Judeline, Midnight Generation, Sidonie y Standstill, entre otros, se suman al Cruïlla 2026

El festival, que se celebra del 8 al 11 de julio en el Parc del Fòrum, cierra un cartel encabezado por Pixies, David Byrne, Suede, The Black Crowes y The Hives.

Borja Duñó
Escrito por
Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
Judeline. Foto: Alfredo Arias.
A pocos meses de su celebración en el Parc del Fòrum, el Cruïlla ha anunciado los artistas que quedaban por confirmar, cerrando así un cartel bastante rockero que este año encabezan Pixies, David Byrne, Suede, The Black Crowes y The Hives, entre otros. El festival, que tendrá lugar entre los días 8 y 10 de julio de 2026, incorpora a Judeline, Midnight Generation, Sidonie, Standstill, Maika Makovski, Alosa y Periferia.

Entre las nuevas incorporaciones destaca la presència de la artista gaditana Judeline, que ha pasado recientemente por el Sant Jordi Club; la presentación en escenario festivalero de Catalan graffiti, el primer disco en catalán de los barceloneses Sidonie; la presència de la electrónica elegante al estilo Daft Punk de los mexicanos Midnight Generation; el regreso a los escenarios de Standstill, clásicos del posthardcore y el indie barcelonés de los 2000; y Maika Makovski, que viene de celebrar veinte años de trayectoria en el Palau de la Música; así como proyectos más recientes como los de Alosa y Periferia.  

Todos estos nombres se suman a una alineación musical que también cuenta con Halsey, Rigoberta Bandini, Jon Batiste, Bomba Estéreo, Renée Rapp, Jovanotti y muchos otros. Las entradas ya se pueden adquirir a través de la web oficial del festival, disponibles por día y con abonos de cuatro, tres días o fin de semana. A continuación tenéis la distribución de los principales artistas y las nuevas incorporaciones por días.

Maika Makovski
Foto: Cruïlla d'HivernMaika Makovski

Artistas del Cruïlla por días

Miércoles 8 de julio

  • Halsey

  • Reneé Rapp

  • Sen Senra

  • y más...

 

Jueves 9 de julio

  • Pixies

  • Garbage

  • Suede

  • Mazoni

  • Mishima

  • Ypnosi

  • Sidonie

  • Standstill

  • Maika Makovski

  • Alosa

  • Periferia

  • y más...

 

Viernes 10 de julio

  • David Byrne

  • The Black Crowes

  • Bomba Estéreo

  • Meute

  • Ezra Collective

  • Zahara

  • Alizzz

  • y más...

 

Sábado 11 de julio

  • Faithless

  • The Hives

  • Rigoberta Bandini

  • Two Door Cinema Club

  • Jovanotti

  • Judeline

  • Midnight Generation

  • y más...

