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Estas son las 50 mejores playas del mundo y dos están en el Estado español

Costas de Italia, Irlanda, Australia y más países aparecen en el ranking global anual de 'World’s 50 Beaches'

Grace Beard
Laia Carpio Fusté
Escrito por
Grace Beard
Traducido por:
Laia Carpio Fusté
Romain DELARUE
Shutterstock | Romain DELARUE
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Para aquellos que vivimos en el hemisferio norte, el verano ya está al caer, lo que significa que ya es hora de empezar a planificar unas buenas vacaciones en la playa. ¿Y qué mejor lugar para empezar que con el resumen global anual de las 50 mejores playas del mundo?

La lista de imprescindibles del 2026 se acaba de publicar e incluye 50 costas impresionantes de todo el planeta. En la lista de este año hay playas de todo tipo: desde una pequeña isla en forma de gota de agua en Filipinas hasta una cala australiana frecuentada por delfines, pasando por una playa de arena rosa que lleva el nombre de la princesa Diana en Barbuda.

¿Cómo se seleccionan las 50 mejores playas del mundo?

El ranking se crea a partir de un proceso de selección riguroso. Más de 1.000 profesionales del sector de los viajes nominan su playa favorita, que después son revisadas por el equipo de World’s 50 Beaches en colaboración con un equipo dedicado de Embajadores de la Playa (que nominan tres cada uno).

Cada playa se clasifica según ocho criterios: singularidad, fauna, naturaleza virgen, banda sonora de la naturaleza, facilidad para entrar en el agua, aguas tranquilas, ausencia de multitudes y las probabilidades de tener unas condiciones meteorológicas perfectas.

¿Cuál es la mejor playa del mundo en 2026?

Al frente de la lista como mejor playa del mundo de este año se encuentra Entalula Beach, en Filipinas, un "trocito de cielo olvidado" en la provincia de Palawan. No es difícil entender por qué este lugar se ha llevado el oro: una extensión de arena blanca de postal, flanqueada por acantilados calcáreos y sombreada por palmeras altísimas, con algunas de las aguas más cristalinas que se pueden encontrar.

Nok Lek Travel Lifestyle
ShutterstockNok Lek Travel Lifestyle

Esta playa bordea una pequeña isla salvaje del mismo nombre y ha conservado su belleza gracias a su aislamiento (solo se puede acceder en barco). Única, virgen y poco concurrida: la fórmula ganadora para la mejor playa del mundo, según el ranking.

El segundo lugar de este año es para la playa de Fteri, en Cefalonia (Grecia), elogiada por su arena y cantos blancos y sus espectaculares acantilados calcáreos. En tercera posición se encuentra Wharton Beach, al oeste de Australia, conocida por el avistamiento de delfines y el surf, mientras que el cuarto puesto lo ocupa Nosy Iranja, en Madagascar, donde dos islotes están conectados por una lengua de arena de 2 kilómetros que desaparece cuando sube la marea.

Las 50 mejores playas del mundo en 2026: La lista completa

  1. Entalula Beach, Filipinas
  2. Fteri Beach, Grecia
  3. Wharton Beach, Australia
  4. Nosy Iranja, Madagascar
  5. East Beach, Vomo Island, Fiyi
  6. Shoal Bay East, Anguila
  7. Dhigurah, Maldivas
  8. Playa Balandra, México
  9. Koh Rong, Camboya
  10. Donald Duck Bay, Tailandia
  11. Cayo De Agua, Venezuela
  12. Cala Macarella, España
  13. One Foot Island, Islas Cook
  14. Princess Diana Beach, Barbuda
  15. Turquoise Bay, Australia
  16. PK 9 Beach, Polinesia Francesa
  17. Grace Bay, Turcas y Caicos
  18. Cala Dei Gabbiani, Italia
  19. Saadiyat Beach, Emiratos Árabes Unidos
  20. Canto De La Playa, República Dominicana
  21. Wineglass Bay, Australia
  22. Pink Beach, Indonesia
  23. Paradise Beach, Tailandia
  24. Anse Source d'Argent, Seychelles
  25. Kalanggaman, Filipinas
  26. Seven Mile Beach, Islas Caimán
  27. Freedom Beach, Tailandia
  28. Siesta Beach, EE. UU.
  29. Kaputas Beach, Turquía
  30. Cayo Zapatilla, Panamá
  31. The Baths, Islas Vírgenes Británicas
  32. Cabo San Juan Del Guía, Colombia
  33. Baia Do Sancho, Brasil
  34. Porto Katsiki, Grecia
  35. Santa Giulia, Francia
  36. Blue Lagoon, Fiyi
  37. Playa Xpu Ha, México
  38. Ofu Beach, Samoa Americana
  39. Playa Cofete, España
  40. Le Morne Beach, Mauricio
  41. Flamenco Beach, Puerto Rico
  42. Grand Anse, Granada
  43. Praia Da Falesia, Portugal
  44. Pontal Do Atalaia, Brasil
  45. Boulder Beach, Sudáfrica
  46. Porto Timoni, Grecia
  47. Paje Beach, Zanzíbar
  48. La Pelosa, Italia
  49. Cas Abao, Curazao
  50. Keem Beach, Irlanda

Si tienes ganas de viajar pero sin salir de Catalunya, puedes consultar nuestra lista de los pueblos más bonitos en 2026.

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