Estas son las mejores ciudades del mundo para criar una familia, según un nuevo informe

Se han evaluado aspectos que van desde las tasas nacionales de vacunación infantil hasta el Índice Mundial de la Felicidad, con las ciudades de las antípodas y las europeas dominando el ranking

Hay muchísimas cosas a tener en cuenta a la hora de elegir dónde criar a una familia. Evidentemente, querrás vivir en un lugar seguro; luego están los factores prácticos, como la prestación por permiso parental o la asequibilidad. Y, por muy idílico que sea crecer en el campo, vivir en una ciudad garantiza que haya suficientes actividades para una infancia divertida. Pero, ¿qué ciudades ofrecen lo mejor de todo para las familias jóvenes?

Por suerte, Compare the Market AU ha elaborado un nuevo informe que responde exactamente a esa pregunta. Se han evaluado y ponderado nueve factores diferentes para otorgar a 50 ciudades una puntuación global. Estos incluyen: el índice de seguridad, el Índice Mundial de la Felicidad, el número de actividades para hacer con niños, el coste de vida mensual, el gasto nacional en prestaciones familiares, el permiso parental legal, las tasas nacionales de vacunación infantil, el gasto nacional en educación y los espacios verdes por cápita. Bastante completo, ¿verdad?

Según la investigación de la compañía, el mejor lugar del mundo para criar a una familia es Brisbane. Con una puntuación de 6,457 en el índice global, la capital de Queensland, en Australia, encabeza el ranking, destacando especialmente en seguridad, tasas de vacunación infantil y el número de espacios verdes por cápita, que llega a la impresionante cifra de 84,89.

En general, a las ciudades australianas les fue muy bien: Sídney, Perth y Melbourne ocupan el quinto, sexto y séptimo puesto, mientras que dos ciudades de Nueva Zelanda, Auckland y Wellington, también se han hecho un hueco en el top 20.

En cuanto a Europa, Londres es la que ocupa el lugar más alto gracias a su gran oferta de actividades familiares, y Helsinki se sitúa en cuarta posición, siendo la segunda ciudad con más gasto nacional en educación (solo superada por Estocolmo). Sigue leyendo para echar un vistazo al ranking completo de las 20 mejores ciudades.

Estas son las 20 mejores ciudades para criar a una familia:

Brisbane Londres Auckland Helsinki Sídney Perth Melbourne Estocolmo Berlín Seúl París Nueva Delhi Praga Copenhague Barcelona Lisboa Wellington Roma Viena Madrid

Puedes consultar la lista completa de las 50 ciudades en el sitio web oficial de Compare the Market AU.