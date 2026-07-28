Girona se convierte en un pueblo medieval de película Disney durante el rodaje de 'Enredados'

La plaza de los Apóstoles de Girona se ha convertido en un establo improvisado para caballos este lunes para el rodaje de la película Enredados. A lo largo de la mañana también han accedido a las escaleras de la catedral diversos hombres vestidos de guardias y algunas doncellas caracterizadas. Serán parte del medio millar de extras que saldrán en la película de Disney en las semanas de rodaje en Girona. Mientras las cámaras se concentraban en las escaleras de la catedral, el equipo de caracterización sigue avanzando en otros escenarios como la subida de Sant Domènec o la plaza dels Jurats. Además, diversos seguidores de la película esperan en los accesos del rodaje para ver llegar a los actores principales.

Sandra y Clàudia han llegado sobre las ocho de la mañana a la catedral de Girona. Se han topado con un vigilante de seguridad que les impedía acceder a las escaleras por el rodaje que hay a lo largo de toda la semana de la película Enredados, de Disney. Venían expresamente por si veían a alguno de los actores que protagonizan la película. Estos días algunos seguidores ya han conseguido un autógrafo de Milo Manheim mientras accedía a la catedral de Girona para grabar algunas de las escenas, y por eso las dos chicas quieren hacer lo mismo.

🚨 LEAK | New 4K photos from the Tangled film set. pic.twitter.com/p8NFhuhVw7 — Elio (@whoisdietpepsi) July 17, 2026

Después de dar vueltas por los múltiples accesos que hay en el set de rodaje, han decidido quedarse buena parte de la mañana en la plaza dels Lledoners. Desde este punto ven la plaza de los Apóstoles y el acceso a la catedral. Han visto cómo llegaban algunos caballos y también cómo los técnicos descargaban material para grabar las escenas en las escaleras.

Para llegar hasta Girona a las ocho de la mañana, las dos chicas aseguran que han salido "muy temprano" de Blanes (La Selva), su pueblo natal. Han cogido dos trenes y han llegado a la capital gironina para seguir muy de cerca el rodaje de la nueva película de Disney.

El reino de Corona de ENREDADOS en las escaleras de la Catedral de Girona. Hoy es el día más complejo de grabación, con un montón de figurantes. pic.twitter.com/hayiQqGXJz — CÁMARA Y ACCIÓN (@camyaccion) July 27, 2026

De Barcelona a Girona para ver a Rapunzel

En la subida de la Catedral estaba Estela, una niña que venía con su madre desde Barcelona. Asegura que es una gran seguidora de la película y le encanta la princesa Rapunzel. Por eso ha ido vestida como el personaje, con corona incluida, hasta el lugar del rodaje por si conseguía ver a algún personaje o escena.

Teagan Croft plays Rapunzel & Milo Manheim plays Flynn Rider on set of Disney's live-action adaptation of Tangled pic.twitter.com/rKriwIwqcB — 𝗕𝗼𝗶𝗻𝗸 𝗕𝘂𝘇𝘇 (@BoinkBuzz) July 18, 2026

Con más suerte que Sandra y Clàudia, Estela ha visto cómo desfilaban algunos figurantes vestidos de guardias. De hecho, a media mañana diversos figurantes han llegado hasta las escaleras por diferentes caminos. Eran mayoritariamente hombres vestidos de guardias, pero también había doncellas y otras personas vestidas de nobles del reino ficticio.

Mientras tanto, el equipo artístico de la producción sigue avanzando en el decorado de otras localizaciones que aparecerán en la película. Una es la subida de Sant Domènec, que ya luce los estandartes azules con el sol dorado en el centro y cuyas escaleras cuentan con varios puestos de mercado. También hay un tapiz en medio de la escalinata y se han pintado algunas decoraciones en los escalones.

En la plaza dels Jurats, la decoración ya estaba prácticamente lista. Hay varios puestos que simulan un mercado con mesas y sillas en medio. También hay diversas banderas con el estandarte del reino ficticio de la película. Y en una de las paredes del Museu d'Arqueologia de Catalunya en Girona luce un mosaico de los reyes y la princesa perdida.

🚨 | First look at the king and queen mural on the kingdom set of the live-action 'TANGLED'!



The set is currently being constructed in Spain. pic.twitter.com/7luQ59hqs7 — Tangled Updates (@TangledUpdates) July 24, 2026

El rodaje de la versión en carne y hueso de Enredados se alargará hasta el 3 de agosto en la ciudad de Girona. Se prevé que a finales de esta semana también se graben algunas escenas en Besalú (Garrotxa) y por eso habrá cortes en el puente medieval del municipio. De hecho, desde hace unos días ya hay un equipo artístico trabajando en la ambientación del espacio.

Hasta que se estrene la película, puedes aprovechar para ir al cine a ver lo mejor de la cartelera (aquí puedes leer nuestras recomendaciones).