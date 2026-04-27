Judith Butler participa en una charla gratuita en Barcelona a principios de mayo

La mesa redonda "Palabras, cuerpos, imágenes: repensar la identidad en tiempos de resistencia" será moderada por Lupe Romero y también contará con la participación de Chiara Bottici

La feria que pone el foco en las ideas y los libros radicales, la Fira Literal, celebrará su 12ª edición los días 23 y 24 de mayo en el recinto de Fabra i Coats de Barcelona. Además, durante los días 21 y 22 se desarrollará Literal PRO, el espacio profesional de la feria.

La feria acogerá charlas y actividades gratuitas con ponentes de renombre, como Judith Butler, la filósofa que ha cuestionado los roles de género y que es considerada la fundadora de la teoría queer gracias a sus obras de teoría feminista.

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Butler, sin embargo, no participará durante los dos días del festival, sino en un aco previo el día 5 de mayo en la Casa Convalescència. Esta charla, titulada "Palabras, cuerpos, imágenes: repensar la identidad en tiempos de resistencia", será moderada por Lupe Romero. Además de Judith Butler, también participará Chiara Bottici, profesora de Filosofía y cofundadora del Instituto de Estudios de Género y Sexualidades de The New School for Social Research de Nueva York.

La entrada será gratuita y no es necesario realizar reserva. Aun así, se recomienda llegar con antelación, ya que el aforo está limitado a 200 personas. Las puertas de la Casa Convalescència se abrirán a las 18 h y la mesa redonda tendrá lugar de 18:30 a 20 h.

Otras actividades de la Fira Literal

Durante el fin de semana del festival se realizarán charlas, debates e, incluso, espectáculos de música que tratarán temas diversos: desde la conversación "Palestina, espejo de nuestro tiempo", entre Ilan Pappé y Mariam Barghouti, hasta el debate "¿Vivimos un retorno a la religión? Una fe más grande que nuestra desesperanza", donde participarán David Casassas, Mònica Clua y Lluc Cervera.

Toda la programación ya se puede consultar en la web de la Fira Literal.

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