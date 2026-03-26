La fiesta de reggaeton feminista La Bellaquera celebra 5 años con una edición especial el 11 de abril

La Sala Upload acogerá esta noche de perreo con DJs como Tu Reggaetonera Peligrosa, Win y DJ Juanda, así como con el colectivo Deprerreo

La Bellaquera, uno de los espacios de referencia del reggaeton en Barcelona desde una perspectiva feminista, celebra su 5º aniversario con una fiesta con las DJs Tu Reggaetonera Peligrosa, Win y DJ Juanda, así como con el colectivo Deprerreo, en la Sala Upload.

El club llega a las 50 ediciones tras media década, con una propuesta de perreo consentido y combativo que ha contribuido a generar un espacio de baile, libertad y expresión también para la comunidad LGTBIQ+.

Roser Gamonal Fiesta Bellaquera

Un espacio seguro para la comunidad LGTBIQ+ desde 2019

El proyecto se empezó a gestar en el verano de 2019, en el contexto de las protestas en Puerto Rico que culminaron con la dimisión del gobernador Ricardo Rosselló. El reggaeton y el perreo tuvieron un papel central como herramienta de movilización y expresión colectiva, ya que, en aquel momento, este tipo de propuesta era prácticamente inexistente en el Estado. De aquella experiencia nació La Bellaquera, para llevar el espíritu reivindicativo a Barcelona.

La primera edición de La Bellaquera se celebró el 31 de enero de 2021 en la Sala Upload. Desde entonces, el proyecto ha atravesado diferentes etapas -incluyendo el parón forzado por la pandemia- hasta consolidarse como uno de los clubes propios más sólidos de la sala; desde entonces, más de 15.000 personas han pasado por la pista de baile y han participado más de 120 artistas entre DJs, cantantes y performers.

Todos los detalles sobre la fiesta del 5º aniversario

El próximo 11 de abril, La Bellaquera celebrará su 5º aniversario con una edición especial. La noche contará con las DJs Tu Reggaetonera Peligrosa, Win y DJ Juanda, así como con el colectivo Deprerreo.

Roser Gamonal Fiesta Bellaquera

Para esta ocasión, también habrá la actuación en directo del grupo La Sambe, de la Barceloneta, que realizará un set íntegro de reggaeton.

La Sala Upload (ubicada en la avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13) abrirá sus puertas a las 00.30 h, y las entradas, que cuestan 13 euros, ya están a la venta.

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