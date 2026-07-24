Illa Fantasia se convierte en una gran fiesta LGTBI con música electrónica y las atracciones de agua en funcionamiento

Circuit Festival celebrará la 17ª edición del Water Park Day el martes 4 de agosto , e Illa Fantasia se convertirá en una gran fiesta LGTBI con más de 10.000 asistentes locales e internacionales.

Durante toda una jornada, el parque acuático que se ubica en Vilassar de Dalt conservará toda la diversión de las atracciones de agua, pero además, incorporará un festival de música electrónica al aire libre. La piscina de olas será una pista de baile para las sesiones de DJ, performances y animación que habrá durante toda la jornada, de 10 h de la mañana a 10 h de la noche. También habrá una edición nocturna, que empezará a las 10 h de la noche y acabará a las 5 h de la madrugada.

Un invitado estrella

Este 2026 el Water Park Day dará un paso más hacia una dimensión todavía más festivalera con la participación como invitado especial del productor danés Morten, creador del sonido future rave y una de las figuras más destacadas de la electrónica internacional.

Circuit Festival Water Park Day Circuit

Para conseguir entradas para el Water Park Day, hay diferentes opciones. Para la opción del día completo, la Waterpark Day Edition, solo quedan las últimas entradas por 65 euros. La versión nocturna del festival, Waterpark Night Edition, vende entradas a partir de 66 euros. Y para quien quiera la experiencia completa, el Waterpark Pack combina el día y la noche (¡casi 24 horas de fiesta!), y las entradas que quedan cuestan 120 euros. Podéis consultar toda la información de las entradas a través de este enlace.

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El Water Park Day forma parte del Circuit Festival, que entre el 1 y el 9 de agosto celebra su 17ª edición. Es el festival LGTBI más grande del mundo y uno de los encuentros internacionales más relevantes de la cultura electrónica y la diversidad, y se celebra en Barcelona (que se consolida como una ciudad referente con la candidatura para acoger el World Pride de 2030).

En total, habrá más de 60.000 personas procedentes de más de 80 países para celebrar este festival con actividades en espacios como Razzmatazz, Fira Gran Via, el parque acuático Illa Fantasia, Input, Safari, Luz de Gas y SeaSea Club.

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Durante el festival, habrá artistas de la talla de Anne Louise, Nina Flowers, Brady Prince, Joshua Ruiz, Abel, Alex Acosta, Fran Albuquerque o Mario Beckman, junto a DJs y productores residentes de Matinée como Tom Stephan, David Tort, Pagano, Chris Bekker, Las Bibas From Vizcaya, Phil Romano, Moussa, Enrico Meloni, Iván Gómez e Ivanhoe.

Para conocer los mejores espacios LGTBI de Barcelona, podéis echar un vistazo a nuestra lista.