que no sabes por donde saldrá, a veces luminoso, a veces oscuro y tortuoso. Se convierte en un interrogante a resolver, un motor alterno que alimenta la escena. ¡Y cómo superan todos el reto! Porque el camino acaba en una fiesta.

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4. Permagel

  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Permagel
Permagel
Foto: Sílvia Poch / Espai Texas

No era fácil llevar Permagel a escena con una forma que fuese teatral. Victoria Szpunberg y Albert Pijuan podrían haber tirado por el camino más corto y hacer como la autora, Eva Baltasar, y empezar por el preludio del final y seguir la prosa hasta el capítulo de cierre. Pero afortunadamente se han complicado la vida y han deshecho la novela para rehacerla, para darle la vuelta, con añadidos de presentación de los personajes y una línea temporal clara. Para, en definitiva, transformar un artefacto literario en un artefacto teatral.

Maria Rodríguez Soto asume el reto de encarnar a esta mujer a punto de cumplir los 40, lesbiana, solitaria, con instintos suicidas, tía, hermana e hija. Tampoco es nada sencillo meterse en esta piel, dentro de este mundo, y salir victoriosa. ¿Cómo se interpreta a alguien que quiere matarse, que no soporta a la familia, que no encaja, pero que adora a la sobrina? ¿Cómo se mantiene la mirada, la respiración, cuando te pintas una raya en el brazo por donde querrías que pasara la cuchilla de afeitar? ¿Cuando escarneces a madre y hermana?

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5. Una noche sin luna

  • Dreta de l'Eixample
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Una noche sin luna
Una noche sin luna
Foto: Una noche sin luna

Lorca, el hombre, es una metáfora triste de lo que es España. Nacido en 1898 y asesinado en 1936, entre la gran derrota colonial y la guerra más cruel. El autor es, seguramente, el mejor y más influyente del siglo XX al sur de los Pirineos y es el único de su estirpe en Europa, la de los genios, de la que debemos estar orgulloso, cuyos huesos permanecen todavía enterrados en una cuneta. Acercarse a su figura, a lo que fue, siempre es problemático. Y Juan Diego Botto lo sabía.

Pero después de ver 'Una noche sin luna' podemos afirmar que nunca nadie, al menos en lo que llevamos de siglo XXI, se había aproximado al Lorca hombre con el tacto, la soltura, el conocimiento y el saber estar del actor. Porque esta obra es una lección de interpretación bestial, de cómo un ser humano se transforma en otro y nos deja boquiabiertos desde el minuto 1 al minuto 105, a esa hora y tres cuartos en que Botto camina hacia Lorca y Lorca pasa a la piel de Botto y de cada uno de los espectadores.

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Mejores exposiciones para ver en julio

1. Sant Pere de Rodes y el Maestro de Cabestany. La creación de un mito

  • Arte
  • Sants - Montjuïc
Sant Pere de Rodes y el Maestro de Cabestany. La creación de un mito
Sant Pere de Rodes y el Maestro de Cabestany. La creación de un mito
MNAC

¿De qué va? ¿Por qué este escultor desconocido de época románica ha recibido el sobrenombre de “el Picasso del siglo XII”? En los rostros geométricos con ojos expresivos del Maestro de Cabestany, y en la desproporción y los volúmenes impactantes de sus esculturas, reside todo aquello que desde el presente hemos sabido denominar modernidad. En pleno románico, las obras del Maestro de Cabestany poseían un estilo característico que lo diferenciaba de sus coetáneos. Por ello, aunque conocemos pocos detalles de la vida de esta figura, su trabajo ha sido reconocido desde la Toscana hasta el Mediodía francés, pasando por Cataluña y Navarra.

¿Por qué hay que ir? Con esta exposición, el MNAC rinde homenaje al escultor más célebre del románico catalán partiendo de la incorporación reciente de nuevas piezas al museo; concretamente, fragmentos que formaban parte de la portada de mármol del monasterio de Sant Pere de Rodes. Por tanto, la muestra se centra en la construcción del mito de la abadía de Rodes, un espacio único, destino de peregrinaje, vinculado a un paisaje ancestral y a la antigua Roma.

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2. El culto a la belleza

  • Arte
  • El Raval
El culto a la belleza
El culto a la belleza
CCCB

¿De qué va? La belleza es un tema que nos obsesiona. Como una sombra o un elefante rosa que nos persigue allá donde vamos, pero que en realidad entendemos muy poco y que es difícil encajar dentro de un solo cajón. Quizá porque hay muchos donde colocarla. Esa es la intención de El culto a la belleza, una exposición en el CCCB que puede visitarse hasta el 8 de noviembre y que huye de encerrar la belleza en una única caja; y si lo hace, es a la manera del gato de Schrödinger: está viva y muerta al mismo tiempo y todas las posibilidades permanecen latentes.

