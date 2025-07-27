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Barcelona

Indi Poblenou
Foto: Grup El Cabo | Indi Poblenou
Foto: Grup El Cabo

Los mejores bares y restaurantes del Poblenou

Los X mejores lugares para comer y beber en el distrito

Ricard MartínMireia Font
Escrito por Ricard Martín y Mireia Font
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No es ningún secreto que el barrio de Poblenou, con su ambiente vecinal y turístico combinado con una acogedora Rambla y la playa, es una zona idónea para acoger locales que hacen barrio. Aquí tenéis una lista de los restaurantes, clubes y bares que no os podéis perder de este barrio. Desde coctelerías hasta cocina catalana, pasando por las mejores tapas, ¡estos locales son para todos los gustos y bolsillos!

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Cafeterías

Taulat 44

  • Cafeterías
  • El Poblenou
Taulat 44
Taulat 44
Foto: Taulat 44

Hace ya unos años que Agustina Prinsich, estilista, y Hugo Andrelo, arquitecto, abrieron La Papa (Aribau, 42), un exquisito concept store y cafetería dedicados al brunch saludable. La fórmula funcionó y abrieron un segundo local en Pau Claris, 190. Y, como no hay dos sin tres, el de Taulat, 44, cerca del parque de Poblenou y la playa de Bogatell, también es suyo.

En este local esquinero encontraréis soberbios croissants rellenos de membrillo y caqui, pasteles, tostadas francesas y veganas, panqueques de calabacín con salmón ahumado, vitello tonnato e incluso una milanesa clásica. En cuanto al café, es de especialidad, de gran calidad y con propuestas originales, como el Ice White Lotus Latte o el affogato de pistacho.

Dónde: Taulat, 44

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Sin Amor No

  • Cafeterías
  • El Poblenou
Sin Amor No
Sin Amor No
Foto: Sin Amor No

Sin Amor No es la prueba de que un cambio de rumbo puede salir muy bien. Alina Kyrgiannaki, diseñadora gráfica e interiorista reconvertida en restauradora, abrió esta cafetería en Poblenou con una idea clara: acercar los sabores de Grecia al brunch barcelonés. Aquí mandan los panes tradicionales, los bocadillos bien resueltos y una bollería exquisita.

No os perdáis el 'teder', con pan de masa madre, halloumi, hummus y dukkah, ni el 'koulouri', con aguacate, tahini, huevo y queso crema con pistachos. También triunfan el 'tsoureki' y la chapata de feta. Para rematar, una espectacular espiral de canela con mastiha y café de especialidad o té griego de montaña.

Dónde: Pujades, 127

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Nomad Frutas Selectas

  • Cafés
  • Barcelona
Nomad Frutas Selectas
Nomad Frutas Selectas
Foto: Keith Isaacs

Jordi Mestre, fundador y alma de Nomad Coffee, lleva más de una década dedicado en cuerpo y alma al café. Y ha merecido la pena: Nomad Coffee Frutas Selectas está considerada una de las mejores cafeterías de especialidad del mundo. De hecho, ocupa el puesto 16 en el prestigioso ranking The World's 100 Best Coffee Shops de 2026.

Aquí sirven café en todos los formatos, con la excelencia como denominador común, pero sin inventos con calabaza ni estéticas cuquis: aquí mandan el minimalismo y la esencia. Más allá de la cafeína, también venden fruta y verdura de temporada de alta calidad, pan y bollería de Pa de Kilo y un contundente plato del día.

Dónde: Pujades, 95

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Little Fern

  • Cafeterías
  • El Poblenou
Little Fern
Little Fern

Abierto en 2018, Little Fern es uno de esos cafés donde el brunch se toma muy en serio, pero sin perder naturalidad. En este espacio de ambiente internacional, el café de especialidad convive con una clientela mayoritariamente anglófona y una carta que viaja por medio mundo sin salir de la mesa.

