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Estas son las mejores y las peores ciudades del mundo para vivir según el ranking de The Economist

Se han evaluado 173 ciudades con indicadores como estabilidad, sanidad, cultura y medio ambiente, educación e infraestructuras, entre otros, y algunos resultados son evidentes mientras que otros desafían los estereotipos

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Copenhagen, dinamarca
Foto: Shutterstock | Copenhagen, Dinamarca
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Según el ranking de The Economist Intelligence Unit, que se dedica a analizar datos de política y economía a nivel mundial, estas son las ciudades donde se vive mejor y las ciudades donde se vive peor.

Esta lista se elabora a partir de criterios minuciosos en 173 ciudades de todo el mundo mediante 30 indicadores agrupados en cinco categorías: estabilidad, sanidad, cultura y medio ambiente, educación e infraestructuras, con el objetivo de mostrar cómo de cómodo es vivir en ellas.

El estudio revela que la Europa occidental continúa siendo la región con mejor calidad de vida, aunque su puntuación media se ha estancado en el índice de 2026. Aun así, cabe destacar que la de Asia ha aumentado, y ahora hay nueve ciudades asiáticas entre las 20 primeras, frente a siete europeas.

tokio, japón
Foto: ShutterstockTokio

Por lo que respecta a las peores ciudades para vivir, las guerras marcan un punto de inflexión. La guerra de Irán ha debilitado la estabilidad en toda la región del Golfo, y contribuye a una caída en la puntuación media de calidad de vida de las ciudades de Oriente Próximo y el Norte de África. Mascate (Omán) y Ciudad de Kuwait han registrado el mayor descenso, mientras que Teherán (Irán) ha caído hasta situarse entre las diez últimas posiciones.

Este ranking está pensado sobre la vida en las ciudades; si estás pensando en las mejores ciudades para hacer una escapada, puedes echar un vistazo a este otro artículo. Ahora sí, estas son las listas:

Las mejores ciudades para vivir en 2026

  • Copenhague, Dinamarca
  • Viena, Austria
  • Melbourne, Australia
  • Sídney, Australia
  • Zúrich, Suiza
  • Ginebra, Suiza
  • Osaka, Japón
  • Adelaida, Australia
  • Vancouver, Canadá
  • Tokio, Japón

Las peores ciudades para vivir en 2026

  • Teherán, Irán
  • Harare, Zimbabue
  • Kiev, Ucrania
  • Port Moresby, Papúa Nueva Guinea
  • Lagos, Nigeria
  • Argel, Argelia
  • Karachi, Pakistán
  • Daca, Bangladesh
  • Trípoli, Libia
  • Damasco, Siria

Si tienes ganas de viajar sin ir muy lejos, no te olvides de consultar las 10 escapadas imprescindibles por Cataluña.

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