La fiesta mayor más antigua de Barcelona, con 437 años de historia, se celebra del 12 al 16 de agosto con tradiciones poco conocidas como el reparto de sus propios panellets (que no tienen nada que ver con los de Todos los Santos)

La fiesta mayor más antigua de barcelona tiene 437 años. Parece mentira, pero es matemática: el primer documento de esta celebración se remonta a 1589. Estamos hablando de las Festes de Sant Roc de la Plaça Nova, que se celebran del 12 al 16 de agosto con pasacalles, conciertos, y con tradiciones centenarias que quizá no conocías, como la Cucanya, que en su caso, es la más antigua de Catalunya. A continuación, te explicamos algunas de las más interesantes.

Esta celebración es una fiesta patrimonial nacional, sobre todo, por su resistencia ante los acontecimientos inevitables de la historia. Según los expertos, la fiesta se celebró por primera vez en el siglo XVI como una celebración del pueblo en honor al santo que les había protegido de la peste. En un principio, la fiesta consistía en una procesión, que ha ido evolucionando hasta el cortejo festivo de hoy en día. Desde 1589, la celebración solo se interrumpió brevemente durante los primeros años de la Guerra de la Independencia y de 1936 a 1939. Una vez terminada la guerra, se recuperó la imagen del santo y las pocas tradiciones permitidas. Fue ese mismo año, en la Plaça Nova, donde se bailaron sardanas por primera vez en la ciudad desde el inicio de la guerra.

Arxiu Associació de Festes de la Plaça Nova Vista general de les festes de la plaça Nova

La Cucanya, en la Plaça Nova desde 1884

Por las Festes de Sant Roc de la Plaça Nova, en el año 1884, la Comisión de Fiestas incorporó a la celebración la primera Cucanya del barrio de la Catedral. Esta, sin embargo, de modalidad horizontal, pertenecía al Ayuntamiento de Sarrià. En el año 1904, Francesc Llorens, carpintero y antiquario de la calle del Bou de la Plaça Nova y miembro de la Comisión de Fiestas, construyó la nueva Cucanya para la Plaça Nova que actualmente sigue siendo la misma que aparece en las Festes de Sant Roc.

Associació de Festes de la Plaça Nova Cucanya les festes de la plaça Nova

En el juego de pasar la Cucanya, un niño sube por el lateral y se coloca en el poste transversal sentado con las piernas a cada lado de la Cucanya, apoya los pies sobre dos de las cuerdas y con las manos se agarra a las otras dos. Mientras tanto, un 'cucanyaire' (el miembro de la asociación que vela por el juego) mantiene firme el poste transversal para que el palo no gire por su propio peso.

Una vez asegurado sobre la Cucanya, el participante debe avanzar por el palo sentado, ayudándose tirando de las cuerdas, y debe llegar hasta el otro extremo sin que gire la Cucanya. Al llegar al otro poste, debe tocarlo con un golpe de cabeza, girar sobre el transversal y repetir la operación en sentido contrario. El pequeño, si lo consigue, se agarrará fuertemente a la Cucanya con los brazos y las piernas y el 'cucanyaire' lo hará girar tres veces. Después, se dejará caer. Al llegar al suelo, recibirá un pequeño obsequio como premio.

Associació de Festes de la Plaça Nova Cucanya les festes de la plaça Nova, 1971

¿Y qué pasa si la Cucanya gira antes de cruzarla? Si se agarra, el participante siempre queda boca abajo. Entonces se le hace girar tantas vueltas como quiera el 'cucanyaire' o como reclamen los espectadores... y luego, lo puede volver a intentar. La Cucanya de la Plaça Nova funciona todos los días de las Festes de Sant Roc.

Otra tradición interesante es el Tradicional Saludo del perro a Sant Roc, y este año se celebrará la 53.ª edición. En esta celebración de las fiestas, se hace la presentación de todos los perros del barrio que quieran participar y, a continuación, se reparten recuerdos.

Panellets de verano

El dulce tradicional de las fiestas de Sant Roc son los 'panellets', y no, no tienen nada que ver con los de Todos los Santos. Están a medio camino entre el polvorón navideño y una pasta de té. El día de la festividad de Sant Roc, el 16 de agosto, se hace una misa en honor al santo y se bendicen estas pastas. Al acabar el oficio, durante toda la jornada, se reparten gratuitamente entre los asistentes.

Ajuntament de Barcelona Panellets de Sant Roc

La tradición de la ofrenda de 'panellets' tiene su origen en la leyenda de San Roque, de quien se cuenta que cuando vino a Barcelona cayó enfermo de peste y solo lo cuidó el perro de la panadería del barrio, que lo alimentaba con panecillos.

El nuevo 'look' de los gigantes

Después de casi un año sin poder verlos, los Gigantes Centenarios de la Plaça Nova -o Roc y Laieta- celebran sus 120 años y reaparecen con nueva imagen. Se han restaurado las figuras y se han recuperado las partes originales de la escultura y la policromía de 1906. Además, estrenan nuevos vestidos: una mecha de los modelos originales del inicio del siglo XX y de los actuales, de 1985, que han lucido hasta ahora.

Associació de Festes de la Plaça Nova Gegants centenaris, 1947

La presentación de los gigantes centenarios con el nuevo 'look' será el jueves 13 de agosto, evidentemente, en la Plaça Nova. Durante la presentación, los Gigantes Centenarios harán su entrada a la plaza con una nueva melodía La Marxa dels Gegants de la Plaça Nova compuesta por Adrià Abellán e interpretada por los 'grallers' La Pessigolla. Cerrará el acto el Ball del Centenari de los Gigantes de Sant Roc de la Plaça Nova en versión para 'cobla' del maestro Jordi León interpretada por la Cobla Ciutat de Cornellà.

Arxiu Associació de Festes de la Plaça Nova Gegants centenaris

Las Festes de Sant Roc de la Plaça Nova son una ocasión ideal para descubrir la cultura popular de Barcelona, y aquí puedes consultar el programa entero.