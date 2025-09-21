¿Tenéis pensado organizar una gran fiesta de cumpleaños? ¿Buscáis un lugar para celebrar una despedida y queréis estar solo con vuestros invitados? ¿Os gustaría alquilar una cocina o un espacio amplio para preparar una gran cena con amigos o con toda la familia porque en casa no cabéis? En Barcelona encontraréis una gran variedad de espacios privados donde podéis celebrar fiestas o eventos de todo tipo según vuestras necesidades: desde salas para reuniones íntimas hasta locales para grandes celebraciones, cocinas profesionales, terrazas con vistas, patios interiores o estudios creativos. Muchos de estos espacios pueden alquilarse por horas, media jornada o jornada completa, y suelen ofrecer servicios adicionales como cátering, coctelería, sonido, iluminación, decoración e incluso mobiliario adaptable. Así, podéis organizar desde una reunión tranquila hasta una fiesta animada y divertida, siempre con total privacidad y todas las comodidades que necesitáis.

Nuestra selección

Por eso hemos seleccionado 16 lugares interesantes para que podáis celebrar lo que queráis y con quien queráis, asegurándoos de que el espacio se adapte perfectamente a vuestras necesidades. La ciudad es el lugar ideal para dar rienda suelta a vuestra creatividad, organizar cenas inolvidables, talleres, presentaciones o fiestas temáticas, disfrutando siempre de un espacio exclusivo, cómodo y versátil, donde vosotros y vuestros invitados seréis los auténticos protagonistas de la experiencia.

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