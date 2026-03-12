Suscríbete
Noticias

La Casa Azul presentará nuevo disco en Barcelona en 2027 (fecha, recinto y entradas)

Siete años después de 'La gran esfera', el grupo liderado por Guille Milkyway publicará 'Fauna y flora subacuática'

Nerea Zapata
Escrito por
Nerea Zapata
Estudiant en pràctiques
La Casa Azul.
La Casa Azul.
Se acerca una nueva revolución sexual: el concierto más grande de la trayectoria de La Casa Azul en Barcelona tendrà lugar el 13 de marzo de 2027 en el Palau Sant Jordi para presentar en directo su nuevo disco, Fauna y flora subacuática. El último álbum de la banda salió en 2019 y, después de todos estos años, vuelven para ampliar su repertorio de pop exuberante y emocional.

Desde hace casi tres décadas, el proyecto creado por Guille Milkyway es una de las propuestas más singulares del pop en España. Lo que inicialmente nació como una banda ficticia de dibujos animados —al estilo de grupos como The Archies de los años 60— acabó convirtiéndose en un fenómeno musical con una identidad propia.

Vivir la música de La Casa Azul en directo es una explosión de euforia, liberación y emoción compartida. Las canciones pegadizas funcionan como un escudo contra cualquier mal rollo, y cuando las escuchas en comunidad adquieren toda su intensidad.

Fauna y flora subacuática se suma a su gran repertorio, cargado de himnos que han marcado generaciones, como La revolución SsexualEsta noche solo cantan para míSuperguay o Chicle cosmos.

¿Cuándo salen a la venta las entradas? 

Si quieres formar parte de la burbuja pop y brillante de La Casa Azul, las entradas se ponen a la venta el 13 de marzo a las 10 h a través de Fever, con precios desde 40 € más gastos de distribución.

    Publicidad