Jay, neozelandés, y Judith, húngara, han condensado sus viajes en platos caseros y fotogénicos como los 'fritters' de maíz con aguacate, crème fraîche y mermelada de remolacha, o el bol Bircher con manzana, pera, canela y yogur griego. También entusiasman sus granolas caseras y el pudin de coco. Ya cuentan con un segundo local, Little Fern Bakery (Marià Aguilo, 119). 

Dónde: Pere IV, 168

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Sensorial Coffee Roasters

  • Cafeterías
  • El Poblenou
Sensorial Coffee Roasters
Sensorial Coffee Roasters
Foto: Sensorial Coffee Roasters

Es una cafetería de especialidad pura y dura: encontraréis un par de piezas de bollería buena, bikinis y bagles y todas las variedades que se le supone: expresso, flat white, latte, macha, cold brew, shakerat y café de filtro infusionado de todos los modos posibles.

Medio tienda, medio bar de café, la relación calidad precio es excelente, lejos de las clavadas que se encuentran por el mundo por un café con leche. Esto es posible porque este es un bar vinculado a Café Delsams, una compañía tostadora de café de Lleida que empezó su trabajo en 1952. 

Dónde: Llull, 199

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Can Dendé

  • Brasileña
  • El Poblenou
Can Dendé
Can Dendé
Foto: Can Dendé

Aunque hoy parezca impensable, hubo un tiempo en Poblenou en el que las cafeterías de brunch no existían. Fue Patricia Leona, brasileña de São Paulo y cocinera profesional, quien abrió uno de los primeros locales dedicados a los desayunos abundantes y hedonistas en el barrio. Una pionera y ahora veterana. 

En su pequeño y coqueto bar-restaurante —con terraza incluida— son especialistas en desayunos bien resueltos: cuatro versiones de huevos Benedict, panqueques dulces y salados, bagels y hamburguesas, además de algún guiño a Brasil con 'pão de queijo' o 'dadinho' de tapioca.

Dónde: Ciutat de Granada, 44

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Bares

Achaar Bar

  • India
  • El Poblenou
Achaar Bar
Achaar Bar
Foto: Irene Fernández

Detrás de esta cantina india de aires modernos dedicada a los confitados y a los vinos naturales están los hermanos catalano-pakistaníes Alam, Mani y Majhid, y su cuñado Bilal Khan, dueños de The Fish & Chips Shop, Baby Jalebi y Antonia's Burger. ¿Por qué confitados? La técnica de preservar frutas, verduras, pescado e incluso carne con cítricos, especias y aceite de mostaza (en el norte) y de sésamo (en el sur), es tan habitual en todo el subcontinente como la elaboración de los currys.

La idea se concreta en dos cartas, de mediodía y noche, con opciones bien conocidas en nuestra tierra (samosas, buñuelos, 'butter chicken') y otras menos obvias; 'pani puri' (bolas fritas y rellenas de patata, garbanzos, arándanos, servidas con agua de tamarindo y salsa de yogur y menta), y 'mash dal' (lentías blancas cocinadas con 'ghee', mantequilla clarificada india), por ejemplo. De vinos naturales tienen unos cien en rotación constante, diez de los cuales se ofrecen por copa.

Dónde: Pere IV, 89

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Bar Andalucía

  • Bares de tapas
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Bar Andalucía
Bar Andalucía
© Iván Moreno

Antonio –propietario del Bar Andalucía– es una fuerza de la naturaleza, pero las fuerzas de la naturaleza también merecen jubilarse. Y en 2022 cedió el relevo a Olha Uykovych, una ucraniana que ha mantenido intacta el alma del negocio.

Este bar, abierto en 1969 en la confluencia de Espronceda con Ramon Turró, en el Poblenou más industrial, ha visto todas las transformaciones del barrio, siempre dando comida y bebida a los currantes, con un menú excelente a precio amigo… ¡con once primeros y catorce segundos! Ella ha conseguido que el Andalucía siga siendo el Andalucía. Y así, cualquier día os podéis encontrar un jueves con una paella de lo más buena y carrillera al horno con patata asada.

