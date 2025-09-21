¿Qué es? En pleno Port Vell, en la última planta del Maremagnum, se encuentra el Time Out Market Barcelona: un espacio gastronómico y cultural de 5.250 m² al que puedes acceder fácilmente desde la calle en escalera mecánica o ascensor. Reúne 10 cocinas que representan lo mejor de la escena culinaria barcelonesa, con chefs premiados, estrellas Michelin y talentos emergentes que aquí se disfrutan sin complicaciones (ni precios imposibles). Además, encontrarás cuatro bares, un restaurante de servicio completo, un estudio y una terraza con vistas espectaculares.
¿Por qué nos gusta? Porque es un lugar que se adapta a ti. Aquí lo puedes personalizar todo según tus necesidades: alquilar el mercado entero (para 1.500 personas), alguno de los bares (320 de pie o 90 sentadas) o incluso una sala más íntima (120 de pie, 80 sentadas). Y además, es un espacio perfecto para celebrar los cumpleaños, ya que invitan a una copa al cumpleañero y a sus invitados, reserva un espacio para la fiesta y ofrece menús a 20 euros con bebida.