¿Por qué hay que ir? Una muestra tan bella como inquietante que recorre la evolución de los ideales de belleza a lo largo de la historia, analiza cómo se han construido los cánones estéticos y reivindica los cuerpos y las bellezas excluidos de la norma. Pone en diálogo obras de arte, documentos, objetos históricos e instalaciones contemporáneas para abordar cuestiones como el estatus, la salud, la edad, el género o la raza. Presenta, entre otras, obras de William Hogarth, Angelica Dass, Laura Aguilar, Juno Calypso, Zed Nelson, Shirin Fathi, Narcissister, Ismael Smith, Isidre Nonell, Josep Masana, Colita, Sandra Gamarra, Esther Ferrer, Regina José Galindo, Maria Alcaide, Colectivo Ayllu, Lorenza Böttner, Marina Vargas, Arvida Byström, Harriet Davey o Renaissance Goo x Baum & Leahy.

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3. Un mundo en lucha. Esther Boix

  • Arte
  • Eixample
Un mundo en lucha. Esther Boix
Un mundo en lucha. Esther Boix
Espais Volart

¿De qué va? La exposición Un mundo en lucha, que puede visitarse hasta el 12 de julio en Espais Volart de la Fundació Vila Casas (Barcelona), recupera la figura de Esther Boix y la presenta como una artista que hizo de la pintura un espacio desde el que proyectar una sensibilidad y una ideología capaces de superar las heridas de la posguerra y, a la vez, denunciar las estructuras que las perpetuaban.

¿Por qué hay que ir? La muestra recorre distintos momentos de su trayectoria y permite entender cómo su obra está profundamente conectada con su experiencia vital. Haber nacido en Llers y crecido en La Cellera de Ter la mantuvo muy vinculada al entorno rural, una presencia que aparece con frecuencia en sus pinturas a través de figuras de campesinos, mujeres del campo, escenas de café y otros fragmentos de vida cotidiana. Estos personajes y espacios no aparecen como un simple decorado, sino como una forma de dar valor a realidades a menudo silenciosas o poco representadas.

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4. Chez Matisse. El legado de una nueva pintura

  • Arte
Chez Matisse. El legado de una nueva pintura
Chez Matisse. El legado de una nueva pintura
CaixaForum

¿De qué va? Los colores de la ciudad compiten ahora con los del “maestro del color”, que aterriza en una exposición en el CaixaForum. La explosión cromática de Henri Matisse se podrá ver en este museo de la ciudad hasta el 16 de agosto en el marco de la exposición Chez Matisse. El legado de una nueva pintura, organizada en colaboración con el Centro Pompidou de París con el objetivo de mostrar al público barcelonés cómo el genio francés revolucionó el arte del siglo XX.

¿Por qué hay que ir? La muestra reúne cerca de un centenar de obras para explicar por qué su visión de la pintura fue (y en muchos casos, sigue siendo) un hogar acogedor para la modernidad y una influencia para generaciones de creadores posteriores. Ahora bien, en la exposición no hay solo obras de Matisse, sino que las 45 obras del pintor fauvista dialogan con 49 piezas de otros gigantes del arte como Picasso, Braque, Derain, Raoul Dufy, Le Corbusier o Sonia Delaunay. Uno de los grandes reclamos es la presencia de La Moulade, una pieza clave pintada en Colliure que marcó el nacimiento del movimiento fauve y que sirve como eje central de esta colección inédita en la ciudad.

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5. Lúa Coderch. Señala un punto (fuera del perímetro de la sección de un árbol para indicar que viene del futuro)

  • Arte
  • Sant Martí
Lúa Coderch. Señala un punto (fuera del perímetro de la sección de un árbol para indicar que viene del futuro)
Lúa Coderch. Señala un punto (fuera del perímetro de la sección de un árbol para indicar que viene del futuro)
'Assenyala un punt (fora del perímetre de la secció d’un arbre per indicar que ve del futur)', de Lúa Coderch

¿De qué va? En Señala un punto (fuera del perímetro de la sección de un árbol para indicar que viene del futuro), la nueva exposición de Lúa Coderch en Can Framis – Fundació Vila Casas (que puede visitarse hasta el 11 de octubre), el ojo deja de ser un instrumento de visión para convertirse en un espacio de apariciones. El recorrido comienza antes de entrar en la sala y se despliega dentro de esta cavidad simbólica: un interior habitado por visiones incompletas, espectros y formas que todavía no tienen nombre.

¿Por qué hay que ir? La muestra parte de una intuición sencilla pero inquietante: en un momento en el que parece que todo es visible, quizá lo que escasea no son las imágenes sino la capacidad de imaginarlas. Y frente a este agotamiento, Coderch no propone recuperar una mirada original, sino prestar atención a aquello que todavía no sabemos ver.

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6. Perquè m’agrada viure aquí

  • Arte
Perquè m’agrada viure aquí
Perquè m’agrada viure aquí
Foto: La Capella

¿De qué va? Mikel Adán Tolosa presenta en el espacio Rampa del Centre d’Art La Capella 'Perquè m’agrada viure aquí', un conjunto de esculturas florales hechas de mantequilla que cuestionan qué influencia ejerce el material en la representación. Esta exposición gratuita se puede visitar hasta el 5 de julio, de martes a sábado de 12 a 20 h, y domingos y festivos de 11 a 14 h.