Dónde: Espronceda, 51

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Bar Nuri Poblenou

  • Bares de tapas
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Bar Nuri Poblenou
Bar Nuri Poblenou
Scott Chasserot

Este local es el regreso a los orígenes del grupo de restauración arrocera por excelencia de Barcelona, Família Nuri (Xiroi, Ca la Nuri y Sal Mar). Es un homenaje al primer restaurante que el clan abrió en 1962. La reforma que han hecho de La Tertulia, un restaurante de tapas y menús que fue toda una institución popular en el barrio durante cuarenta años, ha sido quirúrgica pero acertada: una entrada luminosa, un mobiliario renovado y nuevas capas de color, pero conservando la distribución original.

Lo más importante de todo es que mantiene una muy buena relación calidad-precio, de la que se benefician los turistas pero sobre todo el público del barrio. Platillos y tapas de temporada, y cocina de fonda donde no puede faltar el arroz.

Dónde: Rambla del Poblenou, 34

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El Santet

  • Catalana
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
El Santet
El Santet
© Maria Dias

El Santet tiene una de las mejores terrazas de Barcelona, y la estructura del local es muy curiosa: unieron un almacén con los bajos de una vivienda. El resultado es una barra comprimida que lleva a una salita llena de luz, enganchada a la terraza, impresionante. Este bar no tiene pretensiones desmesuradas, pero sí la conciencia de disfrutar de una situación privilegiada y el convencimiento de hacerlo bien en la cocina.

La suya es exigua, pero permite hacer platos de cuchara y guisos de lo más buenos: por ejemplo, una sepia con patatas, 'suquet' de pescado y caldereta de cordero. Carta de tapas, conservas y bocadillos calientes de calidad (y contundencia) óptima.

Dónde: Av. d'Icària, 215

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Henry's Bar

  • Coctelerías
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Henry's Bar
Henry's Bar
Foto: Irene Fernández

Es una coctelería que parece sacada de una serie de David Simon, con un componente sórdido de lo más acogedor. Penumbra naranja, formica, cuero... También es un dive bar donde te pueden preparar un cóctel o servirte cervezas y bocadillos.

Carles Vélez, hijo del Poblenou, conoció a su pareja, Sen Enver, londinense, en Nueva York. Trabajaban en bares uno frente al otro. Regresan a casa y abren Henry’s, un local que destila buen rollo y coctelería de autor –ellos hacen las infusiones y clarificados– donde se pueden tomar maravillas como la margarita de aires tailandeses Tommy Tom Yam. Cañas bien tiradas y smash burgers hechas con brie, tremendas y a precios populares.

Dónde: Llacuna, 92

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Local 225

  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Local 225
Local 225
Foto: Local 225

¿Bravas con alioli y salsa brava casera de chipotle y tomate? ¡A favor! ¿Tortilla negra de calamares a la tinta? ¡A favor! ¿Ensaladilla rusa con sardina ahumada? ¡A favor! Vaya, que estamos a favor de todo lo que nos propongan en Local 225 porque, no solo ofrecen comida de primera a precios asumibles, también echan bien las cañas (Mahou), hacen una michelada de escándalo y meditan unos excelentes gin-tonics y cócteles, como Paloma (tequila de agave, Aperol, jarabe de agave, zumo de limón y pomelo).

¿Y quien hay detrás de este bar de tres dígitos? En la barra, Àlex Guisot (exencargado del Van Van Bar) y en la cocina Guille Argasot. ¡Vaya tándem!

