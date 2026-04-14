Jon Cake abre un local de 350 metros cuadrados dedicados al pastel de queso en el Poblenou

Barcelona ha pasado por diversos fenómenos gastronómicos, desde los ya olvidados gofres con formas de genitales hasta los cinnamon rolls con sabores para todos los gustos, nunca mejor dicho. Una de las últimas tendencias es el pastel de queso, y uno de los exponentes más importantes de la ciudad es Jon Cake, la pastelería de Jon García, que se reafirma como referente con la apertura de su quinto establecimiento en el Poblenou. La nueva meca de las tartas de queso, que ya ha abierto sus puertas, se ubica en la calle Lope de Vega, 93.

El local, que cuenta con 350 metros cuadrados, es el establecimiento más grande de Jon Cake hasta el momento, pero esta no es la única novedad: hay una carta de mañanas con propuestas como bikinis de quesos artesanales y tostadas, además de la bollería. Y, como no podría ser de otra manera, también tienen sus reconocidos pasteles de queso.

Un espacio para adentrarse en la creación gastronómica

Jon García pondrá en marcha una agenda con cursos y talleres vinculados a la gastronomía. Además, el local acogerá eventos pop-up con expertos de otras ciudades. Incluso, García prevé utilizar la nueva capacidad productiva para empezar a suministrar sus productos a otros restaurantes y cafeterías de Barcelona.

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Jon Cake ha conquistado la ciudad con un proyecto que comenzó en 2021 con un pequeño obrador en el Born, donde se preparaban tartas de queso de estilo vasco. Desde entonces, la evolución ha sido constante: en 2023, Jon García introdujo el maridaje con vinos en Les Corts y, en 2025, abrió nuevas sedes en el centro de Girona y en la calle Sant Pere Més Baix de Barcelona; y ahora, ha llegado al Poblenou.

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