¿Por qué hay que ir? El proyecto tiene su origen en un episodio menor de la biografía artística del escultor Manolo Hugué (1872-1945). Durante sus años de juventud, Hugué realizó una serie de esculturas, hoy desaparecidas, hechas con mantequilla y que, de hecho, fueron expuestas como reclamo publicitario de una mantequería.

El planteamiento inicial es, en apariencia, hacer convivir dos materialidades contrarias: la de la piedra y la de la mantequilla. Por un lado, la piedra, como el barro o el bronce, es un material que pertenece a los lenguajes clásicos de la escultura y que, al trabajarlo, obliga a tomar en consideración cuestiones inherentes como el peso o la gravedad. Por otro lado, la mantequilla introduce la fragilidad y el carácter efímero.

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7. Seny i rauxa

  • Arte
  • Sant Martí
Seny i rauxa
Seny i rauxa
Edu Pedrochi

¿De qué va? Entre la contención y el exceso, entre el cálculo y la intuición, entre el "seny" y la "rauxa", el Disseny Hub Barcelona propone volver a mirar la arquitectura catalana no como una sucesión de estilos, sino como una conversación que atraviesa generaciones y que reaparece, con formas distintas, en la manera de habitar y dar forma al territorio.

¿Por qué hay que ir? Seny i rauxa. Noticia de la arquitectura catalana, que puede visitarse hasta el 6 de septiembre, reúne más de 500 piezas para construir un relato que atraviesa siglo y medio de arquitectura realizada en Cataluña. Pero el recorrido no sigue una cronología convencional ni una historia de nombres ilustres: la muestra busca conexiones, repeticiones y tensiones entre proyectos de momentos muy distintos para preguntarse si existe una continuidad profunda en la manera de construir en el país.

 

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8. Minor White y Joaquín Tusquets de Cabirol

  • Arte
Minor White y Joaquín Tusquets de Cabirol
Minor White y Joaquín Tusquets de Cabirol
© Trustees of Princeton University. Fotografia: Allen Chen

¿De qué va? Entre el 18 de junio y el 6 de septiembre, el centro KBr de Fundación Mapfre reúne dos exposiciones que dialogan desde lugares aparentemente alejados pero con una misma pregunta de fondo: ¿qué puede revelar una fotografía y hasta qué profundidad puede llegar? P

¿Por qué hay que ir? Por un lado, la primera retrospectiva europea de Minor White, una de las figuras más influyentes de la fotografía estadounidense del siglo XX; por otro, una revisión de la obra de Joaquín Tusquets de Cabirol, autor fundamental para entender una determinada mirada sobre la Cataluña de posguerra. Aquí podéis comprar una entrada conjunta.

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9. Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro

  • Arte
  • Dreta de l'Eixample
Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro
Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro
'Antoni Tàpies. El moviment perpetu del mur' I Museu Tàpies

¿De qué va? El Museu Tàpies acoge la muestra El moviment perpetu del mur, una exposición que explora el papel que la noción de muro desencadenó en la obra de Antoni Tàpies desde el contexto de la Segunda Guerra Mundial hasta las décadas posteriores, tanto a nivel simbólico como pictórico y físico.

¿Por qué hay que ir? Este proyecto se centra especialmente en la década de 1950, un período clave de transformación en la práctica artística de Tàpies. A través de este recorrido se plantean nuevas perspectivas sobre el desarrollo de su lenguaje pictórico y sobre la relación entre obra, espacio y espectador. La exposición toma como punto de partida cuatro exposiciones individuales que el artista realizó durante esta década —en las Galerías Layetanas de Barcelona (1950 y 1954), en la Galerie Stadler de París (1956) y en la Sala Gaspar de Barcelona (1960). Cada una de estas muestras presentaba grupos de obras distintos y también diferentes soluciones de montaje. El proyecto analiza cómo estos dispositivos expositivos —la iluminación, la disposición de las obras o el color de las paredes— pueden influir en la percepción y la interpretación de la pintura. Asimismo, explica cómo la obra de Tàpies fue interpretada por críticos, pensadores e historiadores del arte del momento, y cómo se conecta con debates presentes en el pensamiento artístico contemporáneo.

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10. El asalto de la ilusión

  • Arte
  • El Raval
El asalto de la ilusión
El asalto de la ilusión
Berndnaut Smilde, “Nimbus Kunstmuseum Hal", 2021. ©Berndnaut Smilde. Fotografia de Cassander Eeftinck Schattenkerk.

De qué va? El Centre d’Arts Santa Mònica acoge El asalto de la ilusión, que se puede visitar hasta el 27 de septiembre, una exposición coral que reúne trabajos de diversos artistas para analizar cómo el arte ha contribuido a construir aquello que entendemos como realidad. A través de una puesta en escena cambiante y llena de trampas visuales, la muestra conecta técnicas históricas de representación con problemáticas actuales como la posverdad, la manipulación mediática o la irrupción de la inteligencia artificial.