Dónde: Dr. Trueta, 225

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Masa Vins

  • Bares de vinos
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Masa Vins
Masa Vins
Foto: Masa Vins

El eslogan del lugar no puede ser más claro: 'Tu salón pero con una nevera llena de naturales'. De vinos, se entiende. La carta alcohólica es generosa, con un número acertado de opciones por copa y botellas interesantísimas, nacionales e internacionales (Georgia, Austria, Eslovenia, Grecia, Francia, Italia, etc.). Para quienes no quieran beber con el estómago vacío, hay delicias imperdibles: las berenjenas con miel de miso, tahini y hierbas; stracciatella, jamón ahumado, guisantes frescos y salsa verde de cebolleta tostada, o el bocadillo de queso a la plancha con alcachofas y trufa. Todo excelente. Los postres, también.

El local, alicatado en blanco, es pequeño y muy bonito, se ambienta con música de tocadiscos y se llena rápido. No se aceptan reservas.

Dónde: Pallars, 154

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Trikini

  • Bar de bocadillos
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Trikini
Trikini
Foto: Irene Fernández

Coctelería-restaurante de aire kitsch que homenajea la España de playa de los 90 con estética de caspa televisiva, revistas del corazón y Benidorm como fantasía pop. Todo está diseñado al detalle, con guiños a Torrente y la cultura popular enmarcados en las paredes. La carta gira en torno a bocadillos triquini, como el de pollo a l’ast con romesco o el Quesús Gil de tres quesos fundidos, firmados por Marc Martín (La Mundana), contundentes y muy golosos.

El local funciona como terraza urbana con mimbres, palmeras y vistas a Pujades, ideal para alargar la noche. Además, cuenta con un reservado-fiesta que simula una piscina con luces de agua y barra-desagüe. Se puede comer desde la tarde hasta la madrugada.

Dónde: Pujades, 226

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Cocinas locales

Can Culleres

  • Cocina creativa
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Can Culleres
Can Culleres
Irene Fernandez

Jordi Asensio (cocina) y Patrícia Nieves (sala) enarbolan el orgullo de barrio. Can Culleres era el nombre popular de la metalúrgica Plateria Ribera, donde el abuelo de ella trabajó. El local es precioso y robusto: estética de ladrillo industrial, con nóminas de obreros, cubiertos antiguos y piezas de acero en exposición.

Asensio, que ha pasado por Berasategui, Gagnaire y Angrup, reivindica una cocina de producto y de gran relación calidad-precio. Platos de apariencia sencilla, pero cargados de complejidad: como el huevo de oca de Calaf frito con foie poêlé y trufa negra. Además, tapas ganadoras como la bola crujiente de pies de cerdo ecológico rellena de gamba de la Barceloneta, postres celestiales y cócteles bien ejecutados.

Dónde: Bilbao, 79

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Can Fisher

  • Mediterránea
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Can Fisher
Can Fisher
Foto: Can Fisher

Más que un chiringuito de playa: un restaurante donde el diseño y la gastronomía se unen en una oferta basada en arroces de mar y de montaña y producto km 0. Abierto hace siete años, ha consolidado una carta que reinventa recetas tradicionales, conservando los aromas pero reduciendo el nivel de grasa.

En primera línea de playa, se pueden disfrutar arroces marineros clásicos con pescado de lonja (socarrat del senyoret, arroz negro, etc.) y otros más terrenales como la pintada a la brasa con parmentier, puntas de espárrago verde y jugo de carne; tapas (olé esas croquetas de gamba roja) y postres (olé la tarta de queso Carrat con amarena). La terraza es una delicia.

Dónde: Av. del Litoral, 64

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Els Pescadors

  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Els Pescadors
Els Pescadors
© Maria Dias

Hay restaurantes que, de una forma u otra, acaban apareciendo cuando se hace una lista de recomendaciones de la ciudad. Els Pescadors es un buen ejemplo: todo un clásico del barrio, una antigua casa de comidas reconvertida en restaurante, pero con toda la esencia marinera de sus inicios. Un local con encanto y tradición, y una forma de hacer situada en la intersección de la cocina catalana tradicional, la marinera y la de mercado, todo ello ligado con pequeñas dosis de modernidad.

