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Barcelona

Las mejores cosas para hacer en Barcelona en mayo
Time Out Barcelona | Los mejores planes de mayo
Time Out Barcelona

Cosas para hacer en Barcelona en mayo

Festivales, conciertos, estrenos, fiestas... Estos son los mejores planes para disfrutar de Barcelona en mayo

María José Gómez
Editado por María José Gómez
Directora, Time Out Barcelona
Escrito por: Andreu Gomila, Pere Andreu Jariod, Borja Duñó, Àlex Montoya, Rita Roig, Sofia Alonso Wilson y Laia Carpio Fusté
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¿Mayo es vuestro mes preferido del año? ¿Sentís el verano cada vez más cerca? La programación cultural de la ciudad sigue en marcha y estos planes que os hemos seleccionado son buena muestra de ello. ¿Qué hacer en Barcelona en mayo? ¡Tomad nota y no os perdáis nada!

NO TE LO PIERDAS: Los mejores planes gratis en Barcelona

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido

Time Out Market Barcelona

Time Out Market Barcelona

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Time Out Market Barcelona
Foto: Enric Samper

Time Out Market es un concepto único que tiene como objetivo celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. Está situado en la terraza-mirador del Maremagnum, y acoge una cuidada selección de chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre, con vistas espectaculares al mar y la ciudad. Además de esta impresionante conjunción de grandes chefs y deliciosos platos, ofrece una programación de cultura y espectáculos, la mayoría gratuitos. Y otra buena noticia: está abierto 364 días al año.

Actividades y ferias en Barcelona en 2026

1. Feria de Abril 2026

  • Arte
  • Arte popular
  • Sant Martí
Feria de Abril 2026
Feria de Abril 2026
Ajuntament de Barcelona

La Feria de Abril de 2026 celebra su 53ª edición en Barcelona, organizada por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña. Como en años anteriores, el evento tiene lugar en el Parc del Fòrum y se celebra durante nueve días, del 24 de abril al 3 de mayo. Durante este período, la ciudad se llena de ambiente andaluz, con más de un centenar de casetas donde se puede disfrutar de la gastronomía típica, música y espectáculos de flamenco en directo.

Si sois unos fanáticos de la gastronomía andaluza y el gazpacho os vuelve locos, estáis de suerte. La feria celebra el Día Internacional del gazpacho (1 de mayo), con el reparto gratuito de 14.000 raciones entre las casetas de las entidades participantes.

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2. Palo Market Fest 2026

  • Qué hacer
  • Mercados y ferias
Palo Market Fest 2026
Palo Market Fest 2026
Foto: Palo Market Fest

El Palo Market Fest sigue sumando ediciones: durante el fin de semana del 2 y 3 de mayo, el oasis de Poblenou se inundará de propuestas de diseño, gastronomía y música. Como siempre, productos de moda, objeto, belleza y salud poblarán los tenderetes del festival, creados por jóvenes diseñadores, artistas locales y pequeñas empresas emergentes. Una cuidada selección que destaca por su creatividad y producción responsable.

Las sesiones de DJ pondrán color a la hora del vermut (de 12 h a 16.30 h) y por las tardes (de 17.30 h a 21.30 h), con sets que van desde los nuevos sonidos del jazz más moderno o la música disco más avanzada hasta los ritmos latinos más calientes. Los sábados por la mañana, Guifer tomará la mesa de mezclas, y por la tarde, Zonzo. En cambio, el domingo por la mañana será Mama's Gun quien inicie la fiesta, y Gee Lane quien le ponga el punto final. 

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3. Bcn en las Alturas

  • Qué hacer
  • Mercados y ferias
  • Sant Gervasi - La Bonanova
Bcn en las Alturas
Bcn en las Alturas
Foto: BCN en las Alturas

Con la llegada del buen tiempo, vuelve uno de los mercados más esperados de la temporada. Del 15 al 17 de mayo, la Torre Bellesguard de Gaudí acoge una nueva edición de Bcn en las Alturas, un festival lleno de moda, decoración, gastronomía y música.

Este año se dan cita más de 70 marcas con propuestas de ropa, complementos y decoración como Big Dreams, Klay Moss, Carlina Jewels o Up 2 You Design. También hay cosmética natural, diseño para el hogar y un espacio pet friendly para los más peludos de la casa.

Durante todo el fin de semana habrá música en directo y DJs. La entrada cuesta 6 €, y es gratuita para menores de 12 años.

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4. 43 Comic Barcelona

  • Qué hacer
  • Convenciones
  • Sants - Montjuïc
43 Comic Barcelona
43 Comic Barcelona
Cartell Còmic 44 I Natacha Bustos

Los amantes de las viñetas siempre están expectantes a que llegue la primavera, y la razón es mucho más geek que la llegada del buen tiempo: alrededor de estas fechas se celebra el salón del cómic. El 44 Comic Barcelona vuelve del 15 al 17 de mayo con una edición que amplía horizontes e incorpora la cultura pop asiática como eje transversal, reforzando su vocación internacional.

El cartel de este año también es un estallido de primavera y una demostración de la apuesta por una mirada abierta y contemporánea del cómic en esta edición. Firmado por Natacha Bustos, está lleno de color y dinamismo, con las icónicas torres venecianas de Montjuïc como telón de fondo.

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5. Menú guten free de Fish & Chips Shop por 18 €

  • Qué hacer

¿No podéis comer gluten? Ya seáis intolerantes, alérgicos o celíacos (¡son tres condiciones diferentes, y lo tenemos claro!), en el Time Out Market Barcelona siempre encontraréis opciones, especialmente en The Fish & Chips Shop. Pero este mayo habrá aún más y a precios especiales porque el 15 de mayo es el Día Internacional del Gluten Free, ¡y no podíamos dejarlo pasar! Sumad a la celebración disfrutando de un gran menú por solo 18 € los días 5, 12, 19 y 26 de mayo. Reservadlo aquí y hará falta pagarlo una vez lleguéis al Time Out Market.

La propuesta es un menú completo que empieza con dos entrantes para abrir el apetito: Taco California y una coleslaw fresca y equilibrada. Continúa con el gran protagonista de la casa, un fish & chips crujiente y ligero gracias a su rebozado sin gluten. Para terminar, un toque dulce con un lemon pie que pone el broche perfecto. Todo por 18 €, con una relación calidad-precio difícil de superar.

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6. Ravalada Drag Tour

  • Gay y lésbico
Ravalada Drag Tour
Ravalada Drag Tour
La Ravalada

Si no es posible reunir a mucha gente en un local, ¿por qué no reunir a poca gente en muchos locales? La Ravalada es una fiesta drag que nació como revelación y como necesidad: fue la solución para dar apoyo al colectivo de artistas drag, DJs y bares en situación de pandemia y sin ocio nocturno. Los asistentes, en grupos, realizan un tour circular por distintos bares, donde hay espectáculos de DJs y artistas drag diferentes.

El mecanismo es sencillo: 5 grupos, 5 artistas y 5 espacios, con guías que llevan a su grupo de un local a otro. Con ello se fomenta no solo el conocimiento de la cultura de proximidad, sino también de espacios del barrio que para mucha gente pasan desapercibidos. Y si os perdéis el encuentro de este mes, no os preocupéis, porque la fiesta se repite al menos una vez al mes. ¡Apuntad en la agenda las próximas citas

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7. El Clásico Pop-Up

  • Tiendas
  • Tendencias
El Clásico Pop-Up
El Clásico Pop-Up
Joel Jaggar

El Clásico Pop-Up llega a Barcelona el mismo fin de semana del esperado cara a cara entre el Barça y el Madrid. El próximo 10 de mayo, ambos equipos se enfrentarán en un partido que podría ser decisivo para el desenlace de la Liga y donde, además, los azulgranas lucirán el logotipo de una conocida artista pop en la camiseta.

