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Barcelona

Evento privado
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Sitios para hacer celebraciones privadas en Barcelona

Espacios de todo tipo para organizar encuentros y fiestas privadas en pequeño o gran comité

Escrito por Time Out Barcelona Editors
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¿Tenéis pensado organizar una gran fiesta de cumpleaños? ¿Buscáis un lugar para celebrar una despedida y queréis estar solo con vuestros invitados? ¿Os gustaría alquilar una cocina o un espacio amplio para preparar una gran cena con amigos o con toda la familia porque en casa no cabéis? En Barcelona encontraréis una gran variedad de espacios privados donde podéis celebrar fiestas o eventos de todo tipo según vuestras necesidades: desde salas para reuniones íntimas hasta locales para grandes celebraciones, cocinas profesionales, terrazas con vistas, patios interiores o estudios creativos. Muchos de estos espacios pueden alquilarse por horas, media jornada o jornada completa, y suelen ofrecer servicios adicionales como cátering, coctelería, sonido, iluminación, decoración e incluso mobiliario adaptable. Así, podéis organizar desde una reunión tranquila hasta una fiesta animada y divertida, siempre con total privacidad y todas las comodidades que necesitáis.

Nuestra selección

Por eso hemos seleccionado 16 lugares interesantes para que podáis celebrar lo que queráis y con quien queráis, asegurándoos de que el espacio se adapte perfectamente a vuestras necesidades. La ciudad es el lugar ideal para dar rienda suelta a vuestra creatividad, organizar cenas inolvidables, talleres, presentaciones o fiestas temáticas, disfrutando siempre de un espacio exclusivo, cómodo y versátil, donde vosotros y vuestros invitados seréis los auténticos protagonistas de la experiencia.

¡NO TE LO PIERDAS! Los mejores restaurantes para grupos en Barcelona

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Los mejores espacios privados para tus eventos en la ciudad

Time Out Market Barcelona

  • Qué hacer
  • El Gòtic
  • Crítica de Time Out
Time Out Market Barcelona
Time Out Market Barcelona
Foto: Time Out Market Barcelona

¿Qué es? En pleno Port Vell, en la última planta del Maremagnum, se encuentra el Time Out Market Barcelona: un espacio gastronómico y cultural de 5.250 m² al que puedes acceder fácilmente desde la calle en escalera mecánica o ascensor. Reúne 10 cocinas que representan lo mejor de la escena culinaria barcelonesa, con chefs premiados, estrellas Michelin y talentos emergentes que aquí se disfrutan sin complicaciones (ni precios imposibles). Además, encontrarás cuatro bares, un restaurante de servicio completo, un estudio y una terraza con vistas espectaculares.

¿Por qué nos gusta? Porque es un lugar que se adapta a ti. Aquí lo puedes personalizar todo según tus necesidades: alquilar el mercado entero (para 1.500 personas), alguno de los bares (320 de pie o 90 sentadas) o incluso una sala más íntima (120 de pie, 80 sentadas). Y además, es un espacio perfecto para celebrar los cumpleaños, ya que invitan a una copa al cumpleañero y a sus invitados, reserva un espacio para la fiesta y ofrece menús a 20 euros con bebida. 

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Ático Eme

  • Qué hacer
  • Sant Martí
Ático Eme
Ático Eme
Foto: Ático Eme

¿Qué es? Ático Eme es un loft de 200 m² en Poblenou con una terraza de 80 m², ideal para reuniones, presentaciones, celebraciones, rodajes y sesiones fotográficas. Tiene capacidad para 35 personas y está disponible todos los días del año, de 9 a 21 h.

¿Por qué nos gusta? Combina un interior de estilo industrial con una terraza muy equipada, con barbacoa, mesa de ping-pong y buenas vistas al barrio. Además, podéis contratar el servicio de cátering del restaurante Cuadro o llevar vuestra propia comida y bebida.

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Laie Pau Claris

  • Tiendas
  • Librerías
  • Dreta de l'Eixample
Laie Pau Claris
Laie Pau Claris
Foto: Laie Llibreria i Cafè

¿Qué es? La librería-café Laie combina el encanto de los libros con la buena comida (y a veces la música). Además, cuenta con tres salas privadas ideales para conferencias, talleres, cumpleaños o cualquier acontecimiento que quieras organizar, ya sea por horas, media jornada o jornada completa.

