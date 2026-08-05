La Catedral de Barcelona estrena tienda con objetos inspirados en las vidrieras, la iconografía y la arquitectura del edificio

La Catedral de Barcelona es un espacio de culto, pero también una joya de la arquitectura y un punto caliente de la cultura popular de nuestra ciudad, que cada año acoge eventos como el ou com balla. También es un lugar de visita obligada para los turistas y, como tal, cuenta con una tienda donde comprar algún souvenir antes de volver a casa. Ahora, la Catedral ha ampliado la tienda y la ha reformado completamente para que no solo sea un lugar donde comprar recuerdos, sino también donde conocer y profundizar en la historia espiritual, artística y patrimonial de Barcelona.

La nueva tienda de la Catedral será gestionada por la empresa Laie, encargada de otras conocidas librerías de museos de la ciudad, y se ampliará incorporando una nueva área del edificio situada en la capilla de Santa Rita. El objetivo de este comercio es que sea un espacio más de la visita al monumento: como en los museos, donde todo el mundo sabe que la mejor manera de despedirte de una exposición es haciendo una parada de rigor en la tienda, aunque sea solo para cotillear.

Catedral de Barcelona Laie Catedral de Barcelona

¿Y qué encontraremos en la nueva tienda de la catedral? La propuesta comercial de Laie toma como eje el patrimonio artístico del monumento, su iconografía, sus santos y los episodios más clave de su historia, así como las tradiciones populares que han vinculado la Catedral con la vida de la ciudad a lo largo de los siglos. Entre las principales novedades destacan líneas de diseño propio y producción local (como colecciones exclusivas inspiradas en las vidrieras, sus juegos de luz y color, y la fachada neogótica del edificio) y también una selección editorial de más de 140 referencias de libros sobre cristianismo, espiritualidad, arte religioso, arquitectura e historia de Barcelona, además de una sección especializada para el público infantil.

Con esta nueva tienda, Laie consolida su presencia en el entorno del templo, donde ya se encarga de la librería-tienda del Museu Diocesà de Barcelona, ubicado en la vecina Casa de l'Almoina. Así, la empresa suma 34 establecimientos en todo el Estado, entre los cuales están la Sagrada Família, La Pedrera, el Park Güell, el Museu Picasso, el Recinte Modernista de Sant Pau o la Alhambra.

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