¿Por qué hay que ir? La exposición está concebida como un recorrido en constante movimiento. Espejos, velos y paredes móviles configuran un espacio que se transforma a medida que el visitante avanza, generando una sensación de inestabilidad que afecta directamente a la percepción. Pintura, fotografía, vídeo e instalación conviven en un mismo itinerario, poniendo de manifiesto cómo cada lenguaje construye una idea distinta de realidad.

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Conciertos de música clásica

1. Cor Madrigal

  • Música
  • clásica y ópera
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Cor Madrigal
Cor Madrigal
© Palau de la Música Catalana
Es, sin lugar a dudas, uno de los mejores coros catalanes de la actualidad. Y celebran 75 años de actividad con un concierto en el Palau de la Música Catalana. Pere Lluís Biosca, su director, ha preparado un programa que incluye un repertorio variado, com piezas de Brahms, Ligeti, Rautavaara, Brotons, Oltra, Millet o Morera, entre otros. Además, tendrán la colaboración del organista Juan de la Rubia y del percusionista Marc Cabero.

2. Festival Bachcelona: Bach Inaugural

  • Música
  • clásica y ópera
  • Eixample
Festival Bachcelona: Bach Inaugural
Festival Bachcelona: Bach Inaugural
©Samuel Pereira
Barcelona se ha consolidado en pocos años como una de las ciudades "bachianas" del verano gracias al Bachcelona. Son variadas las propuestas relacionadas con la música y la figura de Johann Sebastian Bach, que podéis consultar en la página web del festival, pero nosotros nos quedamos con el concierto inaugural. El programa está formado íntegramente por piezas religiosas de Bach, desde cantatas hasta coros y corales. Los intérpretes serán los Solistes Salvat Beca Bach, el Bachcelona Consort y la Bachcelona Akademie, dirigidos por Lluís Vilamajó.
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3. Gustavo Dudamel [AJORNAT] / [APLAZADO]

  • Música
  • clásica y ópera
  • Eixample
  • Crítica de Time Out
Gustavo Dudamel [AJORNAT] / [APLAZADO]
Gustavo Dudamel [AJORNAT] / [APLAZADO]
Foto: Danny Clinch
El director venezolano regresa a Barcelona una vez más, para actuar en esta ocasión en el Auditori, al frente de la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela. El concierto incluye una única obra: la impresionante Sinfonía nº7 Leningrado, de Dmitri Shostakóvich. Una obra que simboliza la resistencia y el sufrimiento, pero tambien la esperanza, de la ciudad de San Petersburgo (en aquel tiempo Leningrado), durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. 

4. Falstaff

  • Música
  • clásica y ópera
  • El Raval
  • Crítica de Time Out
Falstaff
Falstaff
© Gran Teatre del Liceu
El último título operístico de la temporada en el Gran Teatre del Liceu es la última ópera de Giuseppe Verdi. Una comedia basada en textos de Shakespeare que Arrigo Boito, autor del libreto, adaptó al italiano. En total, ocho funciones, que se podrán ver entre los días 9 y 19 de julio. La producción procede del Teatro Real de Madrid y cuenta con Laurent Pelly, como director de escena, y el maestro Josep Pons a cargo de la dirección musical. Entre los solistas vocales, destacan las voces de Luca Salsi, Ambroggio Maestri, Carolina López Moreno y Roberta Mantegna, en los roles principales. La orquesta y el coro son los titulares del teatro.
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5. Quinta de Mahler

  • Música
  • clásica y ópera
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Quinta de Mahler
Quinta de Mahler
© Marc Campà
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), dirigida por su titular, Manel Valdivieso, actúa en el Palau de la Música Catalana, como ocurre habitualmente en julio. En esta ocasión presentan una única obra en el programa, la Sinfonía nº5 de Gustav Mahler, una excelente puerta de entrada en el universo musical de este compositor.

6. Guinovart interpreta a Guinovart

  • Música
  • clásica y ópera
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Guinovart interpreta a Guinovart
Guinovart interpreta a Guinovart
© Antoni Bofill
El piano es protagonista destacado de la oferta de conciertos que el Palau de la Música Catalana ofrece durante los meses de julio y agosto. Una propuesta muy recomendable es el recital de Albert Guinovart, que incluye una selección de obras propias, entre las cuales habrá también algún estreno.
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7. XXXIII Festival Internacional de Carilló de Barcelona

  • Música
  • clásica y ópera
  • Ciutat Vella
XXXIII Festival Internacional de Carilló de Barcelona
XXXIII Festival Internacional de Carilló de Barcelona
© Rubén Moreno
Barcelona acull cada any durant el mes de juliol un festival que convida carillonistes vinguts de diverses parts del món. Enguany seran del Japó, Bèlgica, Polònia, els Països Baixos i França.  Anna Maria Reverté, la carillonista titular del Palau serà qui, com és tradició, clogui el festival amb l'últim concert. Dos caps de setmana, de divendres a diumenge, entre els dies 17 i 26 de juliol. Una excel·lent oportunitat per gaudir de bona música i del so sempre encisador de les 49 campanes de l'instrument del Palau, amb la fresca del capvespre. L'entrada a tots els concerts és lliure però les invitacions s'han de retirar prèviament trucant al 012 o a través de la pàgina web presidencia.gencat.cat/carillo.

