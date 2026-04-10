Gràcia vuelve a 1870 con cultura popular: así serán las Quintes el domingo 12 de abril

[category]
[title]
La fiesta reivindica con pasacalles y representaciones a los vecinos que se levantaron contra la llamada a una leva de jóvenes para ir al ejército
Este domingo, 12 de abril, Gràcia será el escenario de la conmemoración de la revuelta de las Quintes. Las calles de la Vila revivirán así el motín de 1870, cuando el vecindario se levantó contra la llamada a una leva de jóvenes para ir al ejército.
Para recordar esta efeméride, los Trabucaires de Gràcia, con la colaboración de entidades de cultura popular del barrio y de distintos puntos de Cataluña, organizan un pasacalles y una representación de los hechos históricos.
La celebración recuerda el levantamiento popular que tuvo lugar en abril de 1870, cuando el gobierno español anunció una quinta, es decir, un proceso de reclutamiento para enviar a los jóvenes al servicio militar.
Ante esta llamada, un grupo de mujeres asaltó el Ayuntamiento de Gràcia y quemó documentación y parte del mobiliario, con la intención de evitar que sus hijos fueran llamados a filas.
Después de este episodio, la protesta se extendió por las calles, y grupos de manifestantes levantaron barricadas en las entradas de la Vila.
A partir de entonces, el ejército sitió Gràcia y, tras seis días, accedió a ella y aplastó la revuelta. La represión del motín dejó 27 muertos.
[category]
[title]
Discover Time Out original video