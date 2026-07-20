Estas son las mejores y las peores ciudades del mundo para vivir según el ranking de The Economist

Se han evaluado 173 ciudades con indicadores como estabilidad, sanidad, cultura y medio ambiente, educación e infraestructuras, entre otros, y algunos resultados son evidentes mientras que otros desafían los estereotipos

Según el ranking de The Economist Intelligence Unit, que se dedica a analizar datos de política y economía a nivel mundial, estas son las ciudades donde se vive mejor y las ciudades donde se vive peor.

Esta lista se elabora a partir de criterios minuciosos en 173 ciudades de todo el mundo mediante 30 indicadores agrupados en cinco categorías: estabilidad, sanidad, cultura y medio ambiente, educación e infraestructuras, con el objetivo de mostrar cómo de cómodo es vivir en ellas.

El estudio revela que la Europa occidental continúa siendo la región con mejor calidad de vida, aunque su puntuación media se ha estancado en el índice de 2026. Aun así, cabe destacar que la de Asia ha aumentado, y ahora hay nueve ciudades asiáticas entre las 20 primeras, frente a siete europeas.

Foto: Shutterstock Tokio

Por lo que respecta a las peores ciudades para vivir, las guerras marcan un punto de inflexión. La guerra de Irán ha debilitado la estabilidad en toda la región del Golfo, y contribuye a una caída en la puntuación media de calidad de vida de las ciudades de Oriente Próximo y el Norte de África. Mascate (Omán) y Ciudad de Kuwait han registrado el mayor descenso, mientras que Teherán (Irán) ha caído hasta situarse entre las diez últimas posiciones.

Este ranking está pensado sobre la vida en las ciudades; si estás pensando en las mejores ciudades para hacer una escapada, puedes echar un vistazo a este otro artículo. Ahora sí, estas son las listas:

Las mejores ciudades para vivir en 2026

Copenhague, Dinamarca

Viena, Austria

Melbourne, Australia

Sídney, Australia

Zúrich, Suiza

Ginebra, Suiza

Osaka, Japón

Adelaida, Australia

Vancouver, Canadá

Tokio, Japón

Las peores ciudades para vivir en 2026

Teherán, Irán

Harare, Zimbabue

Kiev, Ucrania

Port Moresby, Papúa Nueva Guinea

Lagos, Nigeria

Argel, Argelia

Karachi, Pakistán

Daca, Bangladesh

Trípoli, Libia

Damasco, Siria

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