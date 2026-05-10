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Estos son los 10 mejores parques de atracciones del mundo y uno está en España (¡y no es PortAventura!)

El parque que ocupa la primera posición se encuentra en Francia y tiene una estética futurista

Liv Kelly
Laia Carpio Fusté
Escrito por
Liv Kelly
Traducido por:
Laia Carpio Fusté
Parc França
Shutterstock | Parc França
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A algunos de nosotros nos apasiona encontrar un vinilo buscado o finalmente ver en persona esa pintura famosa en todo el mundo, pero los viajeros más ansiosos de adrenalina disfrutarán de atracciones un poco más... trepidantes.

Sí, hablamos de parques temáticos. Los Travellers' Choice Awards de Tripadvisor acaban de publicar una lista de los mejores de todo el planeta, basándose en qué destinos han recibido el mayor número de reseñas excelentes.

En lo más alto del ranking, por encima de todos los demás parques de atracciones y acuáticos del mundo, se sitúa Futuroscope en Francia. Según Tripadvisor, es un lugar para pasear entre atracciones futuristas y talleres inventivos que han recibido más de 50 millones de visitantes.

El recinto ocupa la barbaridad de 60 hectáreas de terreno y ofrece 25 experiencias originales, desde atracciones en 4D y esculturas masivas hasta espectáculos en vivo de gran formato.

La atracción Tornado Chasers utiliza la pantalla LED interior más grande del mundo para sumergir a los visitantes en una tormenta, mientras que el Invernáculo de los Mundos presenta paredes que parecen cobrar vida con flora y fauna.

En otros puntos de la lista aparecen dos entradas más de Francia - Disneyland Park y Puy du Fou - y, de España, el Siam Park, un parque acuático de Tenerife que también ha entrado en el ranking.

A algunos de nosotros nos apasiona encontrar un vinilo buscado o finalmente ver en persona esa pintura famosa en todo el mundo, pero los viajeros más ansiosos de adrenalina disfrutarán de atracciones un poco más... trepidantes.

Sí, hablamos de parques temáticos. Los Travellers' Choice Awards de Tripadvisor acaban de publicar una lista de los mejores de todo el planeta, basándose en qué destinos han recibido el mayor número de reseñas excelentes.

En lo más alto del ranking, por encima de todos los demás parques de atracciones y acuáticos del mundo, se sitúa Futuroscope en Francia. Según Tripadvisor, es un lugar para pasear entre atracciones futuristas y talleres inventivos que han recibido más de 50 millones de visitantes.

El recinto ocupa la barbaridad de 60 hectáreas de terreno y ofrece 25 experiencias originales, desde atracciones en 4D y esculturas masivas hasta espectáculos en vivo de gran formato.

La atracción Tornado Chasers utiliza la pantalla LED interior más grande del mundo para sumergir a los visitantes en una tormenta, mientras que el Invernáculo de los Mundos presenta paredes que parecen cobrar vida con flora y fauna.

En otros puntos de la lista aparecen dos entradas más de Francia - Disneyland Park y Puy du Fou - y, de España, el Siam Park, un parque acuático de Tenerife que también ha entrado en el ranking.

Estos son los mejores parques de atracciones y acuáticos del mundo:

  1. Futuroscope, Francia

  2. Beto Carrero World, Brasil

  3. Waterbom Bali, Indonesia

  4. Disneyland Park, Francia

  5. Beach Park, Brasil

  6. Garden City Water Park, Camboya

  7. Puy du Fou, Francia

  8. Siam Park, España

  9. Ramayana Water Park, Tailandia

  10. Blackpool Pleasure Beach, Reino Unido

Para encontrar aventuras sin salir de Barcelona, puedes echar un vistazo a nuestra lista de las mejores actividades para hacer en mayo en la ciudad.

Estos son los mejores parques de atracciones y acuáticos del mundo:

  1. Futuroscope, Francia

  2. Beto Carrero World, Brasil

  3. Waterbom Bali, Indonesia

  4. Disneyland Park, Francia

  5. Beach Park, Brasil

  6. Garden City Water Park, Camboya

  7. Puy du Fou, Francia

  8. Siam Park, España

  9. Ramayana Water Park, Tailandia

  10. Blackpool Pleasure Beach, Reino Unido

Para encontrar aventuras sin salir de Barcelona, puedes echar un vistazo a nuestra lista de las mejores actividades para hacer en mayo en la ciudad.

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