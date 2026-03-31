Estas son las 19 bibliotecas de Barcelona que estarán abiertas durante Semana Santa (días y horarios)

Del 3 al 6 de abril todos los centros estarán cerrados, pero durante el resto de las vacaciones se podrá acceder a varios de ellos en toda la ciudad
Llegan las vacaciones, pero no para todos: hay estudiantes que tendrán que hincar los codos. Para aquellos que sí puedan disfrutar de la Semana Santa y quieran hacerlo a través de la lectura, podrán ir a Bibliotecas de Barcelona, ya que la mayoría cierran, pero no todas. Todas las bibliotecas y salas de estudio cerrarán del 3 al 6 de abril, coincidiendo con el núcleo de los días festivos. Además, durante estos días los buzones de retorno estarán fuera de servicio, por lo que será necesario planificar bien las devoluciones de préstamos.
Aun así, del 30 de marzo al 2 de abril (ambos incluidos), algunas bibliotecas estarán abiertas.
• B. Francesca Bonnemaison: Martes y viernes de 9.30 a 13.30 h; lunes, martes, jueves y viernes de 15 a 20 h.
• B. Sant Pau-Santa Creu: Martes y jueves de 9.30 a 13.30 h; de lunes a viernes de 15 a 20 h.
• B. Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte: Lunes, miércoles y jueves de 9.30 a 13.30 h; martes, miércoles y jueves de 15.30 a 20.30 h; martes y viernes de 9.30 a 20.30 h.
• B. Esquerra de l'Eixample-Agustí Centelles: De lunes a jueves de 9.30 a 13.30 h y de 15.30 a 20.30 h; viernes de 9.30 a 20.30 h.
• B. Vapor Vell: Lunes, miércoles y jueves de 9.30 a 13.30 h y de 15.30 a 20.30 h; martes y viernes de 9.30 a 20.30 h.
• B. Montserrat Abelló: Lunes, jueves y viernes de 9.30 a 13.30 h y de 15.30 a 20.30 h; martes y miércoles de 9.30 a 20.30 h.
• B. Sant Gervasi-Joan Maragall: Lunes, miércoles y viernes de 9.30 a 13.30 h y de 15.30 a 20.30 h; martes y jueves de 9.30 a 20.30 h. Incluye sala de estudio de lunes a jueves de 20.30 a 24 h.
• B. Sarrià-J.V. Foix: Martes y miércoles de 9.30 a 13.30 h; de lunes a jueves de 15.30 a 20 h; viernes de 9.30 a 20 h.
• B. Jaume Fuster: Martes de 9.30 a 13.30 h; lunes de 15.30 a 20.30 h; de martes a viernes de 9.30 a 20.30 h. Incluye sala de estudio de lunes a jueves de 20.30 a 24 h.
• B. Vila de Gràcia-Rosa M. Arquimbau: Martes y viernes de 9.30 a 13.30 h; lunes, martes, jueves y viernes de 15 a 20 h; miércoles de 9.30 a 20 h.
• B. Guinardó-Mercè Rodoreda: De lunes a miércoles y viernes de 9.30 a 13.30 h y de 15.30 a 20.30 h; jueves de 9.30 a 20.30 h.
• B. Nou Barris-Aurora Díaz Plaja: Lunes y miércoles de 9.30 a 13.30 h y de 15.30 a 20.30 h; martes, jueves y viernes de 9.30 a 20.30 h. Incluye sala de estudio de lunes a jueves de 20.30 a 24 h.
• B. Les Roquetes-Rafa Juncadella: De miércoles a viernes de 9.30 a 13.30 h; de lunes a viernes de 15.30 a 20 h.
• B. Zona Nord-Maria Sánchez: De martes a jueves de 9.30 a 13.30 h; de lunes a viernes de 15.30 a 20 h.
• B. Ignasi Iglésias-Can Fabra: Martes de 9.30 a 13.30 h y de 15.30 a 20.30 h; lunes, miércoles, jueves y viernes de 9.30 a 20.30 h. Incluye sala de estudio de lunes a jueves de 20.30 a 24 h.
• B. La Sagrera-Marina Clotet: Martes, miércoles y jueves de 9.30 a 13.30 h; de lunes a viernes de 15.30 a 20 h.
• B. Gabriel García Márquez: Lunes y miércoles de 9.30 a 13.30 h y de 15.30 a 20.30 h; martes, jueves y viernes de 9.30 a 20.30 h.
• B. Poblenou-Manuel Arranz: Martes, miércoles y jueves de 9.30 a 13.30 h; de lunes a viernes de 15.30 a 20 h. Incluye sala de estudio de lunes a jueves de 20 a 23.30 h.
• B. Ramon d'Alòs-Moner: Martes de 9.30 a 13.30 h; de lunes a viernes de 15 a 20 h.
