La conocida marca de ropa Sorellas organiza un outlet con vestidos entre 5 y 15 euros este sábado 27 de junio

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Vestidos con pequeñas taras y de otras temporadas estarán disponibles a precios increíbles, pero solo durante un día (y también habrá una sección exclusiva a 30 euros)
Se ha acabado la época de graduaciones y, después de colas y colas en la calle para entrar a tiendas especializadas en vestidos de invitada para probarte esa prenda que te ha hecho sentir como una princesa (o no, pero sencillamente te ha gustado), llega el gran outlet de Sorellas.
Todavía quedan meses de bodas y celebraciones por delante, y Sorellas es una marca que no falla para encontrar la ropa ideal para este tipo de ocasiones, así que no te puedes perder este outlet con vestidos de 5 a 15 euros. Aunque no tengas ningún evento a la vista, también puedes aprovechar la ocasión y conseguir un vestido baratísimo para estar preparada para el futuro.
Los vestidos que encontrarás en el outlet serán de los que tienen pequeños desperfectos o son de otras temporadas, y podrán costar 5, 10 o 15 euros. Habrá una zona más exclusiva dentro del outlet donde se podrá encontrar ropa especial, como vestidos de flamenca a 30 euros: será la colección Gold. ¿Y qué sería de un look sin accesorios? En el outlet también podrás encontrarlos a partir de 5 euros.
Será el sábado 27 de junio, de 10 a 20.30 h. Probablemente habrá bastante cola desde primera hora, y los mejores vestidos volarán primero. Y como es muy posible que se formen colas importantes, las organizadoras recomiendan llevar agua y paraguas para protegerse del sol y del calor.
El outlet no será en Barcelona, pero estará a solo 15 minutitos: en Cerdanyola del Vallès. Concretamente en la plaza Enrique Granados, así que ¡no os confundáis, que esta oferta no estará en sus tiendas habituales!
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