En concreto, el evento pop-up tendrá lugar del 8 al 10 de mayo en la tienda Real Vintage Football, situada en la calle del Pintor Fortuny, 30, en Ciutat Vella. El viernes, el horario del Pop-Up será de 12 h a 21 h, y sábado y domingo, de 11 h a 20 h. Además, debes saber que la entrada es gratuita. 

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8. Glow Pilates

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Glow Pilates
Glow Pilates
Time Out Market

¿Queréis empezar el fin de semana con todo el glow? Apuntaos a una sesión de Pilates para liberar tensiones y sumergiros en los días de ocio de la semana con toda la energía. Y lo mejor lo dejamos para el final: ¡un brunch top!

Nos unimos con Glow Pilates para llevar esta propuesta al Time Out Market Barcelona. La cita es el sábado 9 de mayo, de 10 a 12.30 h.

La jornada comenzará con la clase de Pilates, de 10.30 a 11.30 h, guiada por una instructora de Glow Pilates. Será una sesión dinámica y energética, pensada para trabajar fuerza, flexibilidad y control corporal a través de movimientos fluidos y precisos. Todo ello con un ambiente vibrante gracias a un DJ en directo que marcará el ritmo de la clase, Samuel Vaos.

Después, de 11.45 a 12.30 h, la actividad continuará con un brunch en un espacio relajado con música de fondo. Se podrá elegir entre una opción dulce —yogur griego cremoso con granola artesanal, fruta de temporada y miel— o una salada —huevos Benedict con salsa holandesa, queso fundido y rúcula fresca sobre mollete artesanal. También habrá opciones veganas y sin gluten.

Durante la mañana estará presente Natureo 0,0%, el vino desalcoholizado de Familia Torres, que ofrecerá degustaciones y alguna sorpresa para los asistentes. Además, la experiencia incluirá detalles y merchandising de las marcas colaboradoras.

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9. Petardíssimo

  • Qué hacer
  • Dreta de l'Eixample
Petardíssimo
Petardíssimo
Petardíssima

Si sois de los que no quieren que la fiesta termine después de comer, Petardíssimo es vuestro sitio. Entre camareros alocados, una mamma que lo controla todo y una banda sonora que va de Raffaella Carrà a Ana Mena, esta fiesta es toda una invitación a dejarse llevar sin vergüenza por la dolce vita. Se celebra los días 18 de abril, 9 de mayo y 13 de junio, de 18 h a medianoche, en el club Arena Xperience, en pleno Eixample.

La gran protagonista es la Mamma, es una figura drag que os recibirá y os convertirá en parte del espectáculo. Inspirado en formatos tipo talk show, la idea es sentaros con ella para contar vuestros dramas —amorosos, laborales o existenciales— y esperar a que haga magia con su varita, que siempre los resolverá en clave de humor (¡porque no hay mal que por bien no venga!). El 18 de abril, Margarita Kalifata se convertirá en vuestra mamma más confidente, mientras que el 9 de mayo Laca Udilla será la directora de orquestra.

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10. P-Tardeo Summer Sessions

  • Música
  • Sants - Montjuïc
P-Tardeo Summer Sessions
P-Tardeo Summer Sessions
P-Tardeo

P-Tardeo Sessions, los tardeos con música de los 2000 que se llevan celebrando desde hace dos años en el Poble Espanyol, inaugura una edición estival al aire libre que viene para sacar el gloss y los looks más brilli-brilli. Se celebra el 9 de mayo, de 18 a 24 h, en el espacio Carpa - Pícnic del Poble Espanyol, y se realiza bajo el sello y la dirección de Faro Music y la productora de eventos Pleisure.

La misma esencia del P-Tardeo Fest, pero con el encanto de las noches de verano y un calor que lo derrite todo. La sesión DJ, liderada por Toni Peret, figura clave de la música dance en España, hará un repaso de los temas más icónicos para toda una generación. Y aún hay más: El Nen del Barri saldrá a hacer un directo con versiones de los grandes éxitos de los 2000. Unas horas hechas para desmelenarse, cantar a pleno pulmón los hits de cuando todo era de color rosa y sacar a pasear vuestros outfits más llamativos. Para rematar, podréis disfrutar de diferentes espacios para compartir, zonas gastronómicas y otras sorpresas que se irán desvelando a medida que se acerque el 9 de mayo. ¡Aquí podéis conseguir vuestra entrada por 15 euros!

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Exposiciones de arte

1. Sant Pere de Rodes y el Maestro de Cabestany. La creación de un mito

  • Arte
  • Sants - Montjuïc
Sant Pere de Rodes y el Maestro de Cabestany. La creación de un mito
Sant Pere de Rodes y el Maestro de Cabestany. La creación de un mito
MNAC

¿De qué va? ¿Por qué este escultor desconocido de época románica ha recibido el sobrenombre de “el Picasso del siglo XII”? En los rostros geométricos con ojos expresivos del Maestro de Cabestany, y en la desproporción y los volúmenes impactantes de sus esculturas, reside todo aquello que desde el presente hemos sabido denominar modernidad. En pleno románico, las obras del Maestro de Cabestany poseían un estilo característico que lo diferenciaba de sus coetáneos. Por ello, aunque conocemos pocos detalles de la vida de esta figura, su trabajo ha sido reconocido desde la Toscana hasta el Mediodía francés, pasando por Cataluña y Navarra.

¿Por qué hay que ir? Con esta exposición, el MNAC rinde homenaje al escultor más célebre del románico catalán partiendo de la incorporación reciente de nuevas piezas al museo; concretamente, fragmentos que formaban parte de la portada de mármol del monasterio de Sant Pere de Rodes. Por tanto, la muestra se centra en la construcción del mito de la abadía de Rodes, un espacio único, destino de peregrinaje, vinculado a un paisaje ancestral y a la antigua Roma.

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2. Chez Matisse. El legado de una nueva pintura

  • Arte
Chez Matisse. El legado de una nueva pintura
Chez Matisse. El legado de una nueva pintura
CaixaForum

¿De qué va? Los colores de la ciudad compiten ahora con los del “maestro del color”, que aterriza en una exposición en el CaixaForum. La explosión cromática de Henri Matisse se podrá ver en este museo de la ciudad hasta el 16 de agosto en el marco de la exposición Chez Matisse. El legado de una nueva pintura, organizada en colaboración con el Centro Pompidou de París con el objetivo de mostrar al público barcelonés cómo el genio francés revolucionó el arte del siglo XX.

¿Por qué hay que ir? La muestra reúne cerca de un centenar de obras para explicar por qué su visión de la pintura fue (y en muchos casos, sigue siendo) un hogar acogedor para la modernidad y una influencia para generaciones de creadores posteriores. Ahora bien, en la exposición no hay solo obras de Matisse, sino que las 45 obras del pintor fauvista dialogan con 49 piezas de otros gigantes del arte como Picasso, Braque, Derain, Raoul Dufy, Le Corbusier o Sonia Delaunay. Uno de los grandes reclamos es la presencia de La Moulade, una pieza clave pintada en Colliure que marcó el nacimiento del movimiento fauve y que sirve como eje central de esta colección inédita en la ciudad.

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3. Los Nabís: De Bonnard a Vuillard

  • Arte
  • Dreta de l'Eixample
Los Nabís: De Bonnard a Vuillard
Los Nabís: De Bonnard a Vuillard
Fundació Catalunya La Pedrera

¿De qué va? Entre finales del siglo XIX e inicios del XX, los Nabis querían restablecer la unidad del arte y allanaban el terreno para la modernidad venidera. Este movimiento, situado en la transición entre el modernismo y las primeras vanguardias, se caracterizaba por un diálogo constante entre la pintura, la arquitectura y las artes decorativas gracias al juego entre el color, la forma y el ritmo de las composiciones artísticas. Ahora, los Nabis entran en La Pedrera en la primera gran exposición monográfica en Barcelona de este movimiento.