8. Human Requiem

  • Música
  • clásica y ópera
  • El Gòtic
  • Crítica de Time Out
Human Requiem
Human Requiem
© Ricardo Ríos Visual Art
El 'Réquiem alemán' de Johannes Brahms siempre se ha considerado como la más humana de todas las misas de difuntos del repertorio clásico. El Grec programa ahora el estreno de la versión escenificada que ha ideado Jochen Sandig. Se trata de la que se conoce como 'Versión de Londres', en la que Brahms adaptó la parte orquestal para piano a cuatro manos. Los intérpretes serán la soprano Mireia Tarragó y el barítono Ferran Albrich, los pianistas Pau Casan y Paul Perera, demás del Orfeó Català, dirigido por Simon Halsey.
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9. Orquestra del Festival Pau Casals

  • Música
  • clásica y ópera
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Orquestra del Festival Pau Casals
Orquestra del Festival Pau Casals
© Palau de la Música Catalana
La figura de Pau Casals está mucho más presente este año debido a la celebración del 150 aniversario de su nacimiento. Es el caso de este concierto organizado en el Palau, que tiene como uno de sus atractivos principales poder escuchar el mismo instrumento que toco el maestro del Vendrell. Se trata de un violonchelo Goffriller, que acompaño a Casals durante décadas. Ahora está en manos de Ettore Pagano, ganador de la última edición de la Queen Elisabeth Competition y solista de este concierto. El programa que ofrece la Orquesta del Festival Pau Casals, dirigida por Antje Weithaas, concertino del conjunto, está formado por obras de Schumann, Haydn y Mozart.

10. Sinfonía nº 8 de Mahler

  • Música
  • clásica y ópera
  • El Raval
  • Crítica de Time Out
Sinfonía nº 8 de Mahler
Sinfonía nº 8 de Mahler
® Antoni Bofill
Josep Pons se despide de la Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, de la cual ha sido titular durante catorce años, con una obra monumental: la llamada 'Sinfonía de los mil'. Una composición que pocas veces podemos escuchar en directo en Barcelona. De esta manera finaliza también la integral de las sinfonías de Mahler, que el maestro Pons ha dirigido estas últimas temporadas. Una gran sinfonía, que requiere de grandes efectivos: una orquesta ampliada, ocho solistas vocales y un gran coro, formado en esta ocasión por el Cor del Gran Teatre del Liceu, el Coro Nacional de España y la Polifònica de Puig-reig, además de las voces de los niños y niñas del Cor Vivaldi-Petits Cantors de Catalunya.
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Fresh Zone Lidl-Trek

  • Qué hacer
Fresh Zone Lidl-Trek
Fresh Zone Lidl-Trek
Lidl

Sempre heu volgut viure el Grand Tour francès com si en fóssiu un més? Aquest juliol Barcelona us ho posa fàcil. Amb motiu de l'històric Grand Départ del Tour francès, l'equip Lidl-Trek aterra al Moll de la Barceloneta amb una experiència gratuïta per apropar l'univers del ciclisme professional al gran públic.

Del 2 al 5 de juliol, d'11 a 19 h, la Fresh Zone ocuparà 300 metres quadrats on esport, gastronomia i activitats familiars conviuran davant del mar. Impulsada per Lidl —propietari majoritari i Patrocinador Oficial d'Aliments frescos de l'equip—, la proposta converteix el passeig marítim en una parada imprescindible per sumar-se a l'ambient del Tour.

Reptes sobre rodes

La gran atracció serà una zona de desafiaments ciclistes sobre rodets professionals. Hi haurà proves d'esprint, reptes de pujada i una experiència contrarellotge per descobrir quin tipus de ciclista porteu a dins.

I com que tot esforç té recompensa, els qui completeu algun dels reptes podreu recuperar forces amb un smoothie elaborat amb fruita fresca. També hi haurà una finestreta ràpida per als qui arribeu pedalant i vulgueu continuar la ruta sense baixar de la bicicleta.

Pla familiar amb cuina i vistes

L'experiència també està pensada per gaudir-ne en família, amb un circuit elevat de mini competició on les rèpliques avancen gràcies al pedaleig infantil, i tallers al migdia per dissenyar el mallot de l'equip. Aquesta activitat funcionarà com un concurs infantil que anunciarà els noms dels guanyadors el diumenge a la tarda.

A més, hi haurà una zona de descans que acollirà xerrades amb experts en ciclisme la tarda de divendres. Tot això acompanyat de regals oficials de l'equip Lidl-Trek, un podi fotogràfic i tòtems dispensadors de crema solar Cien Sun, la gamma de fotoprotectors de Lidl. Una excusa perfecta per viure el Tour des de dins… sense sortir de Barcelona.