¿Por qué nos gusta? Porque además de ofrecer un espacio versátil y acogedor, tienen una oferta gastronómica amplia y económica: 'coffee breaks', aperitivos, menús degustación o menús de cócteles. 

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The Social Hub Barcelona Poblenou

  • Hoteles
  • Cadenas de hoteles
  • Sant Martí
The Social Hub Barcelona Poblenou
The Social Hub Barcelona Poblenou
Foto: The Social Hub Barcelona Poblenou

¿Qué es? Instalado ya en ocho países europeos, The Social Hub es hotel, coworking, alojamiento para estudiantes, bar, restaurante... y lo que se tercie. Aquí se mezcla de todo: nómadas digitales, estudiantes y viajeros. El edificio cuenta con salas de reuniones totalmente equipadas y espacios para eventos, desde encuentros íntimos de dos personas hasta fiestas en la azotea con capacidad para 120 invitados.

¿Por qué nos gusta? Porque todos sus espacios combinan tecnología puntera con un diseño moderno y atractivo, muy en la línea de Poblenou.

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Roc35

  • Cocina creativa
  • Barcelona
Roc35
Roc35
Foto: Roc35

¿Qué es? Es un espacio multifuncional de Poblenou creado para difundir la cultura gastronómica donde cabe de todo: fiestas, celebraciones, bodas, exposiciones... Sus 400 m² se reparten en tres zonas que pueden unirse o dividirse, además de un patio-jardín entre las dos salas principales. Cada espacio está equipado con tecnología audiovisual y puede configurarse según las necesidades de tu evento.

¿Por qué nos gusta? Porque no solo ofrece versatilidad en los espacios, sino también en los servicios extra: coffee break, almuerzo, aperitivo, cena, show cooking, etc.

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La Terraza del Claris

  • Dreta de l'Eixample
  • precio 3 de 4
La Terraza del Claris
La Terraza del Claris
© Tina Schmechel

¿Qué es? La Terraza del Claris es mucho más que el restaurante del hotel homónimo: es un plan infalible para citas románticas o quedadas a las que se quiere impresionar. Una terraza abierta todo el año, climatizada en invierno, refrescante en verano y con una panorámica de Barcelona que deja sin palabras.

¿Por qué nos gusta? Porque además de ser un sitio ideal para cenar o tomar algo, se puede alquilar para celebraciones privadas. Imagina: tus amigos, tú, varias barras, una piscina... ¿qué puede salir mal?

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Somnia

Somnia
Somnia
Foto: Somnia

¿Qué es? Una coctelería de autor inspirada en el universo del circo del siglo pasado, donde la magia y el ilusionismo son parte del día a día. La atmósfera es tan encantadora como los cócteles, que son todo un espectáculo por sí mismos.

¿Por qué nos gusta? Porque puedes alquilar la sala y disfrutar de un show de magia en directo para hasta 60 personas. Y, como si fuera poco, los domingos también ofrecen conciertos en vivo.

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Mirabé

  • Mediterránea
  • Sarrià - Sant Gervasi
  • precio 2 de 4
Mirabé
Mirabé

¿Qué es? Con unas vistas privilegiadas de Barcelona, este bar-discoteca lo tiene todo para montar una fiesta a lo grande: cena, cócteles y baile en un mismo espacio.

¿Por qué nos gusta? Porque es perfecto para grupos numerosos: hasta 440 personas en banquete y 600 en formato cóctel. Un lugar pensado para bodas, cenas de empresa, celebraciones y todo tipo de acontecimientos que merecen un escenario espectacular.

 

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Karaoke Rooms Barcelona

  • Qué hacer
  • Fuera de Barcelona
Karaoke Rooms Barcelona
Karaoke Rooms Barcelona
Foto: Karaoke Rooms

¿Qué es? Un local de karaoke en L’Hospitalet con un toque que podría estar perfectamente en Tokio, donde la verdadera diversión está en sus salas privadas. Tiene siete salas que van desde 20 m² para grupos pequeños de 4 personas hasta 70 m² para fiestas de 30. Todas cuentan con climatización, pantallas táctiles y micrófonos inalámbricos.

¿Por qué nos gusta? Porque por solo 10 euros por persona tienes 1 hora y 45 minutos para cantar (o desgañitarte, según se mire) en petit comité. Las reservas se hacen exclusivamente a través de su página web.

