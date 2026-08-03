Esta sala de cine proyecta comedias románticas por 4 euros hasta septiembre

¿Qué tienen en común Annie Hall, Vacaciones en Roma, Algo pasa con Mary, Cuatro bodas y un funeral y Tienes un e-m@il? Sí, son películas fantásticas. Pero también comparten el paraguas de la “comedia romántica”, un género que en la Filmoteca de Catalunya describen como uno de los “más populares, mutantes y persistentes de la historia del cine”. Por eso, y seguramente porque son un tipo de películas que “huelen a verano”, la Filmoteca ha programado un ciclo de cine que gira en torno a la comedia romántica.

Foto: Filmoteca de Catalunya Filmoteca de Catalunya

Bajo el título “Tu i jo, què?” (¿Tú y yo, qué?), el programa cuenta con 22 películas que abordan el amor de pareja, las relaciones sexoafectivas, el deseo, las convenciones sociales, el enamoramiento esporádico o la búsqueda de la propia identidad, que se podrán ver en la sede del Raval de la Filmoteca de Catalunya hasta el 30 de septiembre.

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En la cartelera los espectadores encontrarán desde clásicos en blanco y negro como Vacaciones en Roma (William Wyler) o Ámame esta noche (Rouben Mamoulian), hasta los grandes éxitos generacionales de las décadas de los setenta, ochenta y noventa. Obras fundamentales como Annie Hall (Woody Allen), Clueless (Fuera de onda) (Amy Heckerling), Alta fidelidad (Stephen Frears), Algo pasa con Mary (hermanos Farrelly), Cuatro bodas y un funeral (Mike Newell) o Tienes un e-m@il (Nora Ephron).

Aunque el grueso del programa repasa títulos ineludibles y grandes clásicos del cine estadounidense, el ciclo brilla especialmente en sus propuestas más heterodoxas y diversas. La propuesta comisariada desde la Filmoteca apuesta por hacer numerosos desvíos hacia otras geografías, épocas y sensibilidades para demostrarnos lo amplia que puede ser la definición de “comedia romántica”. Por eso, la parrilla incluye el frenesí slapstick del hongkonés Tsui Hark (Shanghai Blues), o comedias que rompen con la heteronormatividad, como el descaro de Jamás me han besado (But I'm a Cheerleader) (Jamie Babbit) o The Watermelon Woman (Cheryl Dunye).

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El romanticismo del ciclo también se fija en obras de proximidad y pone la mirada en comedias donde Barcelona es el telón de fondo de las pasiones humanas. Destaca la inclusión de clásicos modernos como Boom Boom de Rosa Vergés y la comedia de expats Barcelona (Whit Stillman), además de obras recientes de espíritu independiente, como la revisión lésbica y de estilo rohmeriano La amiga de mi amiga de la cineasta Zaida Carmona, o Reír, cantar, tal vez llorar del barcelonés Marc Ferrer.

Cada filme se proyectará dos veces, de modo que no solo hay una única oportunidad para su visionado. Así que, ya sea utilizando la Filmoteca como refugio climático durante el mes de agosto, o bien como lugar donde mitigar el golpe de la rentrée en septiembre, el ciclo “Tu i jo, què?” permite acercarse a este género cinematográfico a menudo tildado de superficial, pero que nos lleva a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con los demás. La entrada general a la Filmoteca tiene un precio de 4 €, pero hay descuentos para menores de 30 años, jubilados o titulares del Carnet de Bibliotecas, entre otros.