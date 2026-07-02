La directora de ‘Emily in Paris’ crea ‘La vida Barcelona’, una comedia romántica ambientada en la ciudad

Si eres fan de Emily in Paris, estás de enhorabuena: ahora tendrás la versión barcelonesa de la serie. Se podría llamar 'Julia in Barcelona', porque trata de una chica holandesa que empieza a vivir en la capital catalana (como Emily en París), pero no: se llamará La vida Barcelona. Una de las directoras es Katina Medina Mora, que también es la mente detrás de The Summer I Turned Pretty, y evidentemente, Emily in Paris. La serie, además, estará protagonizada por actrices que han triunfado en Hollywood: a continuación te explicamos todo lo que sabemos hasta ahora.

La protagonista, interpretada por la actriz holandesa Holly Mae Brood, es Julia, una diseñadora de Ámsterdam que decide mudarse a Barcelona para escapar de presiones familiares y empresariales. En un viaje de autodescubrimiento - esperemos que sin exotizar la ciudad como en Vicky Cristina Barcelona o The Cheetah Girls 2 - Julia comenzará su nueva vida con un nuevo trabajo y su corazón se dividirá entre dos chicos.

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Actores españoles de Hollywood en la serie

Esta producción de Beta Film y Millstreet Films tendrá grandes nombres españoles en los créditos. Acompañando a la protagonista, estará una de las actrices del momento: Priscilla Delgado. Con siete años, interpretó a Lucía en Los Protegidos, y ha ido participando en producciones españolas hasta que ahora ha dado el gran salto a Hollywood en el papel de Angel en la tercera temporada de Euphoria. El público la ha elogiado por su gran interpretación, igualándola a nombres como Zendaya.

La actriz barcelonesa Greta Fernández, que ha participado también en series internacionales como The Walking Dead, formará parte del reparto, de la misma manera que Agustín Della Corte, un jugador de rugby uruguayo que ganó reconocimiento a partir de La sociedad de la nieve. También cabe mencionar a Martiño Rivas, que internacionalmente es conocido por El Internado, una producción española de los 2000 que, curiosamente, ha ganado fama internacional durante los últimos años.

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Aparte de Katina Medina Mora, también dirigirá la producción Charlotte Scott-Wilson, que ha estado al frente de proyectos como Hold On, y Ayla Spaans, responsable de When We Were Strangers.

El rodaje en Barcelona acaba de finalizar, y la serie, que tendrá ocho capítulos de treinta minutos cada uno, se traslada a Ámsterdam para grabar allí el resto de la ficción. ¿Será Julia una expat que irá a cafeterías gentrificadas o una local que aprenderá catalán y participará en la organización de las fiestas de Gràcia? Tendremos que esperar para saberlo.

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