El arroz de pescadores se lleva el premio, pero también trabajan la cocina de guisos y de cuchara como pocos. El pescado que sirven procede de varios puntos de la costa catalana: de L’Ampolla, Cap de Creus, Tarragona, La Ràpita y Alcanar.

Dónde: Plaça de Prim, 1

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Els Tres Porquets

  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Els Tres Porquets
Els Tres Porquets
Foto: Els Tres Porquets

Gastrotaverna del Poblenou, ya convertida en un clásico, se centra en producto de calidad y en tapas sencillas pero muy bien ejecutadas. Cocina catalana actualizada, informal pero de alto nivel gastronómico, con una pizarra repleta de platos contundentes como huevos de corral con butifarra negra, arroz de montaña con costilla y setas o mar y montaña de vieiras con crema de tupinambo y panceta curada. La bodega es espectacular, con unas 400 referencias de vinos naturales y gestionada por el sumiller Albert Fontcuberta.

Su responsable, Marc Cuenca, hijo del mítico restaurante del Clot Can Pineda, lleva más de 15 años manteniendo un espíritu de barrio con cocina sólida y reconocible. Platos como el mar y montaña de sepias pequeñas, papada de cerdo curada, habitas mini y vinagreta de menta y limón refuerzan su carácter goloso y honesto.

Dónde: Rambla del Poblenou, 165

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Granja Mabel

  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Granja Mabel
Granja Mabel

Es todo un referente entre los vecinos (y la ciudad). De precio ajustado, cada día ofrece un menú –a 16,50 euros en la última actualización– con cuatro primeros y cuatro segundos de materia humilde (o noble), tratada con gran saber hacer y originalidad, como las alcachofas confitadas y fritas con romesco de cacahuete y jamón, o el meloso de ternera en su jugo con puré trufado. Las ensaladas son completas, y siempre hay una opción vegana. Los postres tampoco se quedan atrás; la torrija de brioche con dulce de leche es un excelente final de comida.

Y si no encontráis mesa, algo muy posible, también gestionan L’Actiu: el más que recomendable –y enorme– restaurante de menú de Barcelona Activa.

Dónde: Marina, 114

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L'Artesana

  • Catalana
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
L'Artesana
L'Artesana
© Maria Dias

Este es uno de esos locales a tener en cuenta más allá de los clásicos. En los fogones están los chefs Pau Pons (ex Gresca) y Hèctor Barber (ex Monvínic, Mas Pau, La Volàtil). Aunque de entrada podamos pensar que se trata de un restaurante no apto para todos los bolsillos, apuestan por un local sencillo que busca exprimir al máximo una cocina de pocos artificios y mucho sabor. Ya tienen un segundo local, en el Hospitalet (Aprestadora, 9). 

Es casi pecado ir y no pedir las croquetas rellenas de ternera y las albóndigas de sepia con tendones. Por 17,20 euros, ofrecen un excelente menú de mediodía –pescado del día, pasta fresca con ragú para mojar pan– que por 25 euros se convierte en menú degustación.

Dónde: Sant Joan de Malta, 150

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Més de Vi Restaurant

  • Española
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Més de Vi Restaurant
Més de Vi Restaurant
Foto: Albert Coscolin Marin

Con el paso de los años (abrieron en 2013 en Marià Aguiló), Més de Vi ha afinado una propuesta centrada en la proximidad del producto y del trato, y en el cruce imaginativo de la cocina catalana y castellana: timbal de lechazo con sopa castellana, torreznos sorianos con chimichurri de avellana de Reus, por ejemplo.

Àngel Gériz y la palentina Raquel Rial pasaron por la galaxia de alta cocina de Albert Adrià y en 2023 abrieron un nuevo local en una antigua cestería del Poblenou, donde cocinan para todos los bolsillos: hay una vertiente gourmet que se refleja en una rillettes de pato confitado de Villamartín de Campos y encurtidos caseros impecables, y otra más popular con un menú de mediodía de 17,80 euros igualmente espléndido. 

