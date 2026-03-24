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Jóvenes y mayores de la Barceloneta pintarán juntos la historia del barrio en unos talleres gratuitos que culminarán en una exposición

La Casa de la Barceloneta acogerá las actividades de la mano de Ethereal Arts Barcelona, que se podrán realizar sin coste pero con inscripción previa

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Barceloneta
Foto: Shutterstock | Barceloneta
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Barcelona es una ciudad viva, con actividades que cada semana exploran todos sus rincones. En esta línea, el colectivo Ephemeral Art Barcelona, en colaboración con La Casa de la Barceloneta 1761, presenta el proyecto Pintar la historia viva: talleres de arte y memoria en la Barceloneta.

Esta iniciativa consiste en una serie de talleres gratuitos de ilustración, pintura sobre tela y grafiti que se llevarán a cabo entre los meses de mayo y junio en La Casa de la Barceloneta.

¿Cómo son los talleres?

Los talleres están dirigidos principalmente a niños, niñas y jóvenes a partir de 10 años, vecinos y vecinas del barrio de la Barceloneta.

Aun así, también se promueve la participación de personas mayores del barrio con el objetivo de generar espacios de encuentro y diálogo intergeneracional en torno a la memoria, la historia y la identidad del barrio a través del arte.

El proceso artístico culminará con una exposición en el mes de julio con las obras realizadas por los participantes, además de una pequeña publicación audiovisual y una bitácora del proceso.

Si te interesa la cultura de Barcelona, no te puedes perder la exposición gratuita que muestra la belleza de las baldosas hidráulicas de la ciudad.

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