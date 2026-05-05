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La conocida marca de moda Brava Fabrics abre un outlet en Barcelona con descuentos de hasta el 70%

Del 13 al 16 de mayo, se podrá encontrar la ropa rebajada en un local del Poblenou y también en su web

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
brava fabrics
Foto: Instagram / @bravafabrics
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Brava Fabrics nació en 2015 i se ha consolidado como una de las marcas pioneras de la moda sostenible. Actualmente, tiene tiendas físicas en Barcelona, Madrid, Palma y San Sebastián y, este mayo abrirá un outlet efímero en la capital catalana.

Este outlet ofrecerá descuentos que llegarán al 70%. Además, la web de la marca también ofrecerá grandes rebajas, así que si estabas pensando en comprar alguna (o unas cuantas más) prendas de Brava Fabrics, ahora es una buena oportunidad.

¿Dónde y cuándo será el outlet?

Brava Fabrics pondrá a la venta centenares de modelos con descuentos de hasta el 70% en sus oficinas de la calle de Roc Boronat, 37, en el Poblenou. La cita es del 13 al 16 de mayo, de 10 a 20.30 h, y el sábado de 10 a 16 h. Si te acercas, podrás rebuscar entre restos de stock de temporadas anteriores como jerséis, camisetas y pantalones, todos fabricados bajo un modelo de producción sostenible.

Además, en este outlet también habrá prendas de la marca Saye, de manera que habrá aún más producto disponible que en eventos anteriores.

Si quieres estar al día de la moda sostenible y circular, no te puedes perder nuestra lista de mercadillos de ropa vintage en Barcelona durante el mes de mayo.

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