Dónde: Castanys, 2

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Cocinas foráneas

Atipical Casa de Menjars

  • Barcelona
  • Crítica de Time Out
Atipical Casa de Menjars
Atipical Casa de Menjars
Foto: Ricard Martín

Esta es la casa del chef italiano Matteo Bertozzi, que tras hartarse de las presiones de los rankings y los requisitos de la proximidad obsesiva, se ha refugiado en el corazón del Poblenou. En el verano de 2025 abrió esta pequeña casa de comidas, lejos del turismo y los expats, para cocinar sin ataduras. Aquí Bertozzi vuelve al km 0 a escala humana, en un local que él mismo define como un restaurante gastronómico de barrio. El subtítulo de casa de comidas no es postureo: es un bistró con precios accesibles donde la carta cambia constantemente según la temporada.

Lo demuestran platos espléndidos como las judías verdes con stracciatella ahumada y miso de pan, o la presa ibérica con salsa tonnata y un chimichurri de algas. Cocina creativa de verdad a precios asumibles, y con menú de mediodía.

Dónde: Llull, 259

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Banh Mi Club

  • Vietnamita
  • El Poblenou
Banh Mi Club
Banh Mi Club
Foto: Banh Mi Club

Banh Mi Club es igual a 'el bocadillo más icónico de Vietnam', heredero del cruce entre baguette francesa y street food asiático. El local lo deja claro desde el nombre: pan en vietnamita y una declaración de intenciones sin rodeos. Aquí se sirve 'non stop' de mediodía a noche, en versiones como cerdo asado, pollo a la citronela, langostinos al ajillo, albóndigas, ternera salteada, merluza con galanga o tofu, siempre con encurtidos, hierbas frescas, paté casero y salsas que equilibran ácido, dulce y umami.

Más allá del bocata, hay sopa 'pho', woks, rollitos, boles de arroz, entre otras opciones. Para beber, cerveza vietnamita, té helado y café de filtro. 

Dónde:

Llull, 55 

Rambla Poblenou, 19 

 

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Buriti Poblenou

  • Brasileña
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Buriti Poblenou
Buriti Poblenou
Foto: Buriti - Alisson Amorim

Buriti pone el foco en el Brasil gastronómico menos conocido, el de las mujeres negras de Bahía. La chef y propietaria, Sara Lemos, se inspira en la cocina de su madre y su abuela, en la cultura popular y en la historia afrobrasileña. La carta se organiza en 'petiscos', platillos fríos y calientes y postres. Nos flipan el 'acarajé', el 'bobozinho', la moqueca y la feijoada dominical. Los días laborables al mediodía ofrecen el 'prato feito' (plato del día). Los postres son impecables, y la carta de bebidas incluye zumos tropicales, caipiriñas y cócteles brasileños menos habituales.

El local es luminoso, con terraza y muy cerca de la playa de la Mar Bella. Tiene un segundo establecimiento homónimo justo delante del mercado de Sant Antoni (Comte Borrell, 65).

Dónde: Bilbao, 18

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La Tavernícola

  • Argentina
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
La Tavernícola
La Tavernícola
© Maria Dias

Pequeño restaurante de especialidades italoargentinas. Carnívoros de Barcelona, ¡apuntad este local en vuestro mapa de favoritos! Daniel y Silvia Volpe han conquistado a los carnívoros empedernidos y a quienes exigen buenos vinos a precios razonables. Carne de importación (todas las piezas cocinadas a la perfección) y buenas empanadas artesanas.

Pero lo mejor del local es que mantiene la esencia de antigua bodega y aún se pueden beber y comprar buenos vinos. Él es sumiller (finalista al Nas d’Or), así que la selección de vinos es cuidada. El 70% son de Argentina, el resto de aquí y del mundo. Tanto los cortes más humildes, como los mollejas a la brasa o la entraña, como los de fiesta mayor —el famoso ojo de bife argentino— aparecen aquí en versiones óptimas.