¿Por qué hay que ir? La muestra reúne una amplia selección de obras de entre finales del siglo XIX e inicios del XX que nos permiten conocer los principios estéticos y conceptuales de este grupo artístico, que exploró el carácter decorativo de la pintura y encontró la manera de integrarla en la vida cotidiana.

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4. Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro

  • Arte
  • Dreta de l'Eixample
Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro
Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro
'Antoni Tàpies. El moviment perpetu del mur' I Museu Tàpies

¿De qué va? El Museu Tàpies acoge la muestra El moviment perpetu del mur, una exposición que explora el papel que la noción de muro desencadenó en la obra de Antoni Tàpies desde el contexto de la Segunda Guerra Mundial hasta las décadas posteriores, tanto a nivel simbólico como pictórico y físico.

¿Por qué hay que ir? Este proyecto se centra especialmente en la década de 1950, un período clave de transformación en la práctica artística de Tàpies. A través de este recorrido se plantean nuevas perspectivas sobre el desarrollo de su lenguaje pictórico y sobre la relación entre obra, espacio y espectador. La exposición toma como punto de partida cuatro exposiciones individuales que el artista realizó durante esta década —en las Galerías Layetanas de Barcelona (1950 y 1954), en la Galerie Stadler de París (1956) y en la Sala Gaspar de Barcelona (1960). Cada una de estas muestras presentaba grupos de obras distintos y también diferentes soluciones de montaje. El proyecto analiza cómo estos dispositivos expositivos —la iluminación, la disposición de las obras o el color de las paredes— pueden influir en la percepción y la interpretación de la pintura. Asimismo, explica cómo la obra de Tàpies fue interpretada por críticos, pensadores e historiadores del arte del momento, y cómo se conecta con debates presentes en el pensamiento artístico contemporáneo.

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5. El asalto de la ilusión

  • Arte
  • El Raval
El asalto de la ilusión
El asalto de la ilusión
Berndnaut Smilde, “Nimbus Kunstmuseum Hal", 2021. ©Berndnaut Smilde. Fotografia de Cassander Eeftinck Schattenkerk.

De qué va? El Centre d’Arts Santa Mònica acoge El asalto de la ilusión, que se puede visitar hasta el 27 de septiembre, una exposición coral que reúne trabajos de diversos artistas para analizar cómo el arte ha contribuido a construir aquello que entendemos como realidad. A través de una puesta en escena cambiante y llena de trampas visuales, la muestra conecta técnicas históricas de representación con problemáticas actuales como la posverdad, la manipulación mediática o la irrupción de la inteligencia artificial.

¿Por qué hay que ir? La exposición está concebida como un recorrido en constante movimiento. Espejos, velos y paredes móviles configuran un espacio que se transforma a medida que el visitante avanza, generando una sensación de inestabilidad que afecta directamente a la percepción. Pintura, fotografía, vídeo e instalación conviven en un mismo itinerario, poniendo de manifiesto cómo cada lenguaje construye una idea distinta de realidad.

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6. Mako Artigas. Tejer la materia

  • Arte
  • Dreta de l'Eixample
Mako Artigas. Tejer la materia
Mako Artigas. Tejer la materia
Palau Robert

¿De qué va? El Palau Robert presenta Mako, un proyecto expositivo impulsado por Casa Asia y la Fundación J. Llorens Artigas que rinde homenaje a la diseñadora y ceramista japonesa Mako Artigas. La exposición puede visitarse del 13 de marzo al 7 de junio y ofrece una mirada amplia a más de cincuenta años de trayectoria artística, marcada por la sensibilidad, la materia y el color.

¿Por qué hay que ir? La exposición reúne una selección representativa de su trabajo: desde los primeros tejidos estampados (1959-1970), vinculados a la fábrica familiar en Japón y a sus etapas en Cataluña y París, hasta los dibujos para firmas como Kenzo, Dior, Courrèges o Paco Rabanne. A estas piezas se suman cerámicas de gres y porcelana creadas en las últimas décadas, donde el gesto se vuelve más íntimo y la forma más esencial.

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7. Rodoreda, un bosque

  • Arte
  • El Raval
Rodoreda, un bosque
Rodoreda, un bosque
Institut d’Estudis Catalans – Fundació Mercè Rodoreda, Barcelona

¿De qué va? El CCCB acogerá, hasta el 25 de mayo, la exposición "Rodoreda, un bosque", dedicada a la radicalidad literaria y al imaginario creativo de la escritora en lengua catalana más importante del siglo XX. Comisariada por la ensayista y crítica literaria Neus Penalba, la muestra pretende alejarse de los tópicos, a menudo edulcorados, que han rodeado su figura y mostrar la faceta más contemporánea de Rodoreda, donde la escritura transita entre el realismo y la fantasía para hablarnos de la inocencia, el deseo, el suicidio, el desarraigo, el escarnio o la metafísica.

¿Por qué hay que ir? La muestra se sirve de la metáfora del bosque para concebir el espacio expositivo. Las salas se conectan orgánicamente, utilizando este símil para explicar la trayectoria de la autora a través de un recorrido por las raíces literarias y la experiencia del desarraigo del exilio, los troncos marcados por la vivencia de la guerra, las ramas que dialogan con la cultura occidental y las copas que rozan el cielo y acogen pájaros. A través de esta estructura se despliegan más de 400 piezas entre obra plástica, instalaciones, documentos y audiovisuales, incorporando originales de la Fundación Mercè Rodoreda.

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8. Anna Moreno. La tercera torsión en el MACBA

  • Arte
  • El Raval
Anna Moreno. La tercera torsión en el MACBA
Anna Moreno. La tercera torsión en el MACBA
Fotograma de 'The Terminal Beach' (2024-2025), cortesia d'Anna Moreno i Bernardo Zanotta I MACBA

¿De qué va? El proyecto de la artista Anna Moreno que revisita algunos de los proyectos utópicos de los años setenta impulsados por el arquitecto Ricardo Bofill. A través del cine, la instalación y la investigación artística, la exposición plantea una reflexión sobre las tensiones entre las aspiraciones utópicas de la arquitectura moderna y las realidades sociales y políticas que a menudo impidieron su materialización.

¿Por qué hay que ir? El proyecto toma como eje central el film The Terminal Beach, que documenta el estado actual de un asentamiento nómada construido en 1979 en el desierto argelino por el estudio de Ricardo Bofill. Este proyecto, concebido dentro del periodo más experimental del arquitecto, quedó inconcluso y ejemplifica las contradicciones entre el sueño utópico y la realidad política y social de la época.

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9. Tenemos diecisiete años. Un retrato colectivo en el CCCB

  • Arte
  • El Raval
Tenemos diecisiete años. Un retrato colectivo en el CCCB
Tenemos diecisiete años. Un retrato colectivo en el CCCB
Hajar Ahannouk, Ikhlas Daoudi, Achraf El Idrissi, Ivet Lázaro, Miriam Reyes, retrat al barri de Roc Blanc, Terrassa, febrer de 2025 © A Bao A Qu - Institut Les Aimerigues

¿De qué va? Del 6 de marzo al 17 de mayo, el CCCB acoge la exposición Tenemos diecisiete años. Un retrato colectivo en el CCCB, un espacio que reúne las obras de más de trescientos adolescentes que explican qué significa este número para ellos a través de la fotografía, el cine y la palabra.

