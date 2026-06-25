Un mercado vintage en el Poblenou hace liquidación y vende ropa a 1 y 2 euros el 27 y 28 de junio

Amantes de los mercados vintage: ya podéis sacar los calendarios. Cada fin de semana hay mercados vintage que son ideales para ir a cazar tesoros (aquí podéis encontrar los mejores). Aun así, este 27 y 28 de junio tiene un protagonista indiscutible: Akilo Vintage.

Para hacer una liquidación total del local, esta tienda de ropa de segunda mano ofrecerá cada prenda a dos euros el sábado, y el domingo se podrá comprar cada prenda por un euro. Repetimos: un solo euro. Podrás comprar tres prendas por lo que te cuesta un café en el centro de la ciudad (tirando a bajo).

¿Dónde y cuándo será la liquidación?

Esta gran liquidación será en la tienda de Akilo Vintage, que se ubica en el Poblenou, específicamente en la calle Pere IV, 117. Si después de pasar a buscar gangas tenéis hambre, podéis probar algunos de los mejores bares y restaurantes del barrio para recuperar fuerzas.

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En cuanto al horario, la liquidación de Akilo Vintage se podrá visitar el sábado 27 de junio, de 11 a 21 h, y el domingo 28 de junio, de 11 a 19 h. Y si no encontráis excusa para convencer a los acompañantes para que vengan con vosotros a buscar ropa moderna, podéis recordarles que en el local hay aire acondicionado.

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