Dónde: Roc Boronat, 70

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Metl

  • Mexicana
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Metl
Metl
Foto: Metl

Metl es un mexicano casero y familiar, propiedad de Oriana Abzueta y Juan Pescador: el local huye de complicaciones con una carta meditada, inclusiva y corta. Aunque el nombre en náhuatl significa agave, aquí lo que manda es la cocina tradicional de Durango hecha desde cero, con producto de proximidad estricta y sin artificios de quinta gama. Tienen unos tacos que son un espectáculo, como el de pescado fresco estilo Ensenada, con un filete de pescado en un rebozado finísimo y mayonesa de chipotle, o la versión vegana con setas enoki y pipián verde de semillas de calabaza.

Podéis elegir desde opciones más ligeras como el ceviche hasta indulgencias carnívoras como el pollo con mole o las carnitas. México real y familiar en un ambiente (moderno) de barrio.

Dónde: Llull, 57

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Warike Project

  • Peruana
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Warike Project
Warike Project
Foto: @kema_food_culture

Este es un restaurante peruano atípico que nació en un muelle de carga de camiones del Poblenou. Jeff Espinosa y su pareja, Roser Comellas, tenían licencia de delivery y degustación, y hacían bocadillos. Ahora, en un local con una magnífica terraza, practican una cocina peruana no tradicional. Cocinan al cilindro: con un cilindro de acero inoxidable, como una olla a presión donde se controla la cocción y se ahuma con carbón. La panceta tierna y crujiente de un cerdo al cilindro, con un marinado agridulce al estilo chifa, es otra dimensión del disfrute porcino.

También brasean en la caja china, una caja de acero cerrada con brasas encima que convierte un pollo en una maravilla jugosa. Y los ceviches son espectaculares y creativos.

Dónde: Bilbao, 24-28

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Zia Carolina

  • Pizza
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Zia Carolina
Zia Carolina
Foto: Zia Carolina

Zia Carolina reivindica la pizza napolitana popular en pleno eje de Pere IV. Dos hermanos napolitanos, Antonio y Ciro, montaron un local sin pretensiones pero eficaz, centrado en una pizza honesta, rápida y a muy buen precio. Aquí no hay postureo gourmet: masa bien fermentada, borde grueso y alveolado y horno afinado al milímetro. Ciro saca las pizzas en minutos, desde una Diavola potente con guindilla y salami de Nápoles hasta combinaciones más creativas y algún invento divertido como la de patatas fritas y frankfurt.

La carta mantiene precios muy contenidos, con ingredientes correctos y bien ejecutados. El local es austero pero agradable, y remata la experiencia con postres caseros generosos que valen la pena.

Dónde: Pere IV, 178

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Vegetarianos y veganos

Morgentau

  • Cafeterías
  • El Poblenou
Morgentau
Morgentau
Foto: Morgentau

Brunch vegano en Poblenou que va más allá del típico local de moda. Aquí todo es 'plant-based' y pensado con mimo: pancakes, tostadas, bowls, bagels y hamburguesa de frijoles negros, con el tofu como sustituto estrella del huevo. Destaca el bowl de boniato con patata dulce frita, salsa de tomate casera, crema vegana, hierbas y cebolla tierna.

La bebida acompaña el mood saludable: cafés ecológicos, tés orgánicos, kombucha, zumos prensados, limonadas y cerveza artesana. El espacio, frente a los jardines Miquel Martí i Pol, es amplio, luminoso y muy family-friendly, con terraza y zona infantil. 

Dónde: Llacuna, 114

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Blu Bar

  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Blu Bar
Blu Bar
Scott Chasserot

Blu Bar lleva más de una década dando guerra de la buena en Poblenou. Con aire de surf bar australiano, aquí encontraréis un ambiente relajado entre semana y más animado los fines de semana, siempre con buena música como banda sonora. Su terraza es uno de los grandes reclamos para tomar cócteles o cervezas y picar lo que sea.

