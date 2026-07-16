Estos son los nombres más populares entre los bebés catalanes en 2025

El nombre más común entre las niñas recupera el primer puesto, que no alcanzaba desde 2022, y el más popular entre los niños se corona líder por primera vez

Júlia fue el nombre más puesto a los bebés en 2025 en Cataluña, según datos publicados por el Idescat este jueves. Con 449 bebés, recupera el primer lugar conseguido por última vez en 2022 tanto entre el conjunto de bebés como entre las niñas. De hecho, Júlia ha liderado el ranking entre las niñas durante nou años a lo largo de las últimas dos décadas y ha crecido en 53 bebés respecto al último año. Aun así, en el ranking hay más nombres:

Júlia ha ido al alza los últimos años, y vuelve al primer puesto que alcanzó por primera vez entre las niñas en 2007. Con todo, mientras que hace dos décadas había alrededor de un millar de bebés al año con este nombre, la bajada de la natalidad es patente, porque el año pasado, menos de medio millar le bastaron para conseguir el liderazgo del ranking.

Sofia continúa a niveles similares a 2024, y ha bajado solo cinco bebés, mientras que otro de los nombres de niña más populares de las últimas dos décadas, Martina, ocupa la tercera posición en este sexo (357). Emma (349) e Ona (344) cierran el top cinco entre las niñas, y en ambos casos se consolidan entre los apelativos más frecuentes.

Unsplash Bebé

En cuanto a los niños, Biel consigue el primer puesto por primera vez, por lo que se trata de un nombre popular desde hace años, con 300 nacimientos anuales desde hace dos décadas. El año pasado fueron 378, 32 más que en 2024, pero la bajada de nacimientos también lo ha llevado a quedarse lejos del máximo histórico anual, que data de 2013, con 696 bebés y el tercer puesto entre los niños.

Nil, en el segundo puesto en 2025, también consolida un año más la tendencia de nombre popular que también se alarga desde hace años y que, en números absolutos, tocó techo en 2015 con 551 bebés. Cierra el podio Marc, que rompe una dinámica de diez años seguidos a la baja y suma 371 nacimientos el año pasado. Jan (347) y Martí (338), que lideraron el ranking hace dos años y el año pasado, respectivamente, son ahora cuarto y quinto. Leo, que destronó a Marc por primera vez desde el inicio de la serie en 2022, va a la baja y es ahora el noveno nombre de niño más puesto.

La moda son los nombres cortos

Un año más, la tendencia de nombres cortos de los bebés continúa, en ambos sexos; Aina, Gala, Mia, Lucía o Laia siguen ocupando puestos destacados en el ranking, así como Mateo, Hugo, Luca, Pau, Arnau o Pol.

Por otro lado, la mayoría de los nombres más populares en el año 1997, cuando comienza la estadística del Idescat, ahora han desaparecido de los primeros puestos. Así, Laura, que fue el número 1 entre las niñas aquel año con 1.116 bebés, ahora solo tiene 51. Andrea y Marta, que rondaban las 900, ahora no pasan de la veintena. A pesar de los descensos notables, Maria continúa siendo un nombre popular (240), así como Paula (189).

El mismo cambio de tendencias se observa entre los bebés de sexo masculino, ya que los 946 niños que se llamaban David en 1997 ahora han pasado a ser 96, y los 747 Daniel ahora son 114. Sergi, Jordi o Albert eran otros nombres populares hace tres décadas, y ahora también han desaparecido de los puestos de honor.

¿Cuál fue el nombre más puesto en cada zona de Cataluña?

Por áreas geográficas, el año pasado Sofia fue el nombre de niña más puesto en el ámbito metropolitano y en las Terres de l'Ebre, mientras que Júlia lo fue en el Camp de Tarragona, Comarques Centrals, el Penedès y Ponent. Martina se impuso en el Alt Pirineu i Aran, y en las comarcas gerundenses.

En cuanto a los niños, Mateo fue el nombre más puesto en el ámbito metropolitano, mientras que Jan lo fue en Tarragona y Girona, y Marc en el Penedès y el Ebre. Hugo fue número 1 en Ponent, Nil en Centrals y Pau en el Alt Pirineu i Aran.

Para estar al día de las mejores actividades para hacer con niños y niñas en Barcelona, no te puedes perder nuestra lista.