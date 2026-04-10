Gràcia vuelve a 1870 con cultura popular: así serán las Quintes el domingo 12 de abril

La fiesta reivindica con pasacalles y representaciones a los vecinos que se levantaron contra la llamada a una leva de jóvenes para ir al ejército

Este domingo, 12 de abril, Gràcia será el escenario de la conmemoración de la revuelta de las Quintes. Las calles de la Vila revivirán así el motín de 1870, cuando el vecindario se levantó contra la llamada a una leva de jóvenes para ir al ejército. Para recordar esta efeméride, los Trabucaires de Gràcia, con la colaboración de entidades de cultura popular del barrio y de distintos puntos de Cataluña, organizan un pasacalles y una representación de los hechos históricos. Josep Maria Contel Ruiz Quintes de Gràcia Dónde y cuándo serán las Quintes de Gràcia?

El 12 de abril, de 11.30 a 12.30 h se celebrará un pasacalles por el Pla de Salmeron, Gran de Gràcia, Travessera de Gràcia, Torrent de l'Olla, Diluvi y plaza de la Vila. A continuación, a las 12.45 h, tendrá lugar la XVIII representación de la Revuelta de las Quintas en la plaza de la Vila de Gràcia.

La historia de la protesta

La celebración recuerda el levantamiento popular que tuvo lugar en abril de 1870, cuando el gobierno español anunció una quinta, es decir, un proceso de reclutamiento para enviar a los jóvenes al servicio militar. Ante esta llamada, un grupo de mujeres asaltó el Ayuntamiento de Gràcia y quemó documentación y parte del mobiliario, con la intención de evitar que sus hijos fueran llamados a filas. Josep Maria Contel Ruiz Quintes de Gràcia Después de este episodio, la protesta se extendió por las calles, y grupos de manifestantes levantaron barricadas en las entradas de la Vila. A partir de entonces, el ejército sitió Gràcia y, tras seis días, accedió a ella y aplastó la revuelta. La represión del motín dejó 27 muertos.

Si te apetece seguir explorando el barrio de Gràcia, no te puedes perder los mejores bares y restaurantes de la Vila.