La carta sorprende por su variedad y su enfoque vegano: tapas, bowls saludables, sándwiches contundentes, pizzas y postres artesanos, con guiños que van de Italia al sudeste asiático. Todo se elabora desde cero, como defiende el chef Marco Gessa, para no perder alma en la cocina. A solo unos pasos del mar.

Dónde: Rambla del Poblenou, 11

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26 kg

  • Vegana
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
26 kg
26 kg
Foto: Roger Alsina

El nombre hace referencia a la media de pasta fresca que come un italiano al año. Este restaurante de pasta italiana, propiedad de italianos residentes en Poblenou, lleva el concepto un paso más allá al ofrecer pasta fresca totalmente vegetal (plant-based), sin recurrir a proteínas vegetales ultraprocesadas. Su propuesta se basa en reinterpretar recetas clásicas italianas en clave vegana.

Todo —desde los quesos vegetales hasta las salsas, la focaccia y la pasta fresca— se elabora en el obrador propio del piso superior, sin productos de supermercado. Destacan platos como la berenjena parmigiana con mozzarella de leche de almendra fermentada y tomate con cherris asados, o los ravioli negros con setas, trufa y salsa cacio e pepe de anacardos fermentados. Cocina italiana creativa, vegetal y sorprendentemente fiel al sabor original. Precios razonables. 

Dónde: Sancho de Ávila, 175

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Vrutal

  • Hamburguesas
  • El Poblenou
Vrutal
Vrutal
Foto: Vrutal

Vrutal eleva la hamburguesa vegana a otro nivel en Poblenou con una carta donde todo —menos una excepción de estilo clásico— se elabora de forma artesanal, incluidos los discos, el kimchi y los quesos vegetales. El objetivo es claro: sabor por encima de etiquetas.

Las burgers se adaptan a cada receta, con propuestas como la mexicana de frijoles y remolacha con guacamole, chipotle y cheddar vegano, o una de inspiración de Oriente Medio con garbanzos especiados, setas, berenjena ahumada, tahina y rúcula. También hay una versión tipo cheeseburger con réplica vegetal muy lograda. Los acompañamientos mantienen el nivel, desde “aletas” de brócoli rebozado hasta patatas con carne vegana. Cada hamburguesa puede maridarse con un cóctel sugerido.

Dónde: Rambla del Poblenou, 16

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Desoriente

  • Vegana
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Desoriente
Desoriente
Foto: Alex Froloff

Desoriente fusiona cocina asiática y propuesta vegana con espíritu creativo. Dirigido por Maurizio Gorga y Cliff Ubaldo, el local reinterpreta el sushi y otros clásicos del sudeste asiático en clave vegetal, con un enfoque juguetón y sorprendente. 

Destacan piezas de sushi vegano muy afinadas y platos con o sin proteína vegetal como un bao de jackfruit marinado al estilo tikka masala o un brócoli frito crujiente con influencias de ramen japonés y toques de cacahuete vietnamita. También brillan los postres, como una barrita tipo Snickers vegana que juega al trampantojo. 

Dónde: Ramón Turró, 209

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Aguaribay

  • Vegetariana
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
Aguaribay
Aguaribay
Foto: Aguaribay

Francesca y Valentina abrieron Aguaribay en 2010, al que más tarde se incorporó Augusto en los fogones. Su cocina es creativa, colorida y llena de matices, y se aleja por completo de los tópicos habituales del tofu y el seitán sin gracia.

La carta os propone combinaciones originales y bien pensadas, con platos como lasaña de verduras, wok de tempeh casero o un curry con arroz basmati, anacardos tostados y kkakdugi, un encurtido de nabo picante. También hay quiches de verduras de temporada y proximidad que refuerzan el enfoque de producto. Desde sus inicios mantienen como imprescindible unos nachos muy celebrados. 

Dónde: Taulat, 95

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