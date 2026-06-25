Un mercado vintage en el Poblenou hace liquidación y vende ropa a 1 y 2 euros el 27 y 28 de junio

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Si este fin de semana os apetece buscar gangas, os decimos dónde tenéis que ir para encontrarlas
Amantes de los mercados vintage: ya podéis sacar los calendarios. Cada fin de semana hay mercados vintage que son ideales para ir a cazar tesoros (aquí podéis encontrar los mejores). Aun así, este 27 y 28 de junio tiene un protagonista indiscutible: Akilo Vintage.
Para hacer una liquidación total del local, esta tienda de ropa de segunda mano ofrecerá cada prenda a dos euros el sábado, y el domingo se podrá comprar cada prenda por un euro. Repetimos: un solo euro. Podrás comprar tres prendas por lo que te cuesta un café en el centro de la ciudad (tirando a bajo).
Esta gran liquidación será en la tienda de Akilo Vintage, que se ubica en el Poblenou, específicamente en la calle Pere IV, 117. Si después de pasar a buscar gangas tenéis hambre, podéis probar algunos de los mejores bares y restaurantes del barrio para recuperar fuerzas.
En cuanto al horario, la liquidación de Akilo Vintage se podrá visitar el sábado 27 de junio, de 11 a 21 h, y el domingo 28 de junio, de 11 a 19 h. Y si no encontráis excusa para convencer a los acompañantes para que vengan con vosotros a buscar ropa moderna, podéis recordarles que en el local hay aire acondicionado.
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