¿Por qué hay que ir? En la exposición se pueden ver fotografías, filmaciones y textos en primera persona: miradas genuinas que se alejan de los prejuicios de los adultos y de los códigos habituales de representación de la adolescencia en la actualidad. Los autores son estudiantes de institutos de Cataluña, Lituania y Rumanía que han participado en talleres de creación fotográfica y artística para explorar otras maneras de retratarse y mostrarse.

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10. Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad

  • Arte
  • El Raval
Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad
Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad
'Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad en el MACBA'

¿De qué va? Hasta el 28 de septiembre, el MACBA acoge Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad, la primera exposición en España de los artistas Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme. La muestra reúne obras que recorren casi dos décadas de su trayectoria y reflexionan sobre la memoria, el exilio y las formas de resistencia frente a la opresión y el expolio de Palestina.

¿Por qué hay que ir? A través de voces, canciones, sonidos e imágenes, los artistas conectan experiencias personales con historias colectivas de lucha y, en una aparente paradoja, ponen el acento en la importancia de la alegría, del amor y de la imaginación colectiva como formas poderosas de resistencia, incluso —y sobre todo— en condiciones extremas.

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Películas que se estrenan en mayo

1. Lapönia

Lapönia
Lapönia
Foto: The Media Pro Studio

¿De qué va? Dos hermanas y sus maridos e hijos se reúnen para celebrar la Navidad en Finlandia, donde vive una de ellas. El encuentro tomará enseguida una inesperada dirección cuando el hijo de una le explica a la hija de la otra quién se esconde realmente detrás de la barba de Papá Noel. Lo que debían ser unos plácidos días en familia se convierten en una guerra abierta por su opuesta forma de entender la educación de los hijos y la magia de la Navidad.

¿Por qué tienes que verla? Para comprobar si la versión cinematográfica mantiene las claves que convirtieron la obra teatral homónima de Cristina Clemente y Marta Buchaca en todo un éxito. Partiendo de una idea original del dramaturgo Jordi Casanovas, Lapönia utiliza la comedia basada en diálogos y réplicas rapidísimas e ingeniosas para reflexionar sobre conceptos como la ilusión, el futuro y la mentira ("os habéis criado en un país que tiene la mentira como base social", soltará el marido finlandés de una de las protagonistas).

Con una estructura que coloca a cuatro personajes en un mismo espacio, la nueva película de David Serrano (Días de fútbol, Voy a pasármelo bien) bebe de referentes confesados como aquel Un dios salvaje de Roman Polanski. Eso sí, un pelín menos violento. Un perfecto y divertido vehículo de lucimiento para intérpretes como Ángela Cervantes, Natalia Verbeke y Julián López.

¿Cuándo se estrena? El 1 de abril.

Dir.: David Serrano (España, 2026). 89 min.

2. La grazia

La grazia
La grazia
Foto: MUBI

¿De qué va? En un determinado momento, la hija del protagonista le espeta que ha superado seis crisis de gobierno sin hacer nada. Mariano de Santis, presidente de la República Italiana, sabe que es el momento de posicionarse. Y tendrá que hacerlo tomando tres decisiones que se adivinan trascendentales. Dos tienen que ver con la petición de indulto de dos condenados por asesinato ante circunstancias bastante singulares. Y la tercera es la de firmar o no una ley de la eutanasia, teniendo en cuenta que él es demócrata-cristiano.

¿Por qué tienes que verla? Porque cualquier película firmada por Paolo Sorrentino merece atención inmediata. Y, más aún, si supone el reencuentro con su actor favorito, Toni Servillo, que ganó por este papel la Copa Volpi en el Festival de Venecia.

El icónico Jep Gambardella de La gran belleza (2013) es aquí un respetado político de esos que hoy en día parecen extinguirse como los dinosaurios: inteligente y humanista, dialogante y reflexivo. La dupla actor-director (un Sorrentino menos felliniano que nunca) funciona como un reloj en una película que es un contundente alegato en contra de la equidistancia y en favor de la política en mayúsculas.

¿Cuándo se estrena? El 1 de abril.

Dir.: Paolo Sorrentino (Italia, 2025). 133 min.

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3. Noche de bodas 2

Noche de bodas 2
Noche de bodas 2
Foto: Pief Weyman

¿De qué va? Minutos después de sobrevivir a la sanguinaria versión del escondite que remataba su boda, Grace (Samara Weaving) respiraba tranquila fumándose un cigarrillo. Pero enseguida se dará cuenta de que la pesadilla no ha terminado y que, detrás de sus suegros y cuñados (y las costumbres vinculadas con una muy singular manera de entender los juegos), hay otras familias que, desde las élites financieras, controlan el mundo. Ahora, Grace y su hermana (Kathryn Newton) tendrán que seguir enfrentándose a una todavía más retorcida amenaza mortal.

¿Por qué tienes que verla? Por la ingeniosísima y desacomplejada mezcla de terror y comedia con mucha mala leche que convirtió la original en un pequeño fenómeno entre los fans del género. Ahora, sus responsables amplían el universo satánico de la primera película y presentan una secuela más grotesca y operística, que multiplica los elementos de sátira social que señalaban a las élites económicas como el Mal en mayúsculas.

La dupla de directores y guionistas formada por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, que ya revitalizaron Scream a partir de la quinta entrega de la saga, vuelve a contar con una estelar Samara Weaving. Y en el reparto destacan un Elijah Wood (eterno Frodo de El Señor de los Anillos) que arranca carcajadas con su personaje de abogado que nunca levanta la voz, y un tal David Cronenberg, el director de Crash que aquí se divierte en una breve y muy graciosa aparición como actor.

¿Cuándo se estrena? El 1 de abril.

Dir.: Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett (EE.UU., 2026). 108 min.

4. La buena hija

La buena hija
La buena hija
Avalon

¿De qué va? La sombra de la violencia en la separación de sus padres despierta la rabia de una adolescente confundida que se siente entre dos aguas. La esperada reunión en un punto de encuentro, de esos destinados a garantizar el derecho de los menores en situaciones de alta conflictividad familiar, provocará que la relación entre Carmela y su padre evolucione desde la admiración y el amor absoluto hasta una inevitable toma de conciencia ante la cual es inútil rebelarse.

¿Por qué tienes que verla? Tras la estupenda carta de presentación que supuso Ama (2019), la cineasta catalana Júlia de Paz Solvas presenta ahora una mirada tan delicada como punzante a la violencia machista desde la perspectiva de una adolescente. Desarrollando una premisa presentada en el galardonado cortometraje Harta, la directora y su cómplice y coguionista Núria Dunjó siguen a una protagonista omnipresente que, poco a poco, empieza a entender que la violencia tiene muchas más capas de las evidentes. Y que, tal vez, su perspectiva sobre la expulsión del padre del núcleo familiar está equivocada.

Uno de los grandes reclamos de este viaje del amor al desamor (y viceversa) es el descubrimiento de una promesa que ya es realidad: Kiara Arancibia (qué ojos, qué miradas, qué silencios) debuta interpretando a Carmela, el alma de una película llena de momentos de intimidad que cuesta olvidar. Sobre todo, aquellos que comparte con Julián Villagrán, el padre que se resiste, como sea, a perder a su familia.

¿Cuándo se estrena? El 10 de abril.

Dir.: Júlia de Paz Solvas (España, 2025). 101 min.

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5. Buena suerte, pásalo bien, no mueras

Buena suerte, pásalo bien, no mueras
Buena suerte, pásalo bien, no mueras
Foto: Vértice

¿De qué va? Un hombre que se presenta como llegado del futuro entra en una cafetería amenazando con hacer explotar las bombas que lleva pegadas al cuerpo si no consigue formar un equipo para salvar al mundo de un apocalipsis causado por una poderosa inteligencia artificial. El intruso explica que este es su intento número 117, y que volverá las veces que haga falta. Una chica alérgica a los teléfonos móviles y a las redes wi-fi, una mujer que ha perdido a su hijo, un chófer y una pareja de profesores de instituto se apuntan, sin ganas, a una misión con mal pronóstico.

