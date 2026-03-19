La tienda de Sarrià-Sant Gervasi ha recibido un reconocimiento por su labor, como aconsejar a los clientes que llegan con dudas a través de la sabiduría de cuatro generaciones

“El día que cierren todas las droguerías, Barcelona llorará”, asegura Ramon Segarra Rovira, propietario de cuarta generación de la droguería Rovira. Pese al cierre de comercios locales en la ciudad, la droguería tiene 115 años y acaba de ganar el premio nacional de los Global Innovation Awards (GIA) 2025-2026.

Este galardón reconoce la excelencia del comercio especializado en productos para el hogar; y la Droguería Rovira ha representado a España en la gala internacional que ha tenido lugar en Chicago, en Estados Unidos.

El secreto para resistir más de 100 años

Ramon Segarra asegura que el secreto de mantener una droguería viva es saber atender bien, un oficio que se aprende con los años: “Aquí la gente viene con problemas: una mancha que no se va de la ropa, un mueble que no saben restaurar… y nosotros les damos una solución”.

Este trabajo no es nada fácil, ya que la Droguería Rovira cuenta con casi 30.000 referencias. De hecho, en la web de la droguería se pueden encontrar consejos para resolver las cuestiones más comunes que los clientes llevan al establecimiento.

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De la misma manera que la droguería ha pasado por cuatro generaciones, también hay clientes que llevan décadas visitando la tienda, ubicada en la calle de Madrazo, 127, en Sarrià-Sant Gervasi. Incluso, Segarra explica que les visitan clientes que vienen de fuera de España, y todos tienen un rasgo en común: que han sido fieles durante años.

El futuro de la droguería Rovira

Con 65 años, Ramon Segarra reivindica que las droguerías son necesarias en Barcelona, y está orgulloso de poder continuar con un oficio que está desapareciendo. Segarra afirma que están en busca de alguien que pueda continuar el negocio con tanto cuidado como lo han hecho ellos durante todos estos años.

Eso sí, Segarra pide que las administraciones públicas den más facilidades a los negocios como la Droguería Rovira para poder seguir celebrando aniversarios.

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