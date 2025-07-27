Hace ya unos años que Agustina Prinsich, estilista, y Hugo Andrelo, arquitecto, abrieron La Papa (Aribau, 42), un exquisito concept store y cafetería dedicados al brunch saludable. La fórmula funcionó y abrieron un segundo local en Pau Claris, 190. Y, como no hay dos sin tres, el de Taulat, 44, cerca del parque de Poblenou y la playa de Bogatell, también es suyo.

En este local esquinero encontraréis soberbios croissants rellenos de membrillo y caqui, pasteles, tostadas francesas y veganas, panqueques de calabacín con salmón ahumado, vitello tonnato e incluso una milanesa clásica. En cuanto al café, es de especialidad, de gran calidad y con propuestas originales, como el Ice White Lotus Latte o el affogato de pistacho.

Dónde: Taulat, 44