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GTI 50 Fest en el Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló)

  • Qué hacer
  • Fuera de Barcelona
GTI 50 Fest en el Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló)
GTI 50 Fest en el Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló)
Volkswagen

Si alguna vez os habéis enamorado de un Golf GTI (algo bastante probable), atentos porque se va a celebrar un evento que os encantará. El próximo 27 de junio, Volkswagen organiza en el emblemático Circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló una fiesta que rinde homenaje a la cultura GTI con una jornada pensada para reunir a miles de aficionados y celebrar los 50 años de uno de los coches más icónicos de la historia.

Volkswagen quiere convertir el GTI 50 Fest en una jornada única que conmemore las cinco décadas de Golf GTI. Historia, pasión y deportividad en una concentración con exhibiciones en pista, actividades exclusivas y la presencia de todas las generaciones de Golf GTI, incluyendo ediciones especiales. Alrededor de las siglas GTI se ha creado una gran comunidad con una pasión común, una comunidad que junto con sus coches serán los protagonistas de esta jornada única.

Los asistentes podrán ponerse al volante en la experiencia Drive GTI y recorrer el trazado de Montmeló acompañados por instructores especializados, además de descubrir de cerca el nuevo Golf GTI 50 Aniversario, la edición más potente jamás creada.

Uno de los momentos más especiales llegará con el desfile de todas las generaciones del Golf GTI y una gran foto de familia sobre la recta del circuito para quienes accedan con entrada VIP y vehículo participante. También habrá una exposición que recorrerá la historia completa del modelo, desde el GTI original de 1976 hasta las versiones más recientes.

Pero el día irá mucho más allá de los coches. El paddock se llenará de simuladores de conducción, zonas de ocio, tienda oficial GTI, música en directo y espacios gastronómicos donde no faltarán las míticas 'currywurst' de Volkswagen. Y quienes quieran llevar GTI grabado en la piel, encontrarán tatuadores para llevarse un recuerdo literalmente imborrable.

Y como broche al aniversario, Volkswagen presentará por primera vez en España el ID. Polo GTI, el primer GTI 100 % eléctrico de la historia. Ya sabéis, GTI 50 Fest solo hay uno y... ¡no os lo podéis perder!

Aquí podéis conseguir las entradas.

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Òh!pera, microóperas de nueva creación

Òh!pera, microóperas de nueva creación
Òh!pera, microóperas de nueva creación
Gran Teatre del Liceu

Las óperas podrían convertirse en una nueva moda en cualquier momento: un arte total que abarca la danza, la interpretación y la música. ¿Queréis disfrutarla en un formato más corto y en clave contemporánea? Del 2 al 5 de julio, dentro del Grec Festival de Barcelona, el proyecto Òh!pera vuelve a convertir espacios no convencionales en laboratorios escénicos donde la ópera abandona el gran formato para explorar nuevas formas de narrar. Impulsada por el Gran Teatre del Liceu y el Disseny Hub Barcelona, esta iniciativa apuesta por la microópera contemporánea: piezas breves, experimentales e interdisciplinarias creadas por artistas emergentes en diálogo con profesionales consolidados. Y este año estrena escenario: la Fabra i Coats: Fàbrica de creació de Barcelona.

Bajo la dirección de Àlex Ollé, el proyecto defiende una idea clara: la renovación de la ópera no pasa por abandonar su esencia, sino por condensarla y llevarla a nuevos lenguajes y nuevos espacios. Más que reproducir los códigos tradicionales del gran escenario, el proyecto pone el acento en la interdisciplariedad y el riesgo creativo. Música, teatro, audiovisuales, escenografía, iluminación, vestuario y diseño conviven en propuestas que buscan generar una experiencia inmersiva y cercana. Una de las singularidades de esta iniciativa es precisamente la transformación de los espacios: salas pequeñas, rincones poco habituales o entornos escénicos más interactivos sustituyen la distancia habitual entre espectador y representación.

La edición de este año reúne varias microóperas desarrolladas por equipos creativos vinculados también a instituciones formativas y culturales del territorio. Jo, núvol, con composición de Sergi Puig Serna, libreto de Imma Ávalos (Alicia Kopf) y dirección escénica de Lucia del Greco, explora el desamor en la era de la IA a través de una mujer que decide editar los recuerdos de su memoria digitalizada. La vida por los cuernos, con música de Anna Colom y libreto de Pablo Macho Otero, fusiona ópera y flamenco para reinterpretar el mito de Fedra, Teseo e Hipólito y cuestionar los imaginarios de masculinidad y poder. Finalmente, Opereta, creada por Pol Guasch, Arnau Brichs, Marc Salicrú y Marcel Ortega, plantea una fantasía musical urbana situada entre la realidad y el sueño tras el accidente de un hombre durante un ensayo amateur. ¿Preparados para el espectáculo? Aquí podéis comprar las entradas.