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Ceibo

  • Barcelona
Ceibo
Ceibo
Foto: Ceibo Barcelona

¿Qué es? En Ceibo podéis alquilar la sala y elegir entre tres menús que se adaptan a cada ocasión: el de tapas (37 euros), el del chef (39 euros) y el de grandes citas (40 euros). La capacidad va de 25 a 60 personas, ideal para grupos medianos que quieran celebrar a lo grande.

¿Por qué nos gusta? Porque podéis personalizar la fiesta a vuestro gusto: desde la temática hasta la música y los visuales gracias a su sistema audiovisual. Eso sí, hay una norma clara: la fiesta termina a las 2:00 de la madrugada, sin excepciones.

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Espai d'Oci

  • Qué hacer
  • Espacios para celebraciones
  • Barcelona
Espai d'Oci
Espai d'Oci

¿Qué es? Una sala privada con capacidad para 54 personas desde 109 euros. La idea es sencilla: traes tu propia comida y bebida, aunque también puedes encargar catering con un coste extra. Perfecta para cumpleaños y celebraciones económicas, cuenta con zonas diferenciadas (adultos, infantil y office) y está equipada con sofás, futbolín, billar y equipo de sonido. Además, tienen un segundo local en el Eixample Dret (Casp, 145).

¿Por qué nos gusta? Porque es un espacio versátil, asequible y para todas las edades: los peques tienen su zona de juegos y los adultos la suya, todo en un ambiente cómodo y bien equipado.

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La Patente, espacio gastronómico

  • Qué hacer
  • Barcelona
La Patente, espacio gastronómico
La Patente, espacio gastronómico

¿Qué es? Es una escuela de cocina que organiza cursos, talleres y monográficos de todo tipo. Cuenta con una cocina de película y un espacio amplio de 99 m² donde podrás lucirte cocinando sin miedo, con capacidad para 28 personas. Además, hay una mesa grande para probar todos los platos.

¿Por qué nos gusta? Porque no es solo una escuela culinaria: también es un local perfecto para organizar eventos privados de todo tipo. Diversión y comida en un espacio cómodo y adaptable.

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Swing Maniacs

  • Qué hacer
  • Escuelas y universidades
  • Vila de Gràcia
Swing Maniacs
Swing Maniacs

¿Qué es? Una de las escuelas de baile swing más influyentes y veteranas de Barcelona, que además pone a disposición 7 salas para eventos privados, hasta 245 m² para organizar lo que quieras. 

¿Por qué nos gusta? Porque el alquiler incluye WiFi y se pueden añadir extras como proyector, sillas, mesas o micrófonos, haciendo que sea un lugar versátil tanto para clases, talleres como para eventos y celebraciones privadas.

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Icebarcelona

  • La Barceloneta
Icebarcelona
Icebarcelona

¿Qué es? Si lo que buscas es una fiesta excéntrica que todo el mundo recuerde, este es tu sitio. El Ice Bar te recibe con un 'dress code' muy particular: un anorak de plumas que ellos mismos te prestan (y que te salvará del fresquito).

¿Por qué nos gusta? Porque tienes varias opciones para adaptarlo a tu plan: reservar el Ice Bar para 50 personas, el Hot Bar con terraza para 100, o la opción Express para grupos de menos de 30. Y lo mejor es que puedes añadir servicios a medida: bar, catering, DJ, cenas de Navidad, pasteles, espectáculos... lo que haga falta para que la fiesta sea un éxito.

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LaNit

LaNit
LaNit
Foto: Lanit

¿Qué es? Cerca de la Estació de Sants, esta sala es perfecta para bodas, cumpleaños, graduaciones y otros eventos privados. Tiene capacidad para unas 60 personas y se puede alquilar 4 horas por 300 euros o 6 horas por 430 euros.

¿Por qué nos gusta? Porque además del espacio, ofrecen servicios adicionales como catering, decoración, ambientación, y fotografía o vídeo. Si necesitáis más tiempo, se puede ampliar por 25 euros la hora extra, aunque la sala debe cerrar a las 2:30 de la madrugada.

 

Sala Hub

Sala Hub
Sala Hub
Foto: Sala Hub

¿Qué es? En pleno corazón de La Rambla, esta sala acoge todo tipo de eventos: reuniones de empresa, conferencias, fiestas privadas, cenas, showrooms, presentaciones de productos, rodajes y mucho más. Tiene capacidad para entre 73 y 100 personas.

¿Por qué nos gusta? Porque además de su ubicación privilegiada, cuenta con tres balcones con vistas a La Rambla, que aportan un plus único a cualquier celebración o evento.

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