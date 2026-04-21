Karol G anuncia un concierto en Barcelona en 2027 (fecha, recinto y entradas)

La cantante colombiana, que no actúa en la ciudad desde 2019, volverá con la gira mundial 'Viajando Por El Mundo Tropitour'

La cantante Karol G actuará en el Estadi Olímpic Lluís Companys el 3 de junio de 2027, con su gira 'Viajando Por El Mundo Tropitour'. Las entradas saldrán a la venta el jueves 30 de abril a las 10 h en Livenation.es y Ticketmaster, y se podrán comprar a partir de 70,50 euros.

La cantante colombiana no actúa en Barcelona desde 2019, cuando cantó en el Reggaeton Beach Festival. Desde entonces, ha conquistado los escenarios de todo el mundo, incluyendo el del festival Coachella, uno de los eventos musicales más virales del planeta.

¿Cómo acceder a la preventa de entradas?

Los fans podrán acceder de forma anticipada a la compra de entradas a través de diversas preventas, incluyendo una exclusiva de la artista que se iniciará el lunes 27 de abril.

Para poder participar en Estados Unidos, Canadá y Europa, los seguidores de la cantante deben registrarse en la web oficial de Karol G (¡tienen tiempo hasta el viernes 24 de abril a las 16 h!), mientras que la preventa de Live Nation estará disponible a partir del miércoles 29 de abril a las 10 h.

De Colombia al mundo entero

Su álbum de 2025, TROPICOQUETA, debutó en el número 1 de la lista Top Latin Albums de Billboard, convirtiéndose en su cuarto disco consecutivo en alcanzar esta posición y registrando la mejor semana de reproducciones en Estados Unidos para un álbum latino de una artista femenina.

Con más de 117.000 millones de reproducciones a lo largo de su carrera, más de 310 certificaciones de Platino de la RIAA y un premio Grammy al mejor álbum de música urbana, Karol G se ha consolidado como una de las artistas más importantes del mundo. Este impacto global ya quedó patente con MAÑANA SERÁ BONITO, el primer álbum en español de una mujer en debutar en lo más alto del Billboard 200.

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