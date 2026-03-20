El ‘tardeo’ Teenage Channel Party y la proyección de la película de Miley Cyrus en los cines son algunas de las actividades en la ciudad

Si has crecido con Disney Channel, probablemente te encuentres en una etapa con The best of both worlds: navegando entre los primeros trabajos y adaptándote a la vida adulta, mientras sigues saliendo de fiesta con los amigos. En momentos de transición e incertidumbre, es normal aferrarse a la nostalgia y a los recuerdos de la infancia, porque te transportan a un lugar seguro. Durante las últimas semanas, una tendencia inspirada en el canal de televisión ha llegado a Barcelona, y parece que para quedarse una buena temporada.

Fiestas inspiradas en Disney Channel (en formato ‘tardeo’ porque quienes miraban series como Hannah Montana ya tienen obligaciones al día siguiente), shows de drag catalán que parodian a Miley Cyrus y la proyección de la película de 2010 que marcó el final de Miley Stewart: te explicamos todo lo que debes saber sobre las tendencias Disney en la ciudad.

La fiesta para bailar al son de 'Camp Rock', 'High School Musical' y éxitos de 2010

Nour Hammouch, farmacéutica por las mañanas y organizadora de experiencias por las tardes, se dio cuenta de que llega un momento en la vida en el que reconectar con la esencia de uno mismo a menudo significa reconectar con la adolescencia. A partir de aquí, decidió que hacía falta crear espacios inmersivos, como fiestas o 'tardeos', para volver a ser aquella persona que bailaba sola en la habitación - pero con mucha más gente.

Y así nació la Teenage Disney Party en la Sala Plataforma, que ya ha agotado entradas para la primera edición el 10 de abril. Aun así, acaban de anunciar una nueva fecha el 8 de mayo, y las entradas, que cuestan 17 euros, ya están a la venta.

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@hellobynour, la iniciativa desde donde Nour organiza estas fiestas, nació hace un año con un 'tardeo' de música pop de los 2010 en Sala Plataforma, cuando se dio cuenta de un hecho curioso: “cada vez que el DJ pinchaba una canción relacionada con Disney Channel, la energía de la sala cambiaba por completo”. “De repente la gente gritaba las letras, saltaba, se abrazaba… era como si todo el mundo volviera automáticamente a su adolescencia”, añade.

Sergio Navarro, coorganizador de las Teenage Disney Party, asegura que estos ‘tardeos’ son un éxito porque “en plena época digital, la gente busca experiencias físicas”. Sergio destaca que quieren crear un espacio donde el público se pueda "transportar a otra época y a lugares que los han visto crecer, ya sea el baile de graduación del East High School o una fiesta country en el pueblo de Miley Stewart”, y todo esto sin salir de la sala.

La Teenage Disney Party comenzó en Barcelona, y este año dan el salto a Madrid el 19 de abril, porque en redes sociales sus seguidores lo estaban pidiendo muchísimo. Las fiestas inspiradas en Disney Channel se han convertido en el proyecto House of Rewind, con el cual Nour y Sergio planean llevar la fiesta a otras ciudades de España.

Jèssica Pulla se convierte en Mariona Tarragona (la Hannah Montana catalana)

Jèssica Pulla es uno de los referentes del drag en catalán más conocidos de Cataluña y, aparte de representar iconos nacionales como Núria Feliu o Les Teresines, también tiene un espectáculo dedicado a Hannah Montana.

Instagram @socjessicapulla Cartell Jèssica Pulla

Su versión catalana es Mariona Tarragona, y este 21 de marzo actuará en el bar La Federica. Las entradas ya están agotadas, pero Jèssica lleva el show por toda Cataluña, y tal como ha confirmado a Time Out, su próxima parada será La Saleta de Lleida el 10 de abril.

‘Hannah Montana: La película’: en los cines de Barcelona

El martes 24 de marzo se estrena Hannah Montana 20th Anniversary Special, un episodio especial para conmemorar las dos décadas de la serie. Desde que se anunció su estreno en Disney+, o mejor dicho, desde que Miley Cyrus empezó a dar pistas de la posibilidad de volver a convertirse en Hannah Montana, los fans de todo el mundo han pedido iniciativas para revivir los momentos de la serie.

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Para celebrar el estreno, diversos cines de Barcelona proyectarán Hannah Montana: La película, el largometraje que culminó la historia del personaje de Disney Channel, los días 27, 28 y 29 de marzo.

¿Tienes ganas de más películas? No te pierdas los mejores estrenos de este marzo en los cines.