¿Por qué tienes que verla? Un poco de Terminator y otro poco de Atrapado en el tiempo. Pero no solo eso. Y, en el fondo, nada que ver. Porque esta comedia distópica llena de buenas ideas, ambiciosa y excesiva, irregular pero tremendamente satisfactoria, tiene un punto de partida que puede recordar ligeramente al de los dos clásicos citados, pero un desarrollo alejado, siempre sorprendente y completamente enloquecido.

Así pues, cine para dejarse llevar y participar del juego propuesto por el cineasta Gore Verbinski (director de The Mexican y de tres entregas de Piratas del Caribe) y por el guionista Matthew Robinson. Un divertimento extravagante que dispara contra la realidad digital de adicciones al móvil y a las redes sociales, y a los peligros de una IA sin los protocolos necesarios.

¿Cuándo se estrena? El 10 de abril.

Dir.: Gore Verbinski (EE.UU., 2025). 134 min.

6. Incontrolable

Incontrolable
Incontrolable
Foto: Selecta Visión

¿De qué va? John es diagnosticado con el Síndrome de Tourette en su adolescencia, después de ser señalado por sus compañeros de instituto como un alumno loco. A partir de ahí, el chico crece convencido de la necesidad de hacer campaña para visibilizar y desestigmatizar un trastorno neuropsiquiátrico crónico caracterizado por tics motores y vocales, muchas veces palabras y expresiones obscenas, que se manifiestan de forma involuntaria y repetitiva.

¿Por qué tienes que verla? Por su descomplejada condición de feel-good movie que, con un altísimo porcentaje de éxito, hará salir a los espectadores de las salas con una enorme sonrisa de satisfacción. Su director, Kirk Jones, ya lo hizo con la magnífica Despertando a Ned (1998), y vuelve a apostar por la suma de risas y lagrimones como combinación invencible para contar la historia real del activista escocés John Davidson, que se dio a conocer en el año 1989 cuando, con solo 16 años, protagonizó el documental de la BBC John's not mad. Además, la película supone un espaldarazo para el actor Robert Aramayo (visto en Juego de Tronos), flamante ganador del premio Bafta a mejor actor por su trabajo.

¿Cuándo se estrena? El 10 de abril.

Dir.: Kirk Jones (Reino Unido, 2025). 120 min.

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7. Mi querida señorita

Mi querida señorita
Mi querida señorita
Foto: Michael Oats/Netflix

¿De qué va? Hija única de una familia conservadora y católica de una ciudad de provincias, Adela (Elisabeth Martínez) vive marcada por una tremenda represión y por el absoluto desconocimiento de su intersexualidad, que desde la ignorancia condiciona su vida. Conocer a un singular cura homosexual (Paco León) y a una mujer luminosa y fascinante (Anna Castillo) provocará una reacción en cadena que despertará la necesidad de autoconocimiento de la protagonista.

¿Por qué tienes que verla? En su presentación al Festival de Málaga, el director Fernando González Molina (Tres metros sobre el cielo, El guardián invisible) explicaba que, con esta relectura, que no remake, del clásico de Jaime de Armiñán que descubrió una insólita cara de José Luis López Vázquez, han querido hacer “un homenaje a una obra maestra. Nos permitía poner el foco sobre zonas de sombra de una película hija de su tiempo. Cosas que intuías pero que no te explicaban, como la condición intersexual de la protagonista, Adela. Explicando al espectador qué es esta intersexualidad porque, pese a lo que pueda parecer, casi nadie lo tiene muy claro, y es importante darle visibilidad”.

Con la apuesta como protagonista por Elisabeth Martínez, actriz novel y también intersexual, Mi querida señorita quiere reflexionar sobre la identidad y la diferencia, y, por encima de todo, sobre amarse a uno mismo. Producida por los Javis, Netflix la estrenará en los cines un par de semanas antes de ofrecerla en su plataforma.

¿Cuándo se estrena? El 17 de abril.

Dir.: Fernando González Molina (España, 2026). 112 min.

8. Zona 3

Zona 3
Zona 3
Foto: Studiocanal

¿De qué va? París, 2045. Dividida en tres zonas según la clase social de los habitantes, la capital francesa está controlada por una inteligencia artificial llamada Alma, capaz de decidir la culpabilidad ante un delito incluso antes de que se cometa. Dos policías provenientes de diferentes zonas serán los encargados de unir fuerzas para investigar el asesinato del creador de Alma.

¿Por qué tienes que verla? Por el pulso narrativo que el cineasta Cédric Jimenez ya ha demostrado en thrillers anteriores como Novembre (2022) o Conexión Marsella (2014), y que aquí se mezcla con los elementos propios de una distopía que convierte al estado en una especie de Gran Hermano, y que recuerda a películas ya clásicas como Minority report y Blade runner. Además, Zona 3 cuenta con un reparto magnífico de grandes figuras del cine francés: Gilles Lellouche y Adèle Exarchopoulos son la pareja protagonista, acompañada de Romain Duris, Valeria Bruni Tedeschi y Louis Garrel. Con trepidantes escenas de acción y un magnífico uso de París como escenario, Zona 3 engancha y no te deja ni un momento de respiro.

¿Cuándo se estrena? El 24 de abril.

Dir.: Cédric Jimenez (Francia, 2025). 100 min.

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9. Casi todo bien

Casi todo bien
Casi todo bien
Foto: Selecta Visión

¿De qué va? El protagonista de esta comedia con un punto amargo ha terminado una novela pero ninguna editorial la encuentra lo bastante buena como para publicarla. Mientras intenta ganarse la vida trabajando en una librería e impartiendo un curso de escritura online, nuestro hombre sale una noche de fiesta y conoce a una chica que podría ser la musa que buscaba y que le inspire para superar sus inseguridades y el bloqueo que sufre.

¿Por qué tienes que verla? Por la frescura que desprende y la voluntad de retrato de una generación marcada por la precariedad laboral, la frustración y las bofetadas de realidad ante unas expectativas que difícilmente se convertirán en realidad. Superar un bloqueo creativo no deja de ser una metáfora de los muros que aparecen en el salto a la vida adulta. Sin demasiadas pretensiones, Casi todo bien avanza por las calles de Madrid entre bares y librerías, y se beneficia de la química entre Marcel Borràs y Silma López, y de las breves apariciones de Julián Villagrán, Adelfa Calvo y Secun de la Rosa.

¿Cuándo se estrena? El 22 de abril.

Dir.: Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet (España, 2026). 88 min

10. Ressurection

Ressurection
Ressurection
Foto: Madfer Films / Filmin

¿De qué va? En un mundo que ha perdido su capacidad de soñar, una mujer descubre una misteriosa criatura monstruosa que todavía es capaz de experimentar los sueños, y consigue adentrarse en ellos tratando de entender los secretos de esta bestia. Una premisa casi críptica para una película que nunca deja de sorprender en su firme apuesta por la poesía y los sentidos: cada uno de los capítulos que estructuran la (no) trama sirven para dar cuerpo a la idea del cineasta Bi Gan: vista, olfato, gusto, oído y tacto, y también la mente, se convierten en un marco que nos lleva de la mano en un singular viaje en el tiempo a través del cine.

¿Por qué tienes que verla? Pocas películas han despertado una unanimidad crítica tan entusiasta tras presentarse en el Festival de Cannes. No se llevó la Palma de Oro, pero sí un Premio Especial del Jurado: “Es como un OVNI, un invento extraordinario”, justificaba Juliette Binoche, presidenta de un jurado que ponía en valor la poética experiencia sensorial que supone esta monumental y abrumadora carta de amor al cine que va más allá, abriendo caminos narrativos ricos e inesperados.