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'Vindran les dones' en el Museu d'Història de Barcelona

  • Arte
  • El Gòtic
'Vindran les dones' en el Museu d'Història de Barcelona
'Vindran les dones' en el Museu d'Història de Barcelona
Foto: Pep Herrero

Sabemos que la historia, tal como a menudo nos la han contado, ha sido escrita desde la mirada de los grupos que han tenido más poder, dejando en un segundo plano muchas voces y experiencias que también han contribuido a construir la sociedad actual. Con Vindran les dones. 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, el Museu d’Història de Barcelona propone recuperar esta memoria a menudo olvidada y explicar la ciudad a través de las mujeres que han formado parte activa de ella. Comisariada por Mita Casacuberta, Ingrid Guardiola y Anna Maria Iglesia, producida para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025 y ahora instalada en el edificio de la plaça del Rei del 3 de junio al 13 de septiembre de 2026, la exposición ofrece una lectura feminista de la historia reciente de Barcelona a partir de las experiencias, las obras y los testimonios de unas ochenta escritoras, artistas y activistas.

Desde las obreras y anarquistas de finales del siglo XIX hasta los feminismos actuales, el relato recupera luchas por la educación, los derechos políticos, la autonomía sobre el propio cuerpo, las condiciones de vida, la vivienda y la justicia social. Documentos, obras artísticas y textos literarios construyen una memoria colectiva a menudo invisibilizada por la historiografía tradicional, dominada por perspectivas masculinas.

Cuatro momentos para entender la ciudad

La exposición se estructura en cuatro grandes periodos históricos que permiten seguir la evolución de las luchas y las reivindicaciones de las mujeres en Barcelona: “Segle XIX: construint la ciutat moderna”, “República, guerra i exili”, “Postguerra i transició” y “El nostre segle”. A través de estos bloques, el recorrido conecta los grandes acontecimientos políticos y sociales con las experiencias cotidianas de sus protagonistas, mostrando cómo las mujeres han participado activamente en la transformación de la ciudad y en la defensa de derechos que todavía hoy continúan siendo objeto de reivindicación.

Más de 80 autoras y creadoras

Vindran les dones da voz a más de ochenta mujeres de diferentes generaciones que, desde la literatura, el arte, el periodismo, la fotografía, el cine o el activismo, han contribuido a redefinir Barcelona y su memoria colectiva. El recorrido incluye a figuras históricas como Teresa Claramunt, Ángeles López de Ayala, Rosa Maria Arquimbau o Gretel Ammann, al lado de voces contemporáneas como Maria Sevilla o Stéfanie Kremser. También participan investigadoras y estudiosas como Isabel Segura, Mary Nash, Neus Real, Conxa Llinàs, Nora Catelli, Meri Torres o Dolors Marín.

La exposición reúne fotografías, documentos, revistas, obras de arte y piezas audiovisuales de creadoras como Margaret Michaelis, Pilar Aymerich, Blanca Viñas, Marga Ximenez, Eulàlia Grau, Mari Chordà, Mireia Sallarès, Ester Xargay o Carolina Astudillo, entre muchas otras. Este conjunto de materiales construye un relato plural que conecta creación y reivindicación, recuperando trayectorias a menudo olvidadas o invisibilizadas por una historia explicada tradicionalmente desde una perspectiva masculina.

Coincidiendo con la exposición, las tardes-noches de verano el Museo ofrece una amplia programación de actividades por las calles de la ciudad, con itinerarios que explican y reivindican el rol de las mujeres a lo largo de la historia: las mujeres “con empuje” en la Barcelona medieval, las "voces silenciadas” de 1700, las mujeres que participaron en “las revueltas a la sombra de la industrialización” del siglo XVIII. También mujeres contemporáneas: “vedettes y milicianas”, “la mujer moderna” de la Segunda República, “mujeres y retaguardia” durante la Guerra Civil y "las pioneras del deporte en Barcelona”.

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“Atentamente” de Patricia Esquivias en La Fabra Centre d’Art Contemporani

  • Arte
  • Sant Andreu
“Atentamente” de Patricia Esquivias en La Fabra Centre d’Art Contemporani
“Atentamente” de Patricia Esquivias en La Fabra Centre d’Art Contemporani
La Fabra Centre d'Art Contemporani

¿Puede una carta epistolar ser una manifestación arquitectónica? Atentamente, la exposición de Patricia Esquivias en La Fabra Centre d’Art Contemporani (que puede verse hasta el 27 de septiembre) repasa más de veinte años de trayectoria de la artista venezolana a través de obras vinculadas a cartas que ella misma escribe y que conectan la arquitectura con las historias individuales y colectivas. Comisariada por Caniche Editorial, la muestra revela cómo las cartas son una forma de pensar y observar el mundo, y no son solo simples textos explicativos. El título hace referencia a la fórmula de despedida típica, pero también a una manera de trabajar basada en la afectividad, las conversaciones y las dudas compartidas.

Las piezas expuestas parten de elementos cotidianos que a menudo pasan desapercibidos en el entorno urbano: baldosas, bolardos, murales, fachadas o detalles arquitectónicos. Esquivias los observa con atención e indaga en sus historias, donde se mezclan anécdotas personales, memoria popular y relatos oficiales. Sus cartas, dirigidas a personas relacionadas con las obras, funcionan como una herramienta para investigar, ordenar ideas y mantener abiertas preguntas que quizá no tengan respuesta.

Entre las obras destacadas se encuentran Bosque Kebab House, un papel pintado de 20 m inspirado en los diseños de baldosas de la fachada de un kebab; El tallo en sesgo, que muestra diferentes modelos de bolardos urbanos; y vídeos como Cardón cardinal o Walking Still, que exploran paisajes, desplazamientos y formas de observar la ciudad. En la primera planta también pueden verse tapices, murales e instalaciones que conectan arquitectura, decoración y memoria colectiva.

La práctica de Patricia Esquivias combina observación, humor y curiosidad por lo aparentemente insignificante. Su trabajo da valor a los materiales, los oficios y los detalles decorativos, mostrándolos como parte de una historia compartida. Formada en Londres y San Francisco, la artista ha expuesto en instituciones como el Reina Sofía, la Tate Modern o el New Museum de Nueva York.

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Festival Solidari MUSiCVEU

  • Música
Festival Solidari MUSiCVEU
Festival Solidari MUSiCVEU
Festival Solidari MUSiCVEU

Si vais donde haga falta para escuchar a vuestro músico favorito, ya no es necesario recorrer kilómetros hasta la capital: con el Festival Music Veu, los tenéis más cerca que nunca. El encuentro programa conciertos de grandes artistas como Rosario, Alfred García, Mariona Escoda o The Christians en distintos espacios del Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf y Anoia, y no solo eso, sino que también elige escenarios singulares para que la experiencia sea aún más grandiosa. ¿Algunos ejemplos? El Espai Cultural Fòrum Berger, el Teatre Municipal Ateneu de Igualada, el Teatre Casal de Vilafranca del Penedès –Societat La Principal o bodegas emblemáticas del Penedès como Celler Avgvstvs Forvm, Jean Leon, Família Torres, Codorníu, Juvé y Camps, entre otras.

Programación completa

Para empezar el año con buen pie, la travesía musical arranca el 2 de enero con un Concierto de Año Nuevo a cargo de la Orquestra Simfònica de Sant Cugat en la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. Y esto es solo la punta de lanza de un programa espectacular. El festival continuará el 18 de enero con Laura Andrés, que presentará su proyecto Piano Piano en el Espai Cultural Fòrum Berger, una de las pianistas más personales del panorama neoclásico actual.

El mes de febrero se abrirá el día 8 con Halldor Mar Trio, la formación del músico islandés afincado en Cataluña, conocido por sus versiones folk-pop y por su capacidad de transformar canciones populares en piezas delicadas. La programación seguirá el día 22 con In Crescendo, el grupo vocal que, tras celebrar su décimo aniversario, se adentra en IN, un nuevo espectáculo a cappella que revisita grandes éxitos internacionales. Sin apenas pausa, el día 28 llegará el humor de Miki Dkai, que aterrizará en Sant Pere de Ribes con el espectáculo Padre de Familia: Cosas de Casa.

El mes de marzo ofrecerá una doble cita destacada: el día 14, Gerard Quintana y Jordi Batiste revisitarán el universo de Dylan en Igualada; y el día 21, la propuesta de e-Strings, un quinteto de cuerdas eléctricas que, acompañado de batería y teclados, fusiona músicas y estilos en un directo potente. A continuación, el día 28, el Teatre Casal de Vilafranca acogerá Michael Legend, un tributo a Michael Jackson que repasa los momentos más icónicos del Rey del Pop.

En abril, el día 12, el festival hace parada en Sant Sadurní d’Anoia con Mariona Escoda, ganadora de la primera edición de Eufòria, antes de continuar hacia El Vendrell el día 25 con la energía desbordante de The Black Barbies. El mes de mayo llegará cargado de grandes nombres: el día 23 actuará Alfred García en Família Torres, y el día 30, The Christians, leyendas británicas del soul-pop, protagonizarán una noche muy especial en Jean Leon.

Junio será un mes intenso, con el acústico de Sole Giménez el día 6 en Segura Viudas y el impecable tributo de bROTHERS iN bAND a Dire Straits el día 13 en Codorníu, espacio que también acogerá el día 14 a Rosario, una de las voces más carismáticas del flamenco-pop. También hará parada Maria Jaume el día 21, con su indie íntimo en Bell-Esguard, y Clarence Bekker Band el día 27, que llenará de energía la bodega Juvé & Camps.

Ya en pleno verano, el 25 de julio contará con La Reina del Pop, tributo a La Oreja de Van Gogh, en las Cavas Rovellats, mientras que el 24 de agosto los más pequeños y las familias podrán disfrutar de Els Atrapasomnis en un concierto gratuito en el Parc El Tívoli. La recta final del festival llegará en septiembre con las habaneras de Port Bo el día 19, en el Espai Far de Vilanova i la Geltrú, y con la poesía musical de Roger Mas el día 26, que cerrará el ciclo entre viñedos en la bodega Llopart. ¿A cuál os apuntáis? Aquí podéis comprar las entradas.

Un festival que suma cultura y compromiso social

Este año, la acción social se destina a la Asociación Autisme amb Futur, una entidad que trabaja para ofrecer servicios, acompañamiento y oportunidades a niños, jóvenes y adultos con autismo. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista y de sus familias.

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