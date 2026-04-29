Estas son las 50 mejores playas del mundo y dos están en el Estado español

Para aquellos que vivimos en el hemisferio norte, el verano ya está al caer, lo que significa que ya es hora de empezar a planificar unas buenas vacaciones en la playa. ¿Y qué mejor lugar para empezar que con el resumen global anual de las 50 mejores playas del mundo?

La lista de imprescindibles del 2026 se acaba de publicar e incluye 50 costas impresionantes de todo el planeta. En la lista de este año hay playas de todo tipo: desde una pequeña isla en forma de gota de agua en Filipinas hasta una cala australiana frecuentada por delfines, pasando por una playa de arena rosa que lleva el nombre de la princesa Diana en Barbuda.

¿Cómo se seleccionan las 50 mejores playas del mundo?

El ranking se crea a partir de un proceso de selección riguroso. Más de 1.000 profesionales del sector de los viajes nominan su playa favorita, que después son revisadas por el equipo de World’s 50 Beaches en colaboración con un equipo dedicado de Embajadores de la Playa (que nominan tres cada uno).

Cada playa se clasifica según ocho criterios: singularidad, fauna, naturaleza virgen, banda sonora de la naturaleza, facilidad para entrar en el agua, aguas tranquilas, ausencia de multitudes y las probabilidades de tener unas condiciones meteorológicas perfectas.

¿Cuál es la mejor playa del mundo en 2026?

Al frente de la lista como mejor playa del mundo de este año se encuentra Entalula Beach, en Filipinas, un "trocito de cielo olvidado" en la provincia de Palawan. No es difícil entender por qué este lugar se ha llevado el oro: una extensión de arena blanca de postal, flanqueada por acantilados calcáreos y sombreada por palmeras altísimas, con algunas de las aguas más cristalinas que se pueden encontrar.

Shutterstock Nok Lek Travel Lifestyle

Esta playa bordea una pequeña isla salvaje del mismo nombre y ha conservado su belleza gracias a su aislamiento (solo se puede acceder en barco). Única, virgen y poco concurrida: la fórmula ganadora para la mejor playa del mundo, según el ranking.

El segundo lugar de este año es para la playa de Fteri, en Cefalonia (Grecia), elogiada por su arena y cantos blancos y sus espectaculares acantilados calcáreos. En tercera posición se encuentra Wharton Beach, al oeste de Australia, conocida por el avistamiento de delfines y el surf, mientras que el cuarto puesto lo ocupa Nosy Iranja, en Madagascar, donde dos islotes están conectados por una lengua de arena de 2 kilómetros que desaparece cuando sube la marea.

Las 50 mejores playas del mundo en 2026: La lista completa

Entalula Beach, Filipinas Fteri Beach, Grecia Wharton Beach, Australia Nosy Iranja, Madagascar East Beach, Vomo Island, Fiyi Shoal Bay East, Anguila Dhigurah, Maldivas Playa Balandra, México Koh Rong, Camboya Donald Duck Bay, Tailandia Cayo De Agua, Venezuela Cala Macarella, España One Foot Island, Islas Cook Princess Diana Beach, Barbuda Turquoise Bay, Australia PK 9 Beach, Polinesia Francesa Grace Bay, Turcas y Caicos Cala Dei Gabbiani, Italia Saadiyat Beach, Emiratos Árabes Unidos Canto De La Playa, República Dominicana Wineglass Bay, Australia Pink Beach, Indonesia Paradise Beach, Tailandia Anse Source d'Argent, Seychelles Kalanggaman, Filipinas Seven Mile Beach, Islas Caimán Freedom Beach, Tailandia Siesta Beach, EE. UU. Kaputas Beach, Turquía Cayo Zapatilla, Panamá The Baths, Islas Vírgenes Británicas Cabo San Juan Del Guía, Colombia Baia Do Sancho, Brasil Porto Katsiki, Grecia Santa Giulia, Francia Blue Lagoon, Fiyi Playa Xpu Ha, México Ofu Beach, Samoa Americana Playa Cofete, España Le Morne Beach, Mauricio Flamenco Beach, Puerto Rico Grand Anse, Granada Praia Da Falesia, Portugal Pontal Do Atalaia, Brasil Boulder Beach, Sudáfrica Porto Timoni, Grecia Paje Beach, Zanzíbar La Pelosa, Italia Cas Abao, Curazao Keem Beach, Irlanda

Si tienes ganas de viajar pero sin salir de Catalunya, puedes consultar nuestra lista de los pueblos más bonitos en 2026.