El particular y distintivo lenguaje visual que propone el director chino Bi Gan (que ya había dejado boquiabiertos a los asistentes de Cannes cuando presentó Largo viaje hacia la noche y su hipnótico plano-secuencia en 3D de casi una hora) se convierte en una fiesta llena de referencias y homenajes: el cine mudo y el expresionismo alemán, Méliès y Nosferatu, el cine negro, el melodrama, los vampiros, los espejos de La dama de Shanghái, los motoristas de Easy rider...

¿Cuándo se estrena? El 30 de abril.

Dir.: Bi Gan (China, 2025). 160 min.

Obras de teatro y danza

1. Escenes d'una separació

  • El Gòtic
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Escenes d'una separació
Escenes d'una separació
Foto: Itsaso Arizkuren

No hay duda de que Patrícia Bargalló se encuentra en un momento profesional espléndido. En Anatomia d'un suïcidi (TNC) hacía un papel muy complicado en una obra de un dramatismo excelso y salió con nota. En Dirty Crusty (Atrium) volvía defendiendo a una mujer compleja, con un trabajo físico importante. Y ahora, en Escenes d'una separació, se mete en la piel de una mujer bergmaniana con todo lo que eso significa, sobre todo a nivel psicológico. A su lado tiene a una Mar Pawlowsky que también juega en la misma liga.

Escenes d'una separació es una versión contemporánea del clásico de Ingmar Bergman, condensada, con una relación lésbica en lugar de una pareja heterosexual, sin hijos de por medio. La película es un espejo. Y Joana (Bargalló) y Alba (Pawlowsky) vienen a ser la transposición de Johan y Marianne del film, él un psicoanalista de prestigio y ella una abogada. En El Maldà, una es cineasta y la otra es profesora. Una es expansiva, viaja; la otra es tímida, es más bien casera. Entre las dos, un tercer intérprete, Eric Balbàs, sirve de apoyo a las dos actrices, bien como psicólogo, bien como amigo.

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2. Els estunmen

  • El Poble-sec
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Els estunmen
Els estunmen
Foto: Marta Mas Gironès / Teatre Lliure

Lo que pasa estos días en el Lliure es una excepción que debería convertirse en norma, como sucede en muchos rincones de Europa y como sucedía en el mismo Lliure en épocas pretéritas: el estreno de una ópera contemporánea. Con música de Fernando Velázquez, la orquesta del Gran Teatre del Liceu y libreto y dirección de Nao Albet y Marcel Borràs, Els estunmen demuestra que la ópera no es, en absoluto, un género museístico, muerto, que ya no puede aportar nada a la contemporaneidad.

Es como si Albet y Borràs hubieran cogido la última escena de Atraco, paliza y muerte en Agbanäspach (TNC, 2013) y nos hubieran traído hasta aquí, a un viaje hacia las cloacas de la masculinidad a la que le cantan las exequias. Todo empieza con un chico provocando una masacre. Acto seguido, sus padres, Evangelina y Klaus, asisten al lugar de los hechos y se presentan como víctimas. ¿Por qué su hijo ha llevado a cabo un hecho tan atroz? Entonces, la madre (Núria Lloansi) inicia una investigación: quiere saber las razones que llevaron al chico a cometer la barbarie.

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3. Permagel

  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Permagel
Permagel
Foto: Sílvia Poch / Espai Texas

No era fácil llevar Permagel a escena con una forma que fuese teatral. Victoria Szpunberg y Albert Pijuan podrían haber tirado por el camino más corto y hacer como la autora, Eva Baltasar, y empezar por el preludio del final y seguir la prosa hasta el capítulo de cierre. Pero afortunadamente se han complicado la vida y han deshecho la novela para rehacerla, para darle la vuelta, con añadidos de presentación de los personajes y una línea temporal clara. Para, en definitiva, transformar un artefacto literario en un artefacto teatral.

Maria Rodríguez Soto asume el reto de encarnar a esta mujer a punto de cumplir los 40, lesbiana, solitaria, con instintos suicidas, tía, hermana e hija. Tampoco es nada sencillo meterse en esta piel, dentro de este mundo, y salir victoriosa. ¿Cómo se interpreta a alguien que quiere matarse, que no soporta a la familia, que no encaja, pero que adora a la sobrina? ¿Cómo se mantiene la mirada, la respiración, cuando te pintas una raya en el brazo por donde querrías que pasara la cuchilla de afeitar? ¿Cuando escarneces a madre y hermana?

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4. Perfectes desconeguts

  • El Raval
  • 3 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Perfectes desconeguts
Perfectes desconeguts
Foto: Poliorama

Las cenas, en el teatro, las carga el diablo. Colocar en escena a unas cuantas parejas alrededor de una mesa es sinónimo de comedia, de confesiones y de juerga asegurada. Y, en este sentido, Perfectes desconeguts no es muy diferente a algunos de los clásicos, teatrales o cinematográficos, de los últimos tiempos, como El sopar dels idiotes, The party o Els veïns de dalt. El tema siempre es qué provoca que la comida descarrile. Y aquí Paolo Genovese decidió hacer que sus comensales, amigos desde hace dos décadas, aceptaran la apuesta de abandonar los móviles en la mesa y compartir todo lo que les llegara mientras cenaban.

Estamos en casa de Mònica (Marta Bayarri) y Ferran (Eduard Farelo) la noche de un gran eclipse de luna. Los primeros en llegar son Toni (Albert Prat) y Carlota (Vanessa Segura), seguidos de Edu (Cristian Valencia) y Alba (Júlia Molins). Pep (Biel Duran), el divorciado del grupo, viene solo. Todos son profesionales liberales, excepto Edu, que conduce un taxi, y todos representan un cierto estereotipo: la madre agobiada, el padre despreocupado, la taciturna, el buenazo, la divertida... Todos, también, tienen algún secreto. Y el juego del teléfono, propuesto por Alba, les pone nerviosos: algunos aceptan enseguida, confiados, otros se resisten, sospechosos.

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5. Ànima

  • Musical
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Ànima
Ànima
Foto: David Ruano / TNC

'Ànima' podía haberse desarrollado como todos los musicales de época, con príncipes azules, bellas durmientes, un sesgo de género maloliente y todo el azúcar que quisierais. Y, de hecho, el musical que ha estrenado el TNC, ambientado en los años 30 del siglo pasado, en EEUU, parece que tiene que ir por ahí. Porque tenemos a nuestra protagonista, Greta (Paula Malia), que se va de su pueblo para probar suerte en Hollywood, y dejar atrás la pobreza y una vida planificada. ¿La salvará un hombre caritativo? No, una historia creada en el 2024 no puede ser como 'Cantando bajo la lluvia'.

Y eso que tenemos todo el universo Disney por delante, el del nacimiento del imperio, el de la creación de 'Blancanieves', el primer largometraje animado y en color de la historia. El sueño de Greta es trabajar para el gran Walter (Oriol Burés). No lo conseguirá a la primera, como ya podíamos esperar. El argumento, sin embargo, irá adquiriendo toques de comedia de enredos, más allá de la historia de formación y superación de una mujer que lo tiene todo en contra. E incluso reiremos. En esta complejidad se encuentra el punto a favor de 'Ànima'. Y una dirección escénica de Gara Roda que sabe sacarle jugo a un giratorio capaz de transformar la escena en pocos instantes.

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Todo el teatro

Conciertos

1. Sant Jordi Musical en la Damm

  • Música
Sant Jordi Musical en la Damm
Sant Jordi Musical en la Damm
La Pegatina (foto: Pedro Walter).

Como ya es tradición, el 23 de abril la Antiga Fàbrica Estrella Damm vuelve a acoger el Sant Jordi Musical. Una jornada de más de nueve horas de conciertos –de 11.30 a 21 h– con cabezas de cartel como La Pegatina, Buhos, 31 FAM, Macaco, Els Amics de les Arts, Maria Jaume, Triquell, Lildami y muchos más, hasta llegar a la veintena de actuaciones. Como siempre, la entrada será gratuita hasta completar el aforo. 

También habrá nuevas voces del panorama musical catalán como Ven’nus, Ceaxe, Griso, Juls, Júlia Blum, Leyre Estruch, Eva Fort y Naina, además de proyectos de trayectoria más consolidada como Pastora –que han vuelto a los escenarios para celebrar su 25º aniversario–, Xarim Aresté, Magalí Sare, Gessamí Boada, Paula Valls y El Pony Pisador.

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2. Òrbita Paral·lel

  • Música
  • El Poble-sec
Òrbita Paral·lel
Òrbita Paral·lel
Paral·lel 62

Para quienes buscan música más allá de los grandes festivales, llega Òrbita Paral·lel, una nueva muestra que quiere poner el foco en el talento local. Impulsada por la Casa de la Música de Barcelona y Paral·lel 62, la primera edición se celebra los días 24 y 25 de abril, también con la idea de reactivar la cultura en el Paral·lel.

Durante dos días, diferentes salas de la zona como Meteoro, Rouge, La Cinc de Apolo y Freedonia se conectan en un circuito, que funciona como un recorrido donde cada persona se construye su propia experiencia para descubrir artistas y música de estilos diferentes que van desde la electrónica al jazz.

Pero no todo se queda dentro de las salas, porque Òrbita también sale a la calle con actividades paralelas y conciertos que amplían la experiencia en espacios como el Parc de les Tres Xemeneies. Además de charlas y encuentros con profesionales del sector y artistas emergentes, gracias al apoyo de la Xarxa de Cases de la Música.

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3. Fiestas de Primavera de l'Hospitalet

  • Música
Fiestas de Primavera de l'Hospitalet
Fiestas de Primavera de l'Hospitalet
Foto: Maria Caparrós / Festes de l'Hospitalet

Ginebras, Sanguijuelas del Guadiana, Natalia Lacunza y Los Rebeldes son algunos de los grupos y artistas que actuarán gratis en las Fiestas de Primavera de l'Hospitalet de Llobregat. Con Sant Jordi el 23 como pistoletazo de salida y hasta el 26 de abril, la segunda ciudad de Cataluña disfrutará de conciertos, artes escénicas, actos de cultura popular y actividades familiares.    

Las fiestas arrancan en la Rambla Just Oliveras, que se llenará de libros y rosas. Será donde el cineasta Marcel BarrenaEl 47, Mediterráneo–, que creció en l'Hospitalet, leerá, a las 20 h, el pregón de este año. A partir de este momento habrá actividades en varios lugares, como los jardines de Can Sumarro, que acogen el ciclo de música negra Primavera in Black; el parque de la Remunta, donde actuarán Ginebras, Sanguijuelas del Guadiana, Natalia Lacunza, Vera Fauna, Duendes del Parke y Los Rebeldes, que cierran la programación; y la plaza de la Baldosa de Bellvitge, con las Nits de Tributs, dedicadas a El Último de la Fila, Tina Turner, Queen y ABBA.

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4. The Long Ryders

  • Música
  • Sants - Montjuïc
The Long Ryders
The Long Ryders
Foto: The Long Ryders

Hay conciertos en salas pequeñas que ya sabes que van a ser enormes. El próximo miércoles 29 de abril, The Long Ryders actuarán en la sala Upload (Barcelona) para presentar su sexto disco, 'High Noon Hymns' (2026). Se trata de un trabajo notable producido por Ed Stasium (Living Colour) que suena de maravilla; está lleno de buenas melodías, arpegios tiernos y ese punto de mala leche y melancolía que se espera de una leyenda del rock estadounidense heredera de Gram Parsons y Fogerty.

La banda de Los Ángeles, liderada por el cantante y guitarrista Sid Griffin, ha publicado solo seis discos en una trayectoria de más de cuarenta años. Su estatus de grupo de culto es más que merecido: su influencia en sucesores más exitosos como The Jayhawks, Ryan Adams o Wilco es innegable.

Acercaos a la sala Upload y descubriréis, a un palmo de vuestra cara, un repertorio vivo y latente. Son canciones excelentes que hicieron estallar lo que se conoció como Nuevo Rock Americano, esa mezcla de rock, country, punk y garaje de la que surgieron bandas como R.E.M., Los Lobos y los propios The Long Ryders

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5. Mas i Mas 2026

  • Música
Mas i Mas 2026
Mas i Mas 2026
Foto: Festival MasiMas

El festival Mas i Mas nació en Barcelona hace más de veinte años para llenar el mes de agosto de música en directo, un mes en el que tradicionalmente la ciudad se vaciaba de actividad cultural. Durante todo este tiempo, ha ido creciendo y ahora encara la edición más ambiciosa –la 23ª–, con una cuarentena de conciertos durante seis meses –del 1 de abril al 6 de septiembre– en varias salas de Barcelona, las 1 y 3 del Jamboree –que és la sede del festival–, el Palau de la Música, la sala 2 de Razzmatazz, La Paloma y Paral·lel 62. 

Inaugurarà el festival la vibrafonista californiana Sasha Berliner, el miércoles 1 de abril en el Jamboree, pero hay muchos otros nombres internacionales en el programa. Y el jazz es la columna vertebral del programa, por supuesto, pero hay más. Por ejemplo, el nigeriano Seun Kuti, representante del afrobeat, género del que su célebre padre Fela Kuti fue pionero, con su grupo Egypt80; esto será el 7 de mayo en Razzmatazz 2.

También estarán Ghost-Note, la banda de funk, jazz y hip-hop liderada por el batería y el percusionista de Snarky Puppy, Robert Sput Searight y Nate Werth, que llegan con un elenco de músicos que han trabajado con artistas como Prince, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Herbie Hancock y Erykah Badu, el 6 de julio en el Jamboree; y la cantante de soul y R&B brasileño-noruega Charlotte Dos Santos, el 16 de mayo también en el sótano de la plaza Reial. 

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6. Barnasants 2026

Barnasants 2026
Barnasants 2026
Foto: Bankrobber

La 31.ª edición del Cicle de Cançó Barnasants reúne 59 conciertos en diversas salas de Cataluña, Baleares, l'Alguer y y Valencia con nombres como Carmen Consoli, Marc Parrot, Feliu Ventura y Fetus. Habrá seis producciones propias y más de 25 estrenos discográficos. El homenaje a Lluís Llach Llach – Gener 76. 50 anys abrirá el cartel con dos conciertos en el Palau de la Música, el 27 y 28 de enero, y la clausura correrá a cargo de la cantautora Montse Castellà, que celebra 30 años de carrera, el 10 de mayo en Amposta.

También se ha programado, el 24 de abril en el Casino l'Aliança del Poblenou, un homenaje a Robe Iniesta, líder y cantante de Extremoduro, que falleció recientemente y donde participarán diversos artistas. Más información y entradas en la web del festival.

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7. Guitar BCN 2026

  • Música
Guitar BCN 2026
Guitar BCN 2026
Foto: Delaschuches

El Guitar BCN 2026 incluye tres noches en el Palau Sant Jordi, el recinto cubierto más grande de la ciudad. Los encargados de llenarlo serán Amaral, cerrando su gira Dolce Vita Tour en diciembre; el fenómeno hip-hop Hijos de la Ruina (Natos, Waor y Recycled J), que llevarán sus beats masivos en mayo; y la cantautora canaria Valeria Castro, que ha pasado del Auditori Fòrum al Sant Jordi en tiempo récord.

El festival empieza con Bebe en Razzmatazz (8 de enero), Duncan Dhu en el Palau de la Música (15 de enero) y Alcalá Norte, la banda del momento de la escena post-punk madrileña, en el Sant Jordi Club (24 de enero). El hermano pequeño del Sant Jordi también acogerá al dúo Marlena y a los granadinos La Plazuela, que presentarán su esperado segundo disco con su fusión de flamenco y electrónica. También en el Sant Jordi Club, Iván Ferreiro hará un repaso a su trayectoria, desde la época de Los Piratas hasta la actualidad.

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Conciertos de música clásica y ópera

Turandot

  • Música
  • clásica y ópera
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Turandot
Turandot
Franz Schubert Filharmonia
Coincidiendo con el centenario de su estreno, el Palau de la Música Catalana acoge una versión semiescenificada de la última ópera que compuso Giacomo Puccini. Tomàs Grau será el director musical, mientras que Jordi Gastó se ocupará de la parte escénica. En los papeles principales, destaca la presencia de los cantantes Lianna Haroutounian, Xavier Moreno, Carolina López Moreno y David Cervera. Junto a ellos, la orquesta Franz Schubert Filharmonia, el Orfeó Català y el Coro Infantil del Orfeó Català. 

Turangalila

  • Música
  • clásica y ópera
  • Eixample
  • Crítica de Time Out
Turangalila
Turangalila
May Rodríguez / citació: May Zircus
Es una de las obras culminantes de su autor, el francés Olivier Messiaen, y también una de las sinfonías más impresionantes del siglo XX. Escrita entre 1946 y 1948, esta composición monumental se basa en el mito de Tristán e Isolda. Se estructura en diez movimientos y su duración se acerca a los 90 minutos. La OBC la ha programado dos días en el Auditori, en unos conciertos que dirigirá el futuro director musical del Liceu, Jonathan Nott. Junto a ellos, destacan también dos solistas: el pianista Pierre-Laurent Aimard, y Thomas Bloch, intérprete de Ondas Martenot. 
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Orquestra Barroca Catalana

  • Música
  • clásica y ópera
  • Ciutat Vella
Orquestra Barroca Catalana
Orquestra Barroca Catalana
© Orquestra Barroca Catalana
La música barroca italiana y alemana protagoniza esta propuesta de la Barroca Catalana en la Iglésia de San Felipe Neri, lugar habitual de los conciertos de esta formación. En esta ocasión serán una serie de conciertos de autores como Stradella, A. Scarlatti, Vivaldi, Leo, Geminiani i Telemann, dirigidos desde el violín por Manfredo Kraemer. Los solistas serán en esta ocasión Tiam Goudarzi (flauta), Guadalupe del Moral (violín) y Emmanuel Balsa (viola da gamba y violonchelo).

Las cuatro estaciones

  • Música
  • clásica y ópera
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Las cuatro estaciones
Las cuatro estaciones
Lukas Beck
Los cuatro conciertos para violín que Antonio Vivaldi compuso inspirándose en las estaciones del año, continúan siendo un gran reclamo y su vez una puerta de entrada en el siempre fascinante universo de la música clàsica. Ahora tenemos la suerte de disfrutar de esta música maravillosa en directo, y además en la interpretación de una de las mejores violinistas de nuestro tiempo como es Janine Jansen. La acompañan los músicos de la Camerata Salzburg, dirigida por Gregory Ahss. El programa lo completan otras obras de autores como Dubugnon, Geminiani y Nino Rota.
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Wether

  • Música
  • clásica y ópera
  • El Raval
  • Crítica de Time Out
Wether
Wether
© Gran Teatre del Liceu
El Liceu acogen un total de 10 representaciones de la ópera 'Werther' de Jules Massenet, basada en la novela de Goethe. La dirección de escena es de Christof Loy, mientras que Henrik Nánási dirige la música. Entre los protagonistas, destacan las voces de Xabier Anduaga, Matthew Polenzani, Kristina Stanek y Elmina Hasan, que encarnan los principales papeles. Junto a ellos, la Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu y el Cor Vivaldi-Petits Cantors de Catalunya. La primera función está dedicada exclusivamente a los menores de 35 años.

Carilló + flabiol i tamborí

  • Música
  • clásica y ópera
  • Ciutat Vella
Carilló + flabiol i tamborí
Carilló + flabiol i tamborí
© Generalitat de Catalunya
Como cada primer domingo de mes, el carrillón del Palau de la Generalitat suena en concierto, gracias a los programas siempre sugerentes que propone Anna Maria Reverté, la carrillonista titular del Palau. En esta ocasión, las 49 campanas del carrillón compartirán protagonismo con dos instrumentos populares catalanes como son el "flabiol" y el "tamborí". Se podrán escuchar piezas de autores clásicos como Bach, Telemann o Bonet; sardanas de diversos autores; además de un homenaje a la soprano Conxita Badia, en el 50 aniversario de su muerte. La entrada es libre pero es necesario reservar las invitaciones a través de la página web presidencia.gencat.cat/carillo o bien llamando al teléfono 012.
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Orquestra Simfònica del Vallès + Larsen-Maguire

  • Música
  • clásica y ópera
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Orquestra Simfònica del Vallès + Larsen-Maguire
Orquestra Simfònica del Vallès + Larsen-Maguire
© Lorenzo Duaso
La orquesta vallesana continúa con su temporada de conciertos en el Palau de la Música Catalana. Unos Simfònics al Palau que en esta ocasión dirigirá Catherine Larsen-Maguire. El programa, de gran atractivo, incluye obras de Auerbach, Rakhmáninov ('Rapsodia sobre un tema de Paganini', con Artem Kuznetsov como solista de piano), Stravinsky ('Pulcinella') y Chaikovsky ('Capricho italiano').

Jordi Savall

  • Música
  • clásica y ópera
  • Eixample
  • Crítica de Time Out
Jordi Savall
Jordi Savall
Philippe Matsas
La música de Antonio Vivaldi protagoniza esta nueva propuesta de Jordi Savall en el Auditori. Con el título de El barroco veneciano en el Ospedalle della Pietà, se podrán escuchar conciertos del compositor italiano, además de obras sacras como el Magnificat y el Gloria. Savall dirigirá el conjunto, formado íntegramente por mujeres, como Vivaldi hacía en su época, con cinco solistas vocales, las voces femeninas de La Capella Reial de Catalunya y la orquesta Les Musiciennes du Concert des Nations. 
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Requiem de Verdi

  • Música
  • clásica y ópera
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Requiem de Verdi
Requiem de Verdi
©Marco Borggreve
La de Verdi es sin lugar a dudas una de las misas de difuntos más impresionantes jamás escrita. Y ahora vuelve a sonar en el Palau de la Música Catalana, gracias a la Staatskapelle Dresden y el Orfeó Català, en un concierto que dirigirá el italiano Daniele Gatti. Los solistas serán esta vez la soprano Eleonora Buratto, la mezzosoprano Elina Garanča, el tenor Benjamin Bernheim y el bajo Riccardo Zanellato.

Ciclo de Órgano en la Catedral: Nicola Procaccini

  • Música
  • clásica y ópera
  • Ciutat Vella
Ciclo de Órgano en la Catedral: Nicola Procaccini
Ciclo de Órgano en la Catedral: Nicola Procaccini
© Nicola Procaccini
La temporada de conciertos gratuítos que se celebra cada tercer miércoles de mes, entre octubre y mayo, finaliza con este recital del organista italiano Nicola Procaccini. Profesor de órgano en la Hochschule für Musik Franz Liszt de Weimar, Alemania. El programa que  presenta, incluye composiciones de Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Vivaldi, además